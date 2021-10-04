ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сотня Окулова. Юбилейный гол форварда ЦСКА оказался победным в матче с «Куньлунем»
04 октября 22:53
автор: Владислав Домрачев
автор фото: go-sport.ru

Сотня Окулова. Юбилейный гол форварда ЦСКА оказался победным в матче с «Куньлунем»

После трех поражений подряд московские армейцы одолели базовый клуб сборной Китая 4:1, разразившись сразу четырьмя заброшенными шайбами/

В последний раз московские армейцы забрасывали больше одной шайбы в дерби со «Спартаком» (5:3), в котором новичок красно-синих Сергей Плотников разразился хет-триком. А сегодня четыре. При том что красно-синим пришлось отыгрываться.

Помогли два подряд удаления «драконов». Михаил Григоренко реализовал второе численное преимущество, а после первого перерыва Константин Окулов внезапным броском с острого угла заставил ошибиться вратаря гостей Александра Лазушина (тоже в большинстве). Этот гол оказался не только победным в матче, но и юбилейным, сотым в КХЛ, для главного бомбардира плей-офф-2021.

Окулову представился распрекрасный шанс разменять вторую сотню заброшенных шайб, но он не забил буллит. На удивление легко поддавшись на удочку голкипера, преднамеренно открывшего «домик» и тем самым спровоцировав нападающего на читаемый бросок.

Окулов еще в прошлом сезоне выдвинулся в лидеры ЦСКА, но в решающих матчах финала Кубка Гагарина с «Авангардом» допускал результативные ошибки. Вряд ли форвард может быть довольным чемпионатом мира в Риге – он его закончил, по сути, не начав – из-за травмы.

Третий гол на счету восстановившегося от травмы Павла Карнаухова, а последний – Григоренко, поразившего пустые ворота броском с лета.

Китайцы произвели приятное впечатление, пусть и подсели к третьему периоду. Сильно «драконы» выглядели в недавней встрече с лидером Западной конференции «Динамо» в Мытищах, даже вели 2:0, хотя все-таки уступили 3:5.

Вряд ли сборная Китая, собранная на базе «Куньлуня», станет пушечным мясом для звездных соперников на Олимпиаде в Пекине. Так что тема о ее неконкурентоспособности на Играх-2022, поднятая якобы с подачи нового президента ИИХФ француза Люка Тардифа, высосана из пальца.

В субботу, 9 октября, «драконы» ждут в гости московских армейцев на матч-реванш. А 6-го, в среду, на «ВТБ Арене» состоится московское дерби номер три «Динамо» - ЦСКА. Пока «силовики» по разу обыграли «Спартак» (армейцы – 5:3, бело-голубые – 6:3).

Завтра пристально следим за двумя матчами: в Питере СКА – «Локомотив», в Москве «Спартак» - «Металлург». Кстати, повторный тест на коронавирус главного тренера «Магнитки» Ильи Воробьева оказался отрицательным, так что ждем наставника лидера Востока на лавке.

ТАБЛО

«Амур» - «Витязь» - 2:1Б, «Адмирал» - «Динамо» Р – 1:2, «Сибирь» - «Торпедо» - 0:3, «Автомобилист» - «Авангард» - 5:2, ЦСКА – «Куньлунь» - 4:1

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Йокерит" прервал 11-матчевую победную серию«Химки» вылетели и другие результаты баскетбольного Кубка РоссииFinlandia Trophy: расписание и участникиИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииГол-шедевр: это можно пересматривать бесконечноЧервиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика