Не день армейцев. СКА и ЦСКА проиграли лидерам Восточной конференции

«ТРАКТОР» ВЗЯЛ РЕДУТ ФЕДОТОВА
«Трактор» реабилитировался за разгромное поражение от Минска (0:5) в последнем для себя домашнем матче. Челябинцы остановили ЦСКА (2:1). Волевая победа над неудобным соперником особенно приятна.
Но состоялась бы она, не допусти чудовищную потерю на выходе из своей зоны опытнейший Александр Попов? Красно-синие благодаря подправлению шведа Лукаса Валльмарка открыли счет, не уберегли перевес до первого перерыва. А второй период команда Сергея Федорова провалила. Если бы не героический действия вратаря Ивана Федотова, хозяева наверняка отпраздновали не один гол, а три-четыре. Похоже, голкипер армейцев выдвигается на первый план среди российских стражей ворот в КХЛ. Конкуренцию ему составляет разве что московский динамовец Иван Бочаров, успевший засветиться на рижском ЧМ.
Победную шайбу в Челябинске забросил новичок «Трактора» Владимир Александрович Ткачев, которого приглашали на роль лидера, с соответствующей зарплатой. В Ярославле посчитали, что он не отработал свои 75 миллионов рублей. И на его место пригласили Максима Шалунова, положив ему… 270 «лимонов» за три сезона.
…В третьем периоде подопечные Федорова перешли на игру в три звена, насели на ворота Романа Вилла, подвергли его владения ковровой бомбардировке, но чешский вратарь стоял стеной. Не помогли гостям с их эффективными спецбригадами и две попытки в большинстве. Москвичам не хватило изюминки в завершающей стадии. К тому же не лучший матч провели лидеры команды Антон Слепышев, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, в меньшей степени Константин Окулов. А Никита Сошников, приглашавшийся в сборную на Евротур, никак не впишется в армейскую команду после обмена из «Салавата Юлаева».
Конечно, гостям после энергозатратных побед в Екатеринбурге и Нур-Султане не хватало свежести, их соперники отдыхали на один больше, но это слабое оправдание неудаче в Челябинске. Претенденты на титул обязаны доставать из себя дополнительные силы.
В субботу, 25 сентября, ЦСКА проведет последний матч выездной серии. В Магнитогорске им предстоит пройти испытание «сталью». В прошлом сезоне «Магнитка» буквально уничтожила команду Игоря Никитина в обоих матчах (4:2 в Москве, 6:4 в Магнитогорске).
ОЦЕНИЛ ЛИ БРАГИН МУХАМАДУЛЛИНА?
Уфимцы прибыли в Санкт-Петербург сердитые. А как иначе после осечки в предыдущем матче в Череповце с провалившей старт сезона «Северсталью» (1:2)?
Гости позволили себе доверить ворота не великолепному Юхе Метсоле, а его дублеру Александру Шарыченкову. Хозяева вернули на пост номер один своего Юху – Ларса Юханссона, пропустившего матч с «Амуром» из-за рождения сына.
Сыграл швед – кстати, самый высокооплачиваемый игрок в СКА – вдохновенно. Если бы не он, счет мог вырасти до двузначного. Настолько велико было преимущество уфимцев.
В первом периоде хозяева сохранили ворота на замке, но во втором шайба дважды побывала в сетке Юханссона. Разницу сделали бригады большинства. Вторую шайбу щелчком от синей линии забросил защитник Шакир Мухамадуллин, кандидат в молодежную сборную. Гол он присовокупил к результативной передаче. 2 (1+1) очка за результативность на глаза всего штаба национальной сборной – чем не заявка в главную команду страны?
Отметился голевой передачей в первом для себя матче в сезоне и 20-летний форвард Родион Амиров. Третье взятие ворот питерцев состоялось после его длинной стенки с Петром Хохряковым и волшебной диагонали на дальнюю штангу.
Продолжить голевой парад молодых юлаевцев Данилу Алалыкину помешал Юханссон. А вот справиться с броском другого Данила – Башкирова швед оказался бессилен – потому что уступил место шестому полевому игроку.
А что же молодогвардейцы с Невы? О юном Матвее Мичкове мы вспомнили перед финальной сиреной, когда он уселся в штрафной бокс коротать 2-минутный «срок» за нарушение численного состава. Ненужное удаление привез Марат Хуснутдинов, окончательно лишив хозяев шанса на камбэк.
А ведь лучик надежды забрезжил для СКА после дубля лидера армейцев Антона Бурдасова. Казалось, только он и Юханссон не сдавались на милость победителей и сражались до конца. Бурдасов то и дело проводил ликбез на лавке и даже треснул клюшкой о борт от неудовольствия партнерами.
P.S. В Сочи московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд со старта чемпионата (4:0) и вернуло лидерство на Западе. А главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов установил рекорд лиги, продлив личную серию без поражений до 24 матчей. Поздравления от «Советского спорта»!
ТАБЛО
Трактор – ЦСКА – 2:1
СКА – Салават Юлаев – 2:4
ХК Сочи – Динамо М – 0:4
Северсталь – Динамо Р – 2:1ОТ
Куньлунь Ред Стар – Амур – 0:2