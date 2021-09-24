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«Локомотив» меняет «машиниста». Команду из Ярославля возглавил Игорь Никитин
24 сентября 23:02
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

«Локомотив» меняет «машиниста». Команду из Ярославля возглавил Игорь Никитин

Новый главный тренер умеет решать максимальную задачу, которая поставлена перед командой.

Домашнее поражение от «Витязя» (2:3) стало последней каплей, переполнившей терпение амбициозного руководства клуба из Ярославля. «Локомотив» проиграл 6 из 9 матчей на старте регулярного чемпионата и выбыл из зоны плей-офф. Главный тренер команды Андрей Скабелка был отправлен в отставку, что мало кого удивило. Замену ему даже искать не пришлось. Тренер-победитель Игорь Никитин, четыре предыдущих сезона успешно возглавлявший ЦСКА, встал к штурвалу. В Ярославле рассчитывают, что он сумеет решить максимальную задачу и привезти в волжский город Кубок Гагарина.

Есть мнение, что команды Скаблеки резко прибавляют в плей-офф. Приводят в качестве аргументов pro успех его «Сибири», снявшей в 2015-м с пробега действующего чемпиона «Магнитку» Майка Кинэна, а также его «Барыса», расправившегося в 2020-м тот же «Металлург», наконец, «Локомотив», затащивший серию с фаворитом ЦСКА в седьмой матч.

Это все так, как говорил известный киногерой. Но вспоминая тот самый седьмой матч, скажу: ярославские парни прибыли в Москву с трясущимися поджилками. Хотя должны были выйти на лед «ЦСКА Арены» раскрепощенными, без боязни проиграть – ведь они и так прыгнули выше головы.

Думается, «Локомотив» покатился вниз именно в последней для него игре плей-офф-2021. В этом сезоне ничего не изменилось. Укрепившие состав звездными по меркам КХЛ форвардами железнодорожники выглядели в гостях у обескровленного травмами ЦСКА скованными, неуверенными в себе. Бездарно сыграли их «меньшевики» и «большевики». Разве что Рид Буше открыл в этом матче личный голевой счет, но от американца ждут большего. В соответствии с его заоблачной зарплатой.

А уже как ждут голов-передач от Максима Шалунова, зажигавшего в прошлом плей-офф. Скаблелка тасовал звенья, но оптимальной «химии» так и не нашел. И все время ругался на команду. Как и на «Сибирь» в 2017-м, которая не пробилась в кубковую восьмерку на Востоке. Уходя из Новосибирска в Омск, тренер игроков всех п…ми и заявил, что с ними работать больше не хочет.

В Ярославле, как не раз писали-говорили, с непопулярными решениями не медлят. Увольняли на старте сезона даже мэтров – как отечественных, так и заграничных. Невзирая на фамилии, звания и титулы.

В плей-офф-2017 железнодорожники с Алексеем Кудашовым прошли ЦСКА Дмитрия Квартальнова, но уже по осени «Локомотив» расстался с тренером-победителем и пригласил битого им специалиста.

Первоочередная задача Никитина – не оконфузиться в дебютном для себя матче в Ярославле с лидером Востока «Салаватом Юлаевым». Думается, победа на уфимцами поможет новому тренеру завоевать уважение у искушенных в хоккее местных болельщиков. Игорь Валерьевич не станет говорить команде: «Сделайте красиво!». Он не материться на подопечных, воспитывает их взглядом – Шалунов и нынешний капитан железнодорожников Алексей Марченко не дадут слукавить.

Верится, в кратчайшие сроки Никитин наладит дисциплину и вернет потерянную было уверенность команде. С ЦСКА напомним, он трижды выигрывал регулярный чемпионат, трижды добирался до финала плей-офф, а в 2019-м пил шампанское из Кубка Гагарина. Да, в досрочно завершенном сезоне-2019/20 его команда была объявлена чемпионом России. А еще была сборная, в которой он был востребован и при Зинэтуле Билялетдинове, и при Олеге Знарке.

Никитину есть что доказывать своим прежним работодателям, внезапно расставшимися с ним в прошлом июле. Что же касается красоты игры, то она – на табло. На первом месте не только самолеты, как в песне поется, но и результат. Новый тренер Ярославля умеет его давать.

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