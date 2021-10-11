Армии Москвы и одного гола хватило. ЦСКА победил в дерби «Спартак»

У команды Сергея Федорова серьезные трудности с результативностью. Голы у красно-синих рождаются в муках. В субботу в Мытищах москвичи открыли счет (отличился Никита Нестеров). Свой максимум заброшенных шайб армейцы выдали как раз в дерби со «Спартаком» в «Мегаспорте». Три из которых на счету Сергея Плотникова. На его хет-трик дублем ответил Илья Талалуев, который сегодня на лед не вышел – из-за недомогания.

А Плотников продолжил свое антиспартаковское дело. Перед первым перерывом он продемонстрировал недюжинные теннисные способности и ловко переправил высоко летевшую шайбу в сетку после дольнего залпа все того же Нестерова. Гости в этом момент защищались в меньшинстве (в штрафной бокс отправился защитник Дмитрий Вишневский), но продержались всего 5 секунд.

Больше голов 2300 зрителей, среди которых был замечен новый главный тренер сборной Алексей Жамнов, не дождались. Хотя моменты соперники создавали в изобилии. Виной тому соотечественники-вратари – Адам Рейдеборн и Оскар Данск. Спартаковский швед успехами похвастать не может – команда и ним не побеждает. Тем не менее тренерский штаб дал ему карт-бланш.

В третьем периоде Плотников был близок к дублю, и лишь вытянутая в сторону клюшка-гитара преградила шайбе пусть в ворота. А ведь розыгрыш лишнего получился весьма симпатичным.

Надо признать, у красно-синих серьезные кадровые проблемы. Они усугубились травмой ведущего защитника Класа Дальбека, а также внезапным отсутствием форварда Константина Окулова. Нельзя сказать, что его вывели из состава за игру в Мытищах. Не Окулов же подарил «драконам» шайбу у своих ворот, которую те быстренько доставили в сетку. Это сделал скрытым пасом себе за спину Михаил Григоренко. А Окулов вскоре заработал для своей команды численное преимущество, которое не было реализовано.