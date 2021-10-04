Сотня Окулова. Юбилейный гол форварда ЦСКА оказался победным в матче с «Куньлунем»

В последний раз московские армейцы забрасывали больше одной шайбы в дерби со «Спартаком» (5:3), в котором новичок красно-синих Сергей Плотников разразился хет-триком. А сегодня четыре. При том что красно-синим пришлось отыгрываться.

Помогли два подряд удаления «драконов». Михаил Григоренко реализовал второе численное преимущество, а после первого перерыва Константин Окулов внезапным броском с острого угла заставил ошибиться вратаря гостей Александра Лазушина (тоже в большинстве). Этот гол оказался не только победным в матче, но и юбилейным, сотым в КХЛ, для главного бомбардира плей-офф-2021.

Окулову представился распрекрасный шанс разменять вторую сотню заброшенных шайб, но он не забил буллит. На удивление легко поддавшись на удочку голкипера, преднамеренно открывшего «домик» и тем самым спровоцировав нападающего на читаемый бросок.

Окулов еще в прошлом сезоне выдвинулся в лидеры ЦСКА, но в решающих матчах финала Кубка Гагарина с «Авангардом» допускал результативные ошибки. Вряд ли форвард может быть довольным чемпионатом мира в Риге – он его закончил, по сути, не начав – из-за травмы.

Третий гол на счету восстановившегося от травмы Павла Карнаухова, а последний – Григоренко, поразившего пустые ворота броском с лета.