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К ЧМ-2023 у России должна появиться самая большая хоккейная арена Европы
22 сентября 19:17
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Пресс-служба ФХР.

К ЧМ-2023 у России должна появиться самая большая хоккейная арена Европы

Ключевой этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге весной 2023 года – строительство новой ледовой арены на 21500 зрителей. Этот дворец должен стать самым большим в Европе.

«У России есть традиция: к каждому большому хоккейному турниру мы строим новый стадион. Так было при подготовках к чемпионатам мира 2000-го, 2007-го и 2016 годов. То же самое будет и сейчас. Новая арена на 22 тысячи зрителей. Мы – хоккейная держава и умеем проводить чемпионаты мира на высшем уровне. Большое спасибо Рене Фазелю, Конгрессу и Совету ИИХФ – за то, что дали нам провести ЧМ и МЧМ в один год. Ведь это импульс для развития хоккея: три шикарных новых дворца в трех городах», - рассказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Арена для «взрослого» ЧМ-2023 возводится на юге Петербурга, где сама местность навевает хоккейные ассоциации. Главным фасадом новый дворец будет выходить на проспект Гагарина. С другой стороны подъехать к нему можно будет по улице Титова, который не только космонавт номер два, но и полный тезка известного в прошлом нападающего национальной сборной. Ну а северная часть кластера примыкает к улице Кузнецовской. Это практически обязывает звездного центрфорварда «Вашингтона», который сейчас отбывает международную дисквалификацию за употребление наркотиков, к участию в домашнем ЧМ-2023.

Источник фото: Пресс-служба ФХР.

Вмещать на хоккейных матчах арена будет 21500 зрителей. Строго говоря, самой большой в мире она не будет: в Чикаго «Юнайтед центр» со стоячими местами насчитывает 22400 мест. Но в Европе конкурентов у «СКА-Арены» в ближайшие годы не появится. Пока самым вместительным сооружением Старого Света является известная пражская «О2» на 17,5 тысяч зрителей.

На «СКА Арене» идут монолитные работы – бетонные конструкции, на которых будут смонтированы трибуны, готовы уже до уровня 4-5 этажей (из семи). Именно сейчас возводится ярус с VIP-ложами, из которых матчи ЧМ-2023 будут смотреть самые высокопоставленные зрители. Спроектированы трибуны удачно: обзор площадки отличный из всех точек. А тяжелая гусеничная техника бурит 33-метровые скважины под сваи, на которые сможет опереться нарядный фасад. В ноябре планируется начать работу над кровлями. Высота готовой арены составит 54 метра.

Источник фото: Пресс-служба ФХР.

Если сроки строительства не затянутся, то первые хоккейные матчи в новом дворце состоятся уже в декабре следующего года. Планируется, что там пройдет Кубок Первого канала-2022. Российский этап Евротура должен стать тестовым соревнованием, которое убедит ИИХФ в готовности сооружения принимать международные матчи. По такой же схеме, кстати, происходила «приемка» тех дворцов, которые возводились в Москве к чемпионатам мира прошлых лет (2007-го и 2016-го).

Источник фото: Пресс-служба ФХР.

Несмотря на то что новый петербургский лед будет домашним для невских армейцев и сборной России, к самому процессу строительства не имеют отношения ни СКА, ни Федерация хоккея России. Дворец возводят структуры, контролируемые председателем совета директоров КХЛ Геннадием Тимченко. В 2018-м он публично объявил о планах возведения самой большой ледовой арены мира, к концу 2020-го был демонтирован старый СКК, а в январе этого года начались работы по новому спортсооружению.

Источник фото: Пресс-служба ФХР.

Озвученная стоимость проекта – 38,5 млрд рублей, по ходу процесса она может быть скорректирована в районе 10-15 процентов в обе стороны. Из них 10 млрд составил грант из городского бюджета. Остальные средства идут от инвестора. Он и будет заниматься эксплуатацией арены в течение 55 лет после открытия. А затем дворец передадут Санкт-Петербургу.

Понятно, что на матчах ЧМ-2023 на трибунах будут постоянные аншлаги. И не только на играх сборной России – ведь благодаря географической близости гарантировано «нашествие» финских болельщиков. А вот заполнять арену энхаэловской вместимости на матчах чемпионата России – задача, решать которую в нашей стране не приходилось пока никому. Вице-президент и генеральный директор СКА Роман Ротенберг считает, что клубному маркетингу по силам собирать на матчах внушительную аудиторию. «В дни финала плей-офф 2015 года мы получили 300 тысяч заявок на билеты. В Питере очень любят хоккей. Нас ждет интересный вызов, СКА будет стараться привлечь как можно больше болельщиков на каждую игру», - подчеркнул он.

Интересный экономический факт: расходы на эксплуатацию 20-тысячника почти идентичны тем, что требуются для функционирования арены вместимостью в 10-12 тысяч зрителей. Да, необходимо больше средств на клининг или коммуналку (отопление, освещение), но это очень небольшой рост затрат. А вот с точки зрения доходов разница уже существенная – ведь одних только мест в ложах у дворца ЧМ-2023 будет более двух тысяч.

Тем более что там можно организовывать не только хоккейные матчи. Планируется, что на «СКА Арене» будут проходить соревнования по разным видам спорта (фигурное катание, волейбол, баскетбол, бокс, теннис и т.д.). Также можно смонтировать искусственное покрытие для концертов, выставок и форумов.

источник: «Советский спорт»
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