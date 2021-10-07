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У Воронкова закончился бензин? «Магнитка» одержала волевую победу в Казани
07 октября 22:37
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Ак Барс"

У Воронкова закончился бензин? «Магнитка» одержала волевую победу в Казани

«Металлург» после домашнего кошмара – разгрома от «Салавата Юлаева» 2:7 выдал победную серию из дюжины матчей. Сегодня был повержен «Ак Барс» 3:1.

На следующей неделе новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов должен объявить расширенный олимпийский состав. Соперники уже вовсю называют тройки неприкасаемых. Так, у чехов это Давид Пастрняк, Якуб Ворачек и Ондржей Палат. У американцев – Остон Мэттьюс, Патрик Кейн, Сет Джонс.

А финны вообще обнародовали весь список, в котором одни энхаэловцы. Пока писались эти строки, стало известно, что завтра в 17:00 по Москве мы узнаем первую олимпийскую тройку россиян. Назовем свою версию: Александр Овечкин (он наверняка станет капитаном команды), Никита Кучеров, Андрей Василевский.

Но найдутся ли вакансии в расширенном составе для представителей КХЛ? Наверное, Жамнов не обойдет вниманием капитана московского «Динамо» Вадима Шипачева. Блистательный в прошлом центрфорвард лучше всех способен оценить блистательного центрфорварда современности.

Коллега Виталий Славин не исключает появления в списке двустороннего нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Казанская «десятка» зажигал в плей-офф прошлого сезона, мог стать героем Кубка Гагарина, но его старания перечеркнул Илья Ковальчук. Несмотря на жуткую травму лица, Воронков достойно сыграл на ЧМ в Риге.

А в этом сезоне ему зачастую доверяют буковку «А» - когда отсутствую кадровый капитан Данис Зарипов и его заместитель Михаил Глухов. Как сегодня в игре против лидера регулярного чемпионата «Металлурга».

Увы, Воронков провел не самый лучший матч. Очень много суетился, не смог выиграть ключевое вбрасывание в чужой зоне (в его пассиве 5 успешных попыток на точке из 15). Нанес всего один точный броско. Куда-то улетучилась энергия, которая била из него ключом. За всем этим полными печалью глазами наблюдала олимпионик Алина Загитова.

«Ак Барс» вел 1:0 благодаря чудо-голу Дмитрия Кагарлицкого, заслужившего условного приза зрительских симпатий в Казани. Он завершил точную по геометрии трехходовку с участием Артема Галимова и Николая Коваленко.

Но гости превосходили хозяев в сумме скоростей. Нельзя исключать, что команду Дмитрия Квартальнова надломил ответный гол Брэндена Лайпсика. Хитрый канадец несильно отправил шайбу низом в сетку. И как она, проказница, проползла под щитком вернувшегося в ворота после повреждения Тимура Билялова?! В других эпизодах лучший голкипер позапрошлого сезона действовал безупречно. В середине третьего периода и вовсе дважды выручил после атаки того же Лайпсика в пустой угол: сначала отбил шайбу щитком, а потом ловушкой.

Однако воротчик «Магнитки» Юха Олкинуора (даром ли чемпион мира, пусть и бэкап!) подарков соперникам делать не собирался.

Победную шайбу забросил, а точнее забил, словно теннисной ракеткой, бывший капитан «Спартака» Анатотлий Никонцев. Гол Дениса Зернова в пустые ворота после проигранного Воронковым вбрасывания лишь подытожил преимущество команды Илья Воробьева.

В третьем периоде Квартальнов стал выпускать Воронкова в тройке с капитаном команды Артемом Лукояновым и почувствовавшим в этом сезоне вкус гола Кириллом Петровым. Эта «химия» положительного результата не дала.

Не пора ли вернуть в состав Даниса Зарипова, чтобы тот встряхнул «десяточку»-фантазисту? А то в ответ на вопрос о заслуженном ветеране в клубе одни обещания и отмазки.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

Голы:

1:0 – Кагарлицкий (Коваленко, Галимов), 19:36.
1:1 – Лайпсик (Майе, Никонцев), 29:50.
1:2 – Никонцев (Майе, Лайпсик), 34:31.
1:3 – Зернов (меньшинство, пустые ворота), 59:38.

Вратари: Билялов – Олкинуора.
Броски в створ: 36 – 35.
Штраф: 4 – 6.

источник: «Советский спорт»
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