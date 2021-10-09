ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Дмитрий Рашевский: Ребята подарили мне бритву – отличный подарок
09 октября 21:05
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Дмитрий Рашевский: Ребята подарили мне бритву – отличный подарок

Кажется, Алексей Кудашов открыл еще одно молодое дарование. Такое он уже совершал в «Локомотиве».

Молодой нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в 15 играх этого сезона набрал уже 14 очков. Сегодня ему исполнился 21 год. Именинник поздравил себя эффектным голом в ворота «Северстали». Бело-голубые обыграли череповчан со счетом 3:2. После матча 96-й номер хозяев пообщался с прессой:

- Дмитрий, подведите итог встречи...
- Поздравляю болельщиков с победой. Тяжелый, волевой матч. «Северсталь» - это сильная команда, которая играет в активный хоккей, и мы были готовы к этому. Какие-то ошибки все равно были , но вовремя собрались. Реализовали большинство и довели игру до победного конца.

- Расскажите о вашем голе. Вас показали на кубе - кажется, вы сами испытали удовольствие от того, как отправили шайбу в ворота Шостака...
- Да, здорово попал. Тут есть заслуга Саши Петунина — он быстро сменился во время атаки на скорости. Мне удалось оторваться и добавить немного креатива.

- Если вначале ваши голы были приятной неожиданностью, то теперь вы превращаетесь в игрока, от которого постоянно ждут заброшенных шайб. Чувствуете ответственность и некоторое давление?
- Конечно. Чувствую ответственность, ведь когда играешь в первом-втором звене нужно забивать, отдавать пасы, делать результат. В каждом матче я стараюсь выполнять то, что от меня требует тренер.

- В прошлом сезоне в МХЛ вы реализовали буллит, похожий на сегодняшний гол. Это ваш коронный? Подсмотрели может у Петера Форсберга?
- Нет, это скорее импровизация, которую я делаю раз в год.

- Как приняли решение о продлении контракта с «Динамо»? Сложное ли это было решение?
- Я поговорил со многими людьми, которые разбираются в этом лучше меня. Посоветовали ещё год поиграть здесь, дома. Окрепнуть и физически, и как игрок — стать более стабильным. Поэтому я долго не думал и подписал контракт.

- Кто для вас люди, являющиеся авторитетом? Кто посоветовал?
- Я бы не хотел называть имён.

- Хотя бы в общем плане. Родители?
- Родители, конечно, тоже. Но есть ещё и хоккейные эксперты, с которыми я общаюсь. Руководство «Виннипега» тоже меня поддержало, сказав, что я все сделал правильно, никаких проблем не было.

- Как поздравила команда и планируешь ли отмечать день рождения?
- Отмечать не буду, завтра ранний выезд на автобусе в Ярославль. Команда поздравила, ребята подарили мне бритву, как раз хотел себе купить. Очень приятный подарок. Главное, что сегодня победили.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Нефтехимик" уступил "Автомобилисту"Василий Казарцев отстранён от судейства как минимум до конца годаСтали известны 30 претендентов на "Золотой мяч"Илья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаАверины сенсационно проиграли 16-летней сопернице
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика