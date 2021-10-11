Сергей Федоров: Счет не по игре, он должен быть крупнее

- Упорная, хорошая игра. Обе команды прессинговали, создали много моментов. Счет не по игре, он должен был быть крупнее, но так сложилось. Считаю, что мы выполнили план на игру. Были ошибки, без них никуда, соперник был очень хороший. Наших ребят с победой, у нас процесс идет, мы работаем дальше и хотим становиться солиднее, доигрывать правильно каждый момент и правильно распоряжаться каждой шайбой, - рассказал Федоров.

- Этот соперник был сильнее «Куньлунь» или слабее, с которым вы играли недавно? Просто тот результат многих удивил.

- Да, но это два разных соперника. Обе команды мобильные, умеют играть с шайбой. Если говорить об игре с «Куньлунь», мы не забили то, что создали в начале игры, потом от нас ушла игра, не потому что мы плохо играли без шайбы, мы хорошо играли с шайбой, но заработали пару ненужных удалений, что прервало наш командный ритм. Сегодня было дерби, соперник другой. Их нельзя сравнивать и недооценивать. Поэтому к каждой игре мы готовимся отдельно, обращаем внимания на себя.

- Почему отсутствовал Акулов?

- Он работает по индивидуальной программе, над усилением совей игры, особенно с шайбой. Это тренерское решение.

- Сошников надолго выбыл?

- По нему будет понятно в ближайшие два дня. Восстановление идет полным ходом, и со дня на день думаю, получим хорошие новости.

- Много потерь в составе. Как на это смотрите?

- Я думаю, каждая команда пройдет через такой период, сезон длинный. Нам не хотелось играть в таком составе, без многих ребят основы. Но так случилось. Это сложно, но парни мобилизовались, сплотились. Мы стараемся тренерским штабом дать им оптимальные условия в игре и на тренировках.