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У сборной — генеральный менеджер? Такой должности в штатном расписании ФХР нет
09 октября 20:53
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

У сборной — генеральный менеджер? Такой должности в штатном расписании ФХР нет

В субботу одно интернет-издание распространило новость: генеральным менеджером олимпийской сборной России пекинского созыва будет назначен Игорь Есмантович — президент ПХК ЦСКА. Клуб решительно опроверг этот слух.

Как известно, 12 октября, на следующий день после отборочного матча в Мариборе против Словении будет объявлен расширенный список кандидатов в пекинский состав, а также помощники нового главного тренера сборной России Алексея Жамнова. В списке — более полусотни фамилий. Однако кое-кто торопится и желает опередить «паровоз». Новость про Есмантовича из разряда «без меня меня женили».

В ПХК ЦСКА удивлены этим слухом. Ведь в настоящий момент Игорь Вячеславович всецело погружен в клубные дела — не будем называть их проблемами. Это во-первых. А во-вторых, должности генерального менеджера национальной команды в штатном расписании ФХР не существует. А есть глава штаба национальной команды, которым является Роман Ротенберг — первый вице-президент Федерации хоккея России.

Впрочем, на предыдущих больших Олимпиадах (с участием лучших сил НХЛ) генеральные менеджеры нашей сборной назначались. В Нагано-1998 — президент ФХР Александр Стеблин, в Солт-Лейк-Сити-2002 — освобожденный из «Нью-Джерси» Вячеслав Фетисов (он же и главный тренер), в Турине-2006 — Павел Буре, в Сочи-2014 — Алексей Касатонов. В Пхенчхане-2018 (Игры в Корее прошли без НХЛ) пост генменеджера упразднили, а штабом национальной команды руководил Роман Ротенберг. «На сегодняшний день информация, распространенная СМИ о грядущем назначении Есмантовича генеральным менеджером сборной России не соответствует действительности. У президента клуба действующий контракт с ПХК ЦСКА, он полностью занят клубными делами» — заявили «Советскому спорту» в пресс-службе армейского хоккейного клуба.

источник: «Советский спорт»
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