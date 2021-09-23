ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Не день армейцев. СКА и ЦСКА проиграли лидерам Восточной конференции
23 сентября 22:29
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Трактор»

Не день армейцев. СКА и ЦСКА проиграли лидерам Восточной конференции

Особенно доминировал в Санкт-Петербурге «Салават Юлаев».

«ТРАКТОР» ВЗЯЛ РЕДУТ ФЕДОТОВА

«Трактор» реабилитировался за разгромное поражение от Минска (0:5) в последнем для себя домашнем матче. Челябинцы остановили ЦСКА (2:1). Волевая победа над неудобным соперником особенно приятна.

Но состоялась бы она, не допусти чудовищную потерю на выходе из своей зоны опытнейший Александр Попов? Красно-синие благодаря подправлению шведа Лукаса Валльмарка открыли счет, не уберегли перевес до первого перерыва. А второй период команда Сергея Федорова провалила. Если бы не героический действия вратаря Ивана Федотова, хозяева наверняка отпраздновали не один гол, а три-четыре. Похоже, голкипер армейцев выдвигается на первый план среди российских стражей ворот в КХЛ. Конкуренцию ему составляет разве что московский динамовец Иван Бочаров, успевший засветиться на рижском ЧМ.

Победную шайбу в Челябинске забросил новичок «Трактора» Владимир Александрович Ткачев, которого приглашали на роль лидера, с соответствующей зарплатой. В Ярославле посчитали, что он не отработал свои 75 миллионов рублей. И на его место пригласили Максима Шалунова, положив ему… 270 «лимонов» за три сезона.

…В третьем периоде подопечные Федорова перешли на игру в три звена, насели на ворота Романа Вилла, подвергли его владения ковровой бомбардировке, но чешский вратарь стоял стеной. Не помогли гостям с их эффективными спецбригадами и две попытки в большинстве. Москвичам не хватило изюминки в завершающей стадии. К тому же не лучший матч провели лидеры команды Антон Слепышев, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, в меньшей степени Константин Окулов. А Никита Сошников, приглашавшийся в сборную на Евротур, никак не впишется в армейскую команду после обмена из «Салавата Юлаева».

Конечно, гостям после энергозатратных побед в Екатеринбурге и Нур-Султане не хватало свежести, их соперники отдыхали на один больше, но это слабое оправдание неудаче в Челябинске. Претенденты на титул обязаны доставать из себя дополнительные силы.

В субботу, 25 сентября, ЦСКА проведет последний матч выездной серии. В Магнитогорске им предстоит пройти испытание «сталью». В прошлом сезоне «Магнитка» буквально уничтожила команду Игоря Никитина в обоих матчах (4:2 в Москве, 6:4 в Магнитогорске).

ОЦЕНИЛ ЛИ БРАГИН МУХАМАДУЛЛИНА?

Уфимцы прибыли в Санкт-Петербург сердитые. А как иначе после осечки в предыдущем матче в Череповце с провалившей старт сезона «Северсталью» (1:2)?

Гости позволили себе доверить ворота не великолепному Юхе Метсоле, а его дублеру Александру Шарыченкову. Хозяева вернули на пост номер один своего Юху – Ларса Юханссона, пропустившего матч с «Амуром» из-за рождения сына.

Сыграл швед – кстати, самый высокооплачиваемый игрок в СКА – вдохновенно. Если бы не он, счет мог вырасти до двузначного. Настолько велико было преимущество уфимцев.

В первом периоде хозяева сохранили ворота на замке, но во втором шайба дважды побывала в сетке Юханссона. Разницу сделали бригады большинства. Вторую шайбу щелчком от синей линии забросил защитник Шакир Мухамадуллин, кандидат в молодежную сборную. Гол он присовокупил к результативной передаче. 2 (1+1) очка за результативность на глаза всего штаба национальной сборной – чем не заявка в главную команду страны?

Отметился голевой передачей в первом для себя матче в сезоне и 20-летний форвард Родион Амиров. Третье взятие ворот питерцев состоялось после его длинной стенки с Петром Хохряковым и волшебной диагонали на дальнюю штангу.

Продолжить голевой парад молодых юлаевцев Данилу Алалыкину помешал Юханссон. А вот справиться с броском другого Данила – Башкирова швед оказался бессилен – потому что уступил место шестому полевому игроку.

А что же молодогвардейцы с Невы? О юном Матвее Мичкове мы вспомнили перед финальной сиреной, когда он уселся в штрафной бокс коротать 2-минутный «срок» за нарушение численного состава. Ненужное удаление привез Марат Хуснутдинов, окончательно лишив хозяев шанса на камбэк.

А ведь лучик надежды забрезжил для СКА после дубля лидера армейцев Антона Бурдасова. Казалось, только он и Юханссон не сдавались на милость победителей и сражались до конца. Бурдасов то и дело проводил ликбез на лавке и даже треснул клюшкой о борт от неудовольствия партнерами.

P.S. В Сочи московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд со старта чемпионата (4:0) и вернуло лидерство на Западе. А главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов установил рекорд лиги, продлив личную серию без поражений до 24 матчей. Поздравления от «Советского спорта»!

ТАБЛО

Трактор – ЦСКА – 2:1
СКА – Салават Юлаев – 2:4
ХК Сочи – Динамо М – 0:4
Северсталь – Динамо Р – 2:1ОТ
Куньлунь Ред Стар – Амур – 0:2

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Microsoft представила смартфон-книжку Surface Duo 2 с начинкой флагмана, но с конструкцией прошлого поколения гаджетов"Металлург" победил "Сибирь" и стал лидером восточной конференцииМассивный внедорожник Isuzu MU-X 2021 года выпуска скоро приедет в РоссиюНемецкая бегунья разделась для фанатов и покорила соцсетиМгновенная реакция Карпина на отказ Дзюбы о сборной РоссииУргант описал емкой фразой поступок Дзюбы
Грустный хет-трик Трусовой… Третий старт — и снова падение на тройном акселе
Александра Трусова завалила тройной аксель в короткой программе на Кубке России в Сызрани.
Почему Усик победит Джошуа. Аргументы в пользу украинца
26 сентября на футбольной арене клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится супербой тяжеловесов за четыре чемпионских пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO) - между хозяином ринга Энтони Джошуа и Александром Усиком. «Плеймейкер» разобрал преимущества украинского боксера.
Почему Джошуа победит Усика. Аргументы в пользу британца
26 сентября на футбольной арене клуба «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится супербой тяжеловесов за четыре чемпионских пояса (WBA Super, WBO, IBF и IBO) - между хозяином ринга Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком. «Плеймейкер» разобрал преимущества британского боксера.
Ферстаппен проедет мимо подиума, «Мерседес» продолжит сочинскую гегемонию. Расклад на Гран-при России
24 - 26 сентября в Сочи пройдет 15-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1». «Плеймейкер» оценил шансы участников гоночного уик-энда.
Заплатят ли Хохлову за «неполиткорректную» фамилию 150 миллионов? Как главный тренер «Ротора» подал в суд на «Фейсбук»
Социальная сеть «Фейсбук» блокируют страницы пользователей за упоминание фамилии Хохлов. По мнению американцев, это трактуется как пренебрежение к украинцам. Причем делается это без разбора того, в каком контексте используется данное сочетание букв.
Капризов счастлив, «Миннесота» тоже. Как наша новая суперзвезда НХЛ заключила пятилетний контракт с «дикарями»
Эпопея с подписанием нового соглашения лучшего новичка НХЛ-2020/21 Кирилла Капризова с клубом «Миннесота Уайлд» благополучно завершена.
Рейтинг цифровых сервисов для занятия спортом. Итоги опроса москвичей
Департамент спорта Москвы провел социологическое исследование для оценки перспектив развития цифровых сервисов среди столичных спортсменов-любителей.
«Контракт с НХЛ — это тоже поддержка российского хоккея». Дмитрий Маневич — о начале партнерства «Лиги Ставок» с ведущей хоккейной лигой мира
Директор департамента маркетинга «Лиги Ставок» Дмитрий Маневич прокомментировал «Плеймейкеру» подписание трехлетнего контракта с Национальной хоккейной лигой, которая получила в лице ведущей отечественной букмекерской компании первого в истории эксклюзивного партнера в России и странах СНГ.
У НХЛ появился первый эксклюзивный партнер в России и СНГ! Это букмекерская компания «Лига Ставок»
БК «Лига Ставок» и Национальная хоккейная лига объявили о старте партнерства.
От героя до изгоя. Почему Дзюбе надо навсегда закрыть дорогу в сборную
Отказ недавнего капитана национальной команды ехать на сбор перед отборочными матчами ЧМ-2022 со Словакией и Словенией может иметь для него катастрофические последствия.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика