«Лига Ставок» - официальный партнер НХЛ

С нового сезона НХЛ «Лига Ставок» становится официальным букмекером лиги в России и странах СНГ. Эксклюзивное трёхлетнее соглашение с российской букмекерской компанией стало первым в истории спортивного спонсорства НХЛ.

В рамках партнерства «Лига Ставок» планирует реализовать масштабный комплекс маркетинговых активностей, включая активное промо в оффлайн и диджитал. Логотип компании будет размещаться на виртуальных бортах во время трансляций решающих матчей НХЛ в России. Также компания получит возможность коллективного использования клубных эмблем и официальной символики НХЛ в своих креативах и рекламных активациях. Соглашение предусматривает дополнительные интеграции бренда «Лига Ставок» на официальных сайтах и в социальных сетях НХЛ.

В 2021 году «Лига Ставок» уже выступала в качестве партнёра плей-офф Кубка Стэнли на русскоязычном сайте НХЛ, теперь расширяет сотрудничество с лучшей хоккейной лигой мира.

«Это знаменательное событие для всех российских болельщиков НХЛ, – заявил по поводу подписания соглашения вице-президент НХЛ по развитию бизнеса и международному партнерству Джон Левицки. - «Лига Ставок» – лидер букмекерского рынка в России. Наше сотрудничество направлено на реализацию новых и оригинальных активностей, разработанных специально для любителей мирового хоккея в стране. Мы с нетерпением ждем совместной работы с «Лигой Ставок», чтобы открыть новые грани для НХЛ в России».

Отметим, что «Лига Ставок» – первая и единственная российская букмекерская компания, оказывающая всестороннюю поддержку хоккею на национальном уровне. С 2017 года «Лига Ставок» является официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной по хоккею. В конце 2019 года букмекерская компания вышла на международный уровень, подписав пятилетнее соглашение с агентством Infront Sports & Media, по условиям которого получила статус официального партнёра чемпионата мира по хоккею на ближайшие пять лет.

«Переход на международный уровень является частью бизнес-стратегии «Лиги Ставок». Для нас большая честь и ответственность расширять своё участие в развитии мирового хоккея, – подчеркнул в своем комментарии президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский. – «Лига Ставок» искренне любит хоккей и готова вложить значительные средства в его развитие не только в России, но и во всём мире. Партнерство с НХЛ является ещё одним историческим шагом в этом направлении. Мы благодарны НХЛ за то, что она высоко оценила наш бизнес-потенциал, а также репутацию самой надежной и технологичной букмекерской компании в России».

Сотрудничество НХЛ и «Лиги Ставок» было поддержано компанией Sportradar, официальным глобальным дистрибьютором данных Национальной хоккейной лиги. НХЛ использует маркетинговое решение Sportradar, предоставляющее лиге услуги цифрового маркетинга для развития партнерских отношений в области ставок на спорт за пределами Северной Америки.

Отметим также, что популярность НХЛ в России очень высока, учитывая, что в лиге играют большинство российских хоккейных звезд. Вот несколько любопытных цифр:

9,5 млн фанатов Национальной хоккейной лиги в России.

1,3 млн уникальных посетителей русскоязычного сайта НХЛ.

1,2 млн зрителей аудитория трансляций матчей НХЛ на сезон 2021 года.

32 команды из 31 города США и Канады играют в НХЛ с сезона-2021/22.

20 стран мира насчитывает международный состав НХЛ.

670 млн болельщиков следят за матчами НХЛ на аренах, по национальному телевидению и радио.

151 млн подписчиков в соцсетях и более 100 млн фанатов подключаются к трансляции в режиме «онлайн» на официальном сайте лиги.

160 стран транслируют матчи НХЛ.