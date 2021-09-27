Пришел и отомстил за увольнение. Никитин дебютировал в «Локомотиве» с победы

Напомним, Игорь Никитин заменил у штурвала «Локомотива» Андрея Скаблеку, уволенного после шести поражений в девяти стартовых матчах сезона. В прошлую субботу железнодорожников вывел домашнюю на игру с «Салаватом Юлаевым» Дмитрий Юшкевич – новый старший тренер команды. Хозяева не удержали перевес 2:0, получили по шайбе в раздевалку и еще одну – в овертайме. Проиграть лидеру Восточной конференции пусть обидно, но не зазорно.

Сегодня было объявлено, что клуб из Ярославля выплатил прежнему наставнику компенсацию за расторжение контракта. Сначала говорили о 300 миллионах рублей, потом сумма снизилась до 1 миллиона долларов. Все равно «космос»!

Дебют Никитина состоялся в Балашихе, где тренер во главе ЦСКА уступил Кубок Гагарина «Авангарду» Боба Хартли. Ведя в серии 2-1, армейцы проиграли три матча подряд и лишились чемпионского титула. Никитину же указали на дверь не по горячим следам неудачи, а в начале июля – буквально накануне предсезонной подготовки.

За пару тренировок трудно наиграть что-то новое. Однако раскрепостить команду можно. Что, похоже, Никитину удалось. Железнодорожники одержали волевую победу, сыграв по лекалам ЦСКА. В третьем периоде при счете 1:1 гости выжали максимум у созданного у ворот нет, не Шимона Грубеца, ставшего для армейцев камнем преткновения, а Василия Демченко. Новичок «ястребов», вернувшийся из системы «Монреаля» усадил на лавку чеха – героя чемпионского финала.

Победный гол Павла Красковского был засчитан аж после двух киносеансов: сначала судьи заметили, что вратарь прижал шайбу ко льду за линией ворот, а потом удовлетворили тренерский запрос «Авангарда» на помеху голкиперу. А потом отличился Артур Каюмов, прошив Демченко кистевым броском со средней дистанции. Да, был еще гол в пустые ворота.

После финальной сирены Никитин признался, что получил приглашение из Ярославля в… поезде, и добавил, что требуется усиление тренерского штаба. Болельщики ждут взлета от самого дорого игрока команды Максима Шалунова, который пока далек от оптимальной формы из-за скомканной предсезонки.

Эффектную голевую феерию подарили «Витязь» и СКА в Подольске. Во втором периоде вышел из берегов главный тренер гостей Валерий Брагин.

- Ты что творишь?! – рявкнул он с лавки на лайнсмена, наказавшего армейцев за нарушение процедуры вбрасывания, и получил малый штраф.

«Большевики» хозяев ответили голами. Ко второму перерыву «Витязь» вел 4:1. После трех пропущенных шайб покинул ворота Александр Самонов и с досады сломал клюшку. Заменивший его Ярослав Аскаров пропустил легкую шайбу со второго броска.

Однако в третьем периоде гости дважды сравняли счет – 4:4 и 5:5. Победу команде Юрия Бабенко (6:5Б) принесли два изящно реализованных буллита Миксом Индрашисом. Латыш перехитрил поймавшего кураж Аскарова.

У СКА матереет не по дням, а по часам Марат Хуснутдинов – выпускник школы «Витязя». Не гренадер, зато быстрый и настырный. Да и мастерством капитан нашей молодежной сборной на грядущем МЧМ-2022 не обделен. Ничуть не хуже молодого Вячеслава Быкова.