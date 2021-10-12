Интриги сезона: Ови – 767 или 6000, Малыч – 4 или 1000, Хлебушек – 100 или 500, Куч – 4 или 650?

Ждем первых очков в лиге от чемпиона КХЛ-2021 Егора Чинахова («Коламбус»), экс-капитана молодежной сборной Василия Подколзина («Ванкувер») и продлившего вчера на год за 750 тысяч долларов контракт с «Айлендерс» Анатолия Голышева. Надеемся, что кто-то из них поборется за Колдер Трофи, приз лучшему новичку сезона.

Никому среди россиян еще не удавалось четырежды стать чемпионом НХЛ. У Малыча в новом сезоне представится очередной шанс взять четвертую чашу и войти в историю.

82 – Капризов, Свечников

Наши новые герои, подписав длинные мультимиллионные контракты с «Миннесотой» и «Каролиной», обязаны выйти на график «очко за игру», а значит, в 82 турах выбить не менее 82 баллов.

100 – Кучеров, Панарин

В активе Хлебушка чемпионата с сотней очков пока нет. У Никиты таковых два – 100 в 2017/18 и 128 в 2018/19. Прошлую регулярку он пропустил из-за травмы, а скорее – из-за потолка зарплат, под которым в «Тампе» для Куча места до плей-офф не оказалось. Если будут здоровыми, обоим вполне по силам заработать 100+ очков.

150 – Сергачев

До этого рубежа лучшему российскому защитнику осталось 14 очков. Отметим, менее 30 за сезон Михаил не набирал.

200 – Василевский

Всего десять викторий нужно одержать самому надежному вратарю мира, чтобы закрыть вторую сотню побед в НХЛ.

250 – Тарасенко

У лидера «Сент-Луиса» на сегодня 442 (218+224) очка в НХЛ. Есть возможность округлить до 250 как число передач, так и голов. До эпопеи с травмами у Тарасенко с 2014 по 2019 год было пять чемпионатов подряд с 33+ шайбами.

300 – Бобровский, Сергачев

Лишь три победы нужно добыть вратарю «Флориды», чтобы вслед за Евгением Набоковым и Николаем Хабибулиным покорить рубеж в 300 викторий в НХЛ. Защитнику «Тампы» грозит достижение скромнее – 16 матчей за действующего чемпиона округлят его количество игр до 300.

438 – Малкин

Хотя Джино из-за операции пропустит до двух месяцев чемпионата, 14 шайб он забросить должен. Тогда уралец войдет в топ-5 отечественных снайперов, обойдя Павла Буре с 437 голами, а там и до Ильи Ковальчука (443) рукой подать.

500 – Панарин, Тарасенко

Если Владимир, как мы условились выше, округлит до 250 количество шайб и передач, то полтысячи очков ему будут дополнительной наградой. У Артемия с 473 (165+308) баллами задача тут куда проще – всего-то и нужно 27 очками разжиться в «Рейнджерс».

600/650 – Кучеров

Никита на сей раз в ростере «Тампы», а значит, топ-бомбардир двух последних Кубков Стэнли наберет 53 очка наверняка, закроет шестую сотню и пополнит топ-15 самых результативных россиян в НХЛ. Если все пойдет по плану, Кучеров и 103 очка может наколотить. Тогда он с 650 баллами подвинет Игоря Ларионова (644) и станет 14-м среди наших игроков.

767 – Овечкин

Травма ноги в контрольном матче с «Бостоном», из-за которой Ови пропускает даже тренировки, сильно напрягла поклонников капитана «Вашингтона». Тем не менее с 730 нынешних голов в НХЛ Александр обязательно когда-нибудь сдвинется. Ориентир сезона – Яромир Ягр с 766 шайбами. Если Овечкин обойдет чеха, впереди останутся только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

1000 – Малкин

Хочется надеяться, что Евгений в наступающем сезоне все-таки проведет 60 матчей и достигнет знаковой отметки за карьеру. Только бы здоровье не подвело!

1200 – Овечкин

До этой отметки Великой восьмерке осталось лишь три матча. Из россиян больше только у троих - Сергей Федоров (1248), Сергей Гончар (1301), Алексей Ковалев (1316).

1400 – Овечкин

До этой высоты Ови поднимет российский рекорд, если наберет 80 очков. В двух последних укороченных чемпионатах он даже до 70 не добирался. Однако график «очко за игру» почти выдерживал – 67 в 68 матчах в сезоне-2019/20 и 42 в 45 в сезоне-2020/21. При 82 турах, если болячки не одолеют, Александр вполне может выбить 80+баллов.

6000 – Овечкин

У абсолютного лидера НХЛ по броскам Рея Бурка – 6209 выстрелов. У идущего вторым Ови – 5727. Достижение канадца вскоре падет, но сперва москвичу нужно покорить рубеж 6000. Сезона для этого должно хватить. Кстати, годовой рекорд Овечкина - 528 бросков в чемпионате-2008/09.