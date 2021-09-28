Как Знарку не дали возглавить олимпийскую сборную, заменив его на Жамнова. Объясняем ситуацию

Получил инсайды из самых разных источников, которые были единодушны: назначение Жамнова на пост главного тренера – это не решение ФХР. Это компромисс между всеми силами, участвующими в обострившейся борьбе за контроль над российским хоккеем.

Федерация хотела, чтобы на Олимпиаде-2022 сборную возглавлял Знарок. Шаг с возвращением специалиста зондировался высшим руководством ФХР еще летом. Уже тогда Олег Валерьевич дал свое согласие вновь поработать с национальной командой. Когда НХЛ согласилась ехать в Пекин, стало окончательно ясно, что Знарок со всеми своими талантами и опытом России просто необходим. Стороны без проблем договорились о контракте. Громкий кадровый шаг нужно было согласовать на том уровне власти, где курируют зимний спорт номер один. Сделать это планировалось по ходу сентября, а в первые дни октября – объявить имя нового главного тренера.

Однако в публичном пространстве провисла пауза. Канадцы с американцами сообщали на весь мир о своих тренерских созвездиях под Пекин, сборная России в то же самое время хранила молчание. Могло создаться впечатление, что ФХР бездействует. И этим воспользовались другие хоккейные центры силы, предложив свой вариант кадровых перестановок в тренерском штабе.

Как написал бы Киплинг, началась Большая Игра. И было бы наивно думать, что она не начнется. Хоккейный турнир Олимпиады содержит в себе огромный внутриполитический потенциал. Контроль над назначениями в штаб сборной, управление подготовкой команды к Играм, причастность к результатам в случае успеха – все это факторы влияния, резко усиливающие позиции той или иной элитной группы в важном виде спорта. Хоккей в России – больше, чем хоккей. И все знают, почему.

Олег Знарок. Источник фото: «Советский спорт»

В борьбу активно включился Вячеслав Фетисов. В прошлый четверг он стал главным ньюсмейкером гала-матча, который вообще-то был посвящен проводам из ИИХФ многолетнего босса организации Рене Фазеля. Но знаменитый парламентарий в своей манере раскритиковал подготовку к Олимпиаде, предложив отдать тренерский штурвал своим давним друзьям и единомышленникам: нынешнему главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову с наставником молодежки Игорем Ларионовым. Это не было спонтанным всплеском эмоций. Это был готовый план действий, который к тому времени уже лоббировался группой его соратников, в том числе политических тяжеловесов на высоком уровне.

А был и еще один сценарий, с попыткой провести на пост главного тренера Игоря Никитина. Тех, кто имеет вес в КХЛ и в некоторых топ-клубах, кандидатура бывшего наставника ЦСКА устраивала намного больше, чем фигура Знарка.

Игорь Никитин. Источник фото: ХК ЦСКА

В ответ глава ФХР Владислав Третьяк в прошлую пятницу объявил о возвращении тренера-победителя Олимпиады-2018. Он хотел показать другим группам влияния, что «главный» у национальной сборной уже есть. Но, как мы уже говорили, альтернативные группы были слишком мощны. И им удалось заблокировать согласование кандидатуры Знарка. Было продавлено решение о том, что тренера на Пекин должен утвердить экспертный совет.

Встреча прошла в понедельник. Расклады перед заседанием менялись с удивительной скоростью. Лагерь соперников ФХР лишился мощнейшего козыря – Никитин принял 100-миллионный контракт от «Локомотива» и вышел из игры, где ставкой был контроль над сборной. Хотя, по нашей информации, тренеру в пятницу звонили очень серьезные люди и настойчиво рекомендовали отказаться от варианта с Ярославлем. Игорь Валерьевич, однако, предпочел синицу в руке – свои интересы дороже интересов тех, кто на него ставил.

В итоге главной целью этой элитной группы стала блокировка кандидатуры другого Валерьевича – Знарка. Экспертный совет собрался в понедельник до обеда и растянулся на несколько часов. Споры оказались очень жаркими. Их итогом стала определенная победа сторонников «бархатной революции». Знарку возглавить сборную на Олимпиаде-2022 просто не дали. Но сложился цугцванг. Федерация часть своих позиций отстояла, аналогичным образом заблокировав кандидатуры вроде Федорова и Ко.

Без окончательного вердикта экспертный совет закончиться не мог. В итоге и те, и другие сошлись на компромиссной фигуре – знаменитого хоккеиста Жамнова, который после окончания игровой карьеры успел поработать немного тренером, но все же известен как хоккейный генменеджер. Его кандидатура устроила всех.

Источник фото: ФХР

К Жамнову, по нашим данным, тепло относится председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. У Алексея Юрьевича отличный контакт со всеми поколениями энхаэловцев – как с действующими, так и с теми, кто уже занят функционерской работой (Федоров и Ко). Ну а в ФХР ценят Жамнова в том числе за опыт работы в штабе сборной, в том числе в том самом золотом Пекине-2018. Если уж экспертный совет навязал отсутствие Знарка на посту главного тренера, Жамнов лучше тех, кто обладает совсем минимальным тренерским опытом.

В итоге Знарок тоже остается в штабе национальной команды. Есть данные о том, что ФХР сохранит ему зарплату, которая полагалась бы специалисту по контракту главного тренера. Сам Олег Валерьевич на поворот с должностными рокировками тоже согласен. Он будет полноценно заниматься тренерской работой – поедет на Олимпиаду, будет стоять на лавке и применять свои фирменные приемы мотивации в раздевалке.

Для дела, в общем-то, не так важно, кто из специалистов носит титул главного тренера, а кто нет. Тарасов в советские времена тоже формально считался помощником Чернышева, но за контакт со звездами и психологическую работу с ними отвечал именно он. А как раз эти аспекты – сильные стороны Знарка.

Валерий Брагин. Источник фото: ФХР

Обязанности Валерия Брагина, который возглавлял национальную команду на ЧМ-2021 и которого так единодушно отодвинули от олимпийской сборной, пока не определены, и, видимо, станут ясны после конкретного общения с тем же Жамновым. Контракт с Алексеем Юрьевичем, кстати, пока еще не готов. Такой документ за один день не разрабатывается. Но сейчас ясно главное. Сюрпризов с фигурой главного тренера больше не будет. В соответствии с указаниями сверху решение экспертного совета – финальное. Проталкивать других людей на ключевой пост больше ни у кого не получится.

О первых рабочих планах Жамнов может рассказать уже на этой неделе.