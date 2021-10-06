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По-михайловски! ЦСКА обыграл «Динамо» в день рождения легенды Бориса Михайлова
06 октября 22:36
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

По-михайловски! ЦСКА обыграл «Динамо» в день рождения легенды Бориса Михайлова

Сегодня капитану сборной СССР и ЦСКА Борису Михайлову исполнилось 77 лет. Армейцы подарили ему сухую победу в дерби (3:0)

Сейчас Михайлов – член Наблюдательного совета, советник президента хоккейного клуба ЦСКА. Не пропускает ни одного матча своей команды. На его глазах начинал большую карьеру Сергей Федоров, во второй половине 1980-х Борис Петрович вернулся из Ленинграда в ЦСКА и стал помощником Виктора Тихонова.

На память приходит минимальная победа михайловского ЦСКА над чемпионским «Динамо» в сентябре 2000-го. Весь матч красно-синие сдерживали атаки бело-голубых, ответив одним разящим уколом.

Сегодня история почти повторилась — до гола Максима Соркина во втором периоде шла вязкая борьба. В первой же 20-минутке хозяева доминировали, но армейцев выручил вратарь Иван Федотов. Гренадер действовал спокойно и уверенно, почти не выкатывался из ворот, чем деморализовал лидера бомбардирской гонки Вадима Шипачева. Динамовский капитан впервые в сезоне ушел со льда без очков за результативность.

Победную шайбу центрфорвард красно-синих Максим Соркин забил с «мясом» — в падении с пятачка. Это его первый гол в этом чемпионате. Трудно сказать, самый памятный ли в карьере. Ведь Соркин забивал канадцам в финале МЧМ-2020. Однако победу эта шайба сборной России не принесла, хотя счет вырос до 3:1.

Теперь же армейцы, открыв счет, не дали соперникам ни единого шанса и увеличили преимущество до 3:0. Защитник Джон Гилмор закинул шайбу в пустые ворота, а Павел Карнаухов поразил цель броском с «усов». Думается, для нового главного тренера ЦСКА Сергея Федорова нет соперника принципиальнее, чем «Динамо». В чемпионском для бело-голубых сезоне-1989/90 20-летний центрфорвард армейцев, успевший стать чемпионом мира в Стокгольме, открыл счет в победном для его команды матче третьего круга (2:1). Да и исторический камбэк в день 50-летнего юбилея тренера-мэтра бело-голубых Владимира Юрзинова (4:4 с 1:4) начался с гола Федорова.

Армейцы перетерпели одного из лидеров Запада и воспользовались своим шансами. Несмотря на травму ведущего защитника Класа Дальбека. На следующей неделе их ждут сразу два дерби со «Спартаком».

СТАТИСТИКА

«Динамо» (Москва) — ЦСКА — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Соркин, Карнаухов, Гилмор

источник: «Советский спорт»
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