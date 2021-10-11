Завтра объявят новый штаб сборной. С ним на Олимпиаде нас могут ждать очень серьезные проблемы

Что хочется сказать, оценивая эти инсайды. Под Олимпиаду необходимо звать специалистов совсем другого масштаба. Иначе Россия в состязании тренерских штабов просядет в Пекине по многим направлениям. Связке «Жамнов – Федоров – Гончар» катастрофически не хватает профессионального опыта.

К первому реально серьезному ходу на новом посту Жамнов готовится прямо сейчас. Завтра он объявит свой штаб, с которым предстоит работать в Китае. По нашей информации, одним из ассистентов точно будет назван Сергей Гончар. С высокой долей вероятности приглашение получит его тезка из ЦСКА Федоров. Ненулевые шансы на то, что 12 октября применительно к сборной прозвучит и фамилия нынешнего наставника московского «Динамо» Алексея Кудашова. И это пока все.

Намного важнее другое. До Пекина главный тренер у сборной России не поменяется. И Алексею Юрьевичу предстоит до конца пройти путь, на котором у него нет права на ошибку. Ведь прибавка в статусе – это только одна сторона медали, от нее неотъемлем груз огромной ответственности.

Завтра Алексей Жамнов объявит штаб на Олимпиаду. И пока его выбор заставляет тревожиться за выступление команды на главном турнире четырехлетия. С 28 сентября Жамнову принято говорить только комплименты, представляя выбор в его пользу чуть ли не как победу здравого смысла. На самом деле это был своего рода компромисс – с теми силами, которые заблокировали возвращение в национальную команду Олега Знарка. Хотя на мой личный вкус интереснее был бы сценарий энхаэловской Олимпиады с чемпионом Пхенчхана-2018. Но в реальности нет смысла ни говорить о гипотетических сценариях, ни обсуждать стремительный карьерный взлет Жамнова.

ЖАМНОВ. ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШИНСТВА НА ЧМ-2019

Кого тренировал сам Алексей Юрьевич? Почти никого. Три с половиной года назад были два месяца на скамейке «Спартака». Красно-белые даже выбрались из числа аутсайдеров и пробились в восьмерку на Западе. Но сборная России не решает задач выхода в плей-офф – у нее куда более серьезные цели.

В штабе национальной команды Жамнов одно время отвечал за большинство. Так вот, на ЧМ-2019 многие звезды сборной, среди которых были Овечкин и Кучеров, были недовольны стилем его работы. Алексей Юрьевич предпочитал методы моральной поддержки. Слова «вы сами знаете, как забить пять на четыре, выходите и покажите то, что умеете», сработали, мягко скажем, не очень. Узнав эту историю, помнится, пришла на память очень похожая, про Билялетдинова. Зинэтула Хайдарович в сборной тоже работал с лидерами по принципу «ты звезда и должен сам знать, как играть в атаке». Такой подход стал одной из главных причин катастрофы национальной команды на домашней Олимпиаде. Под Сочи-2014 не было придумано ничего эффективного или хотя бы оригинального. Наступать на те же грабли в Пекине было бы непростительной ошибкой.

Тревожно, глядя как Жамнова уже делает акцент на том, что Олимпиада – сжатый по срокам турнир, времени тренировать игроков там не будет. Этот подход видится глубоко ошибочным. Зачем сборной штаб, если не для тренерской работы? Нам мало было Сочи-2014? Или Ванкувера – где Быков с Захаркиным тоже подумали, что русские звезды выйдут на лед и сами все сделают? Причем у Быкова с Захаркиным пренебрежение к узким профессиональным нюансам опиралось на два золотых финала чемпионатов мира, в которых Россия побеждала полуолимпийские составы Канады. За это пренебрежение их отлупили со счетом 7:3. Разве нам недостаточно выводов для того, чтобы понять необходимость погружения тренера в любые мельчайшие детали, когда противостояние идет на высшем уровне?

ФЕДОРОВ. ВЕЛИКИЙ ИГРОК, НО ТРЕНЕР БЕЗ ОПЫТА

В субботу хоккейный мир всколыхнул вброс, связанным с именем Игоря Есмантовича. Сам президент ЦСКА вероятность своего появления в сборной отрицает. Но это не отменяет того факта, что вопросы национальной команды армейскому клубу небезразличны. На том самом экспертном совете, где был назначен Жамнов, Есмантович отстаивал кандидатуру Федорова. Сергей Викторович – величайший игрок, легенда, один из лучших центрфорвардов в истории мирового хоккея и, пожалуй, наш лучший энхаэловец вообще.

Но как тренер он – абсолютный дебютант, который уступает многим коллегам даже на уровне КХЛ. Как назло, незадолго до вероятного публичного приглашения в сборную Федоров влетел в регулярке «Куньлуню». Причем ничего сенсационного в той игре не было. Китайцы в Мытищах попросту переиграли армейцев. Давили и додавили. Звездный состав вице-чемпионов умудряется проваливаться даже в противостояниях с такими «топовыми» оппонентами как Пу, Фу и Ху Ян. Если при Федорове ЦСКА как минимум не идет вверх, возникает вопрос, можно ли звать такого тренера в штаб для Олимпиады?

ГОНЧАР. ТОВАРИЩ МАЛКИНА – НЕ АРГУМЕНТ

Гончар как тренер – стопроцентная иллюстрация поговорки про кота в мешке. Мы ничего не знаем ни об участке его ответственности в штабе «Питтсбурга», ни о конкретном вкладе в командный успех. Ни об умении этого замечательного защитника выстраивать отношения внутри раздевалки, управлять звездами и находить с ними общий язык. Гончар – близкий товарищ Малкина, но кроме первого центра в Пекин приедут еще 24 топ-игрока. Да и работать тренеру предстоит, по логике, с защитой.

Канада выиграла три последних турнира с участием сильнейших хоккеистов мира в том числе потому, что там в штаб берут тех, кто умеет работать и доказал это своим предыдущим опытом. Того же самого ждет хоккейная Россия от Жамнова. Главный тренер не имеет права заполнять штаб только теми, с кем ему психологически комфортно.

ЧТО НАС ЖДЕТ С ТАКИМ ШТАБОМ?

Есть опасность, что опять получится как в Сочи-2014. Билялетдинов ведь формировал свой штаб не элитными профессионалами, а лояльными помощниками, готовыми вращаться вокруг главного тренера как спутники вокруг звезды. Душевный Валерий Белов, который ни до, ни после домашней Олимпиады так и не вырос в топ-тренера. Легендарный Владимир Мышкин, который сидел в ложе «Большого» с очень умным видом, но в роли тренера вратарей так и не понял, что было очевидно всему хоккейному миру: в феврале 2014-го задвинутый в запас Бобровский был куда сильнее Варламова. Юшкевич с Кравчуком тогда тоже смотрели в рот Зинэтуле Хайдаровичу. А Валерия Белоусова, введенного в штаб на флажке, дружная команда единомышленников просто задвинула, сведя его влияние на внутрикомандные процессы к минимуму.

При этом главный тренер восемь лет назад был очень опытный. У Билла к тому моменту были три победы в чемпионатах страны, золото ЧМ, работа на Кубке мира. Жамнов и Федоров суммарно имеют почти 20 сезонов на посту генеральных менеджеров клубов КХЛ. Сколько серий плей-офф выиграли их клубы во время их руководства? Ноль – у первого, одну – у второго. Опыта у обоих на порядок меньше, чем у одного Билялетдинова.

Под турнирные перспективы сборной России в Пекине недопустимо закладывать те же бомбы, из-за которых мы проиграли предыдущую Олимпиаду с участием всех сильнейших. Если Биляетдинов провалился в Сочи, надо сделать все, чтобы избежать его ошибок.

КУДАШОВ. С МОЛОДЫМИ СПРАВИТСЯ, А СО ЗВЕЗДАМИ?

Новый тренер «Динамо» молодежь в нынешнем сезоне раскрывает здорово. Но с лидерами работает неидеально, иначе бело-голубые в регулярке побеждали бы всех подряд, а не только более слабых соперников. С топ-игроками у Кудашова-тренера взаимодействие получается не слишком успешно. Де-факто именно он был главным на ЧМ-2019, где Россия собрала почти стопроцентно олимпийский состав. Кудашов вел собрания, управлял тренировками, даже пытался донести до звезд какие-то оригинальные задумки. Но что в итоге? Ноль шайб в полуфинале с финнами и нервная буллитная серия в матче за бронзу.

Мало быть классным теоретиком и разбираться в хоккее. Не могу себе представить, как Кудашов, Жамнов или Федоров будут «пихать» Овечкину или воспитывать Панарина. Знарок и, возможно, Брагин нужны олимпийскому штабу как минимум для управления звездами. Сильные профессионалы на тактику, на большинство тоже нужны.

Олимпиада – не время ковыряться, кто с кем хочет работать, а кто нет. Хочется видеть сборную России командой с сильным конкурентоспособным штабом, какой уже собрали канадцы с американцами. В дискуссии вокруг подготовки к Играм уже участвуют многие уважаемые хоккейные эксперты. Есть время прислушиваться к разным аргументам и корректировать свое мнение. Нам же всем хочется, чтобы в Пекине было лучше, чем в Сочи. Но для этого надо обойти те грабли, на которые сборная уже наступала перед домашней Олимпиадой.