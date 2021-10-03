Кол Гол. Хет-трик Николая Голдобина помог «Магнитке» победить в Москве «Динамо»

В сшибке лидеров конференций московское «Динамо» уступило на «ВТБ Арене» «Магнитке» 2:4, лишившейся главного тренера. Илья Воробьев сдал положительный тест на коронавирус, хотя был вакцинирован. Его замещал ассистент Марк Френч.

Вадим Шипачев не изменил себе и не ушел со льда без балла за результативность (13 матчей подряд) – его чудо-передача Робу Клинкхаммеру не может не восхищать. Беда в том, что капитан бело-голубых покинул площадку еще во втором периоде, получив большой штраф за то, что сунул клюшку в пах сопернику.

В отсутствие Шипачева на поле солировал другой 87-й номер - форвард «сталеваров» Николай Голдобин. Он успел приучить нас к изысканным голам. Еще в прошлого сезона, который начинал в ЦСКА. Все три его шайбы (вторая, третья и четвертая) – для гурманов. Голдобин сорвал всю паутину с ворот Ивана Бочарова. А как форвард перехитрил другого Ивана - голкипера московских армейцев Федотова неделю назад! Скрытым броском из-под ноги.

На стыке столетий в «Металлурге» блистала связка Андрей Разин – Александр Гольц, которую в «Советском спорте» назвали Раз-Гол. Разин по большей части отдавал, Гольц забивал. Теперь они тренеры: первый – главный, второй - ассистент.

Новый Гол мы представили, а кто же новый Раз?