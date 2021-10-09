Дмитрий Рашевский: Ребята подарили мне бритву – отличный подарок

Молодой нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в 15 играх этого сезона набрал уже 14 очков. Сегодня ему исполнился 21 год. Именинник поздравил себя эффектным голом в ворота «Северстали». Бело-голубые обыграли череповчан со счетом 3:2. После матча 96-й номер хозяев пообщался с прессой:

- Дмитрий, подведите итог встречи...

- Поздравляю болельщиков с победой. Тяжелый, волевой матч. «Северсталь» - это сильная команда, которая играет в активный хоккей, и мы были готовы к этому. Какие-то ошибки все равно были , но вовремя собрались. Реализовали большинство и довели игру до победного конца.

- Расскажите о вашем голе. Вас показали на кубе - кажется, вы сами испытали удовольствие от того, как отправили шайбу в ворота Шостака...

- Да, здорово попал. Тут есть заслуга Саши Петунина — он быстро сменился во время атаки на скорости. Мне удалось оторваться и добавить немного креатива.

- Если вначале ваши голы были приятной неожиданностью, то теперь вы превращаетесь в игрока, от которого постоянно ждут заброшенных шайб. Чувствуете ответственность и некоторое давление?

- Конечно. Чувствую ответственность, ведь когда играешь в первом-втором звене нужно забивать, отдавать пасы, делать результат. В каждом матче я стараюсь выполнять то, что от меня требует тренер.

- В прошлом сезоне в МХЛ вы реализовали буллит, похожий на сегодняшний гол. Это ваш коронный? Подсмотрели может у Петера Форсберга?

- Нет, это скорее импровизация, которую я делаю раз в год.