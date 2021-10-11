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Армии Москвы и одного гола хватило. ЦСКА победил в дерби «Спартак»
11 октября 22:06
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Армии Москвы и одного гола хватило. ЦСКА победил в дерби «Спартак»

Новичок армейцев Сергей Плотников превратился в злого гения красно-белых. Его гол, забитый в первом периоде, принес победу в культовом дерби (1:0).

У команды Сергея Федорова серьезные трудности с результативностью. Голы у красно-синих рождаются в муках. В субботу в Мытищах москвичи открыли счет (отличился Никита Нестеров). Свой максимум заброшенных шайб армейцы выдали как раз в дерби со «Спартаком» в «Мегаспорте». Три из которых на счету Сергея Плотникова. На его хет-трик дублем ответил Илья Талалуев, который сегодня на лед не вышел – из-за недомогания.

А Плотников продолжил свое антиспартаковское дело. Перед первым перерывом он продемонстрировал недюжинные теннисные способности и ловко переправил высоко летевшую шайбу в сетку после дольнего залпа все того же Нестерова. Гости в этом момент защищались в меньшинстве (в штрафной бокс отправился защитник Дмитрий Вишневский), но продержались всего 5 секунд.

Больше голов 2300 зрителей, среди которых был замечен новый главный тренер сборной Алексей Жамнов, не дождались. Хотя моменты соперники создавали в изобилии. Виной тому соотечественники-вратари – Адам Рейдеборн и Оскар Данск. Спартаковский швед успехами похвастать не может – команда и ним не побеждает. Тем не менее тренерский штаб дал ему карт-бланш.

В третьем периоде Плотников был близок к дублю, и лишь вытянутая в сторону клюшка-гитара преградила шайбе пусть в ворота. А ведь розыгрыш лишнего получился весьма симпатичным.

Надо признать, у красно-синих серьезные кадровые проблемы. Они усугубились травмой ведущего защитника Класа Дальбека, а также внезапным отсутствием форварда Константина Окулова. Нельзя сказать, что его вывели из состава за игру в Мытищах. Не Окулов же подарил «драконам» шайбу у своих ворот, которую те быстренько доставили в сетку. Это сделал скрытым пасом себе за спину Михаил Григоренко. А Окулов вскоре заработал для своей команды численное преимущество, которое не было реализовано.

Честолюбивые дублеры не подвели. Не пропустили. Гола Плотникова хватило для победы в дерби.

Спартаковцы снова не отошли от своей турнирной формулы – побеждать команды, которые им по зубам и уступать топ-клубам. Хотя кое-кто не считает таковым ЦСКА. Впрочем, это их мнение, которые надо уважать.

А в матче фаворитов – «Локомотива» и московского «Динамо» - сильнее оказалась команда из Ярославля 3:1. Железнодорожники, возглавляемые Игорем Никитиним, настроились на победную волну, если вынести за скобки встречу в Санкт-Петербурге, в которой хозяева отстояли минимальную победу (1:0).

В последних четырех матчах бело-голубые одержали только одну победу – над «Северсталью», уступив «Магнитке» (2:4), ЦСКА (0:3) и сегодня «Локомотиву» (1:3).

В Ярославле наставник москвичей Алексей Кудашов доверил ворота не участнику ЧМ-2021 Ивану Боачарову, а ветерану Александру Еременко.

Капитан бело-голубых Вадим Шипачев бомбардирский счет не пополнил, оставшись в солидными 30 (10+20) очками.

ТАБЛО

ЦСКА – Спартак – 1:0, Локомотив – Динамо М – 3:1, Металлург – ХК Сочи – 3:1, Адмирал – Трактор – 3:4Б, Авангард – Автомобилист – 3:1, Торпедо – Северсталь – 2:3Б

источник: «Советский спорт»
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