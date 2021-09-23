Не день армейцев. СКА и ЦСКА проиграли лидерам Восточной конференции

«ТРАКТОР» ВЗЯЛ РЕДУТ ФЕДОТОВА

«Трактор» реабилитировался за разгромное поражение от Минска (0:5) в последнем для себя домашнем матче. Челябинцы остановили ЦСКА (2:1). Волевая победа над неудобным соперником особенно приятна.

Но состоялась бы она, не допусти чудовищную потерю на выходе из своей зоны опытнейший Александр Попов? Красно-синие благодаря подправлению шведа Лукаса Валльмарка открыли счет, не уберегли перевес до первого перерыва. А второй период команда Сергея Федорова провалила. Если бы не героический действия вратаря Ивана Федотова, хозяева наверняка отпраздновали не один гол, а три-четыре. Похоже, голкипер армейцев выдвигается на первый план среди российских стражей ворот в КХЛ. Конкуренцию ему составляет разве что московский динамовец Иван Бочаров, успевший засветиться на рижском ЧМ.

Победную шайбу в Челябинске забросил новичок «Трактора» Владимир Александрович Ткачев, которого приглашали на роль лидера, с соответствующей зарплатой. В Ярославле посчитали, что он не отработал свои 75 миллионов рублей. И на его место пригласили Максима Шалунова, положив ему… 270 «лимонов» за три сезона.

…В третьем периоде подопечные Федорова перешли на игру в три звена, насели на ворота Романа Вилла, подвергли его владения ковровой бомбардировке, но чешский вратарь стоял стеной. Не помогли гостям с их эффективными спецбригадами и две попытки в большинстве. Москвичам не хватило изюминки в завершающей стадии. К тому же не лучший матч провели лидеры команды Антон Слепышев, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, в меньшей степени Константин Окулов. А Никита Сошников, приглашавшийся в сборную на Евротур, никак не впишется в армейскую команду после обмена из «Салавата Юлаева».

Конечно, гостям после энергозатратных побед в Екатеринбурге и Нур-Султане не хватало свежести, их соперники отдыхали на один больше, но это слабое оправдание неудаче в Челябинске. Претенденты на титул обязаны доставать из себя дополнительные силы.