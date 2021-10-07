У Воронкова закончился бензин? «Магнитка» одержала волевую победу в Казани

На следующей неделе новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов должен объявить расширенный олимпийский состав. Соперники уже вовсю называют тройки неприкасаемых. Так, у чехов это Давид Пастрняк, Якуб Ворачек и Ондржей Палат. У американцев – Остон Мэттьюс, Патрик Кейн, Сет Джонс.

А финны вообще обнародовали весь список, в котором одни энхаэловцы. Пока писались эти строки, стало известно, что завтра в 17:00 по Москве мы узнаем первую олимпийскую тройку россиян. Назовем свою версию: Александр Овечкин (он наверняка станет капитаном команды), Никита Кучеров, Андрей Василевский.

Но найдутся ли вакансии в расширенном составе для представителей КХЛ? Наверное, Жамнов не обойдет вниманием капитана московского «Динамо» Вадима Шипачева. Блистательный в прошлом центрфорвард лучше всех способен оценить блистательного центрфорварда современности.

Коллега Виталий Славин не исключает появления в списке двустороннего нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Казанская «десятка» зажигал в плей-офф прошлого сезона, мог стать героем Кубка Гагарина, но его старания перечеркнул Илья Ковальчук. Несмотря на жуткую травму лица, Воронков достойно сыграл на ЧМ в Риге.

А в этом сезоне ему зачастую доверяют буковку «А» - когда отсутствую кадровый капитан Данис Зарипов и его заместитель Михаил Глухов. Как сегодня в игре против лидера регулярного чемпионата «Металлурга».