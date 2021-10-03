Кол Гол. Хет-трик Николая Голдобина помог «Магнитке» победить в Москве «Динамо»

В сшибке лидеров конференций московское «Динамо» уступило на «ВТБ Арене» «Магнитке» 2:4, лишившейся главного тренера. Илья Воробьев сдал положительный тест на коронавирус, хотя был вакцинирован. Его замещал ассистент Марк Френч.
Вадим Шипачев не изменил себе и не ушел со льда без балла за результативность (13 матчей подряд) – его чудо-передача Робу Клинкхаммеру не может не восхищать. Беда в том, что капитан бело-голубых покинул площадку еще во втором периоде, получив большой штраф за то, что сунул клюшку в пах сопернику.
В отсутствие Шипачева на поле солировал другой 87-й номер - форвард «сталеваров» Николай Голдобин. Он успел приучить нас к изысканным голам. Еще в прошлого сезона, который начинал в ЦСКА. Все три его шайбы (вторая, третья и четвертая) – для гурманов. Голдобин сорвал всю паутину с ворот Ивана Бочарова. А как форвард перехитрил другого Ивана - голкипера московских армейцев Федотова неделю назад! Скрытым броском из-под ноги.
На стыке столетий в «Металлурге» блистала связка Андрей Разин – Александр Гольц, которую в «Советском спорте» назвали Раз-Гол. Разин по большей части отдавал, Гольц забивал. Теперь они тренеры: первый – главный, второй - ассистент.
Новый Гол мы представили, а кто же новый Раз?
После победы в Петровском парке «Магнитка» захватила лидерство не только в своей конференции, но и во всем регулярном чемпионате.
В Казани «зеленое дерби» номер один завершилось сухой победой 2:0 «Ак Барса». Вторая шайба влетела перед сиреной в пустые ворота, а первую эффектно забросил молодой Артем Галимов – лучший новичок позапрошлого сезона. Он перехватил шайбу, усадил на пятую точку кандидата в молодежную сборную Шакира Мухамадуллина. Похоже, 19-летний защитник Уфы, который выходит даже в большинстве, устал, отсюда и вал ошибок.
А вот участник ЧМ-2021 Дмитрий Воронков мало-помалу разочаровывает, пытаясь компенсировать голы-передачи драками. Сегодня ему наподдал белорусский защитник уфимцев Евгений Лисовец. Думается, агрессия казанской «десятки», которая иногда выходит его команде боком, идет от тренера Дмитрия Квартальнова. Не тому учите молодежь, уважаемый Дмитрий Вячеславович!
Андрей Назаров, возглавивший «Сочи», тоже привечает мастеров кулачных дел. Дебютный для него матч на новом месте «леопарды» провалили, уступив в родных стенах минскому «Динамо» 3:7. К ежовых рукавицах нового тренера занервничал вратарь Магнус Хелльберг, еще недавно незаменимый в СКА, Пропустив пять шайб, швед уступил ворота Максиму Третьяку.
А «Локомотив» с новым «машинистом» Игорем Никитиным одержал третью победу подряд (4:3) и первую домашнюю. Причем волевую, отыгравшись у «Барыса» с 0:2 и 3:4. Отметив дебют в этом сезоне пока еще молодого вратаря Даниила Исаева.
У СКА впервые вышел на лед защитник-новичок Мэт Робинсон, очередной экс-цеэсковец в составе питерских армейцев. Бронзовый призер Олимпиады-2018 провел на льду 22 минуты 45 секунд, больше – только юный защитник Кирилл Кирсанов, у него 23:54!
А победу 2:0 над «Нефтехимиком» организовал не канадец, а экс-«витязь» Данила Моисеев, заработавший буллит и забросивший шайбу в пустые ворота. Штрафной же бросок конвертировал в гол технарь с ловкими руками Кирилл Марченко.
ТАБЛО
Ак Барс – Салават Юлаев – 2:0, Локомотив – Барыс – 4:3, Динамо М – Металлург – 2:4, СКА – Нефтехимик – 2:0, Спартак – Северсталь – 2:0, ХК Сочи – Динамо Мн – 3:7