Сергей Федоров: Счет не по игре, он должен быть крупнее

- Упорная, хорошая игра. Обе команды прессинговали, создали много моментов. Счет не по игре, он должен был быть крупнее, но так сложилось. Считаю, что мы выполнили план на игру. Были ошибки, без них никуда, соперник был очень хороший. Наших ребят с победой, у нас процесс идет, мы работаем дальше и хотим становиться солиднее, доигрывать правильно каждый момент и правильно распоряжаться каждой шайбой, - рассказал Федоров.
- Этот соперник был сильнее «Куньлунь» или слабее, с которым вы играли недавно? Просто тот результат многих удивил.
- Да, но это два разных соперника. Обе команды мобильные, умеют играть с шайбой. Если говорить об игре с «Куньлунь», мы не забили то, что создали в начале игры, потом от нас ушла игра, не потому что мы плохо играли без шайбы, мы хорошо играли с шайбой, но заработали пару ненужных удалений, что прервало наш командный ритм. Сегодня было дерби, соперник другой. Их нельзя сравнивать и недооценивать. Поэтому к каждой игре мы готовимся отдельно, обращаем внимания на себя.
- Почему отсутствовал Акулов?
- Он работает по индивидуальной программе, над усилением совей игры, особенно с шайбой. Это тренерское решение.
- Сошников надолго выбыл?
- По нему будет понятно в ближайшие два дня. Восстановление идет полным ходом, и со дня на день думаю, получим хорошие новости.
- Много потерь в составе. Как на это смотрите?
- Я думаю, каждая команда пройдет через такой период, сезон длинный. Нам не хотелось играть в таком составе, без многих ребят основы. Но так случилось. Это сложно, но парни мобилизовались, сплотились. Мы стараемся тренерским штабом дать им оптимальные условия в игре и на тренировках.
- История с Акуловым оказалась даже интереснее, чем драка Гуськова. Вы говорите, что делаете акцент на игру с шайбой. Акулов как раз такой игрок. Он сильно вас не устраивает как игрок без шайбы, поэтому его не поставили сегодня? И насколько он может измениться и стать тем, кем вы хотите его видеть?
- Идет процесс, он работы индивидуальной программе. Он будет играть правильно на команду в ближайшем будущем. Не вижу большой проблемы, просто были сделаны выводы по прошлым играм и это направление он должен подтянуть. С его мастерством он может это сделать за короткий период времени.
- Не будет ли он обижен внутри себя на эту ситуацию?
- У нас с ним хороший контакт. Все бывает. Все мы люди. Это профессиональная тема, у всех контракты. Результат никто не отменял. Это процесс для всей команды и каждого игрока. В ближайшем будущем преодолеем эти моменты и будем крепким коллективом.
- За Гуськова было странно, потому что Лехтеря крупный хоккеист. Как оцените драку?
- Вы правы, у них разный опыт и весовые категории. Но парень выдержал давление, достойно выступил. Мы становимся сильнее после таких моментов.
«СЕГОДНЯ БЫЛ НЕ НАШ ВЕЧЕР – ШАЙБА НЕ ХОТЕЛА ИДТИ В ВОРОТА»
- Поделитесь впечатлениями о матче, - вопрос Миронову.
- Игра сегодня понравилась. Хорошая, живая игра. Но сегодня был не наш вечер. Шайба скакала от штанги, и никак не хотела идти в ворота. И дисциплина подкачала. Были не нужные удаления, которые соперник использовал и довел матч до победы со счетом 1:0. А так ребята молодцы, старались, желание огромное. Главное - перенести это на следующую игру. Будем готовиться.
- Почти месяц назад была первая игра между этими командами. Сегодня по результативности уж точно была противоположная игра. Насколько довольны улучшением игры, потому что вы новый тренер и в команде много новых игроков и болельщики жду качественного поступательного движения? Вообще оно случилось за это время?
- Мы идем от игры к игре. Есть матчи, в которых команда входит хорошо. Есть провальные матчи. Стараемся, чтобы была стабильность, чтобы команда показывала хороший хоккей в каждом матче. Главное. что желание у ребят есть. Сегодня был не наш вечер, не шла шайба в ворота. Такое тоже бывает. Главное, так держать и готовиться к следующей гире, а результат обязательно будет.
- Ковальчук сейчас находится в Москве. Хотелось бы, чтобы он усилил «Спартак»?
- Любой клуб хотел бы иметь такого игрока, лидера на льду и вне его. Огромное желание у всех есть. Если это случится - будет отлично для нашей команды.