Русское фиаско в Тампе! Малкину пора подыскивать новую команду?

А еще у «пингвинов» отсутствовали нападающие Гюнцель и Астон-Риз. Итого за бортом остались 25,925 млн долларов. Почти треть от всей платежки «Питтсбурга»! Именно столько пока еще зарабатывают в год Малкин (9,5 млн – последний сезон контракта), Кросби (8,7 млн до 2025 года), Гюнцель (6 млн до 2024), Астон-Риз (1,725 млн до 2022). Марио Лемье разом лишился трех самых высокооплачиваемых форвардов, но никто этого сегодня в Тампе даже не заметил. Настолько бездарно выглядели победители двух последних Кубков Стэнли.
- Мы бы и фарм-клубу «Питтсбурга» продули, - констатировал тренер «молний» Джон Купер, с которым его боссы на днях зачем-то продлили контракт еще на три года. – Они приехали сюда играть, а мы смотреть, как поднимают наш чемпионский баннер. Преимущество в классе ничего не стоит, если ты не выкладываешься на льду на сто процентов.
Господин Купер, но к кому претензии-то? Разве это не ваша прямая и основная задача – настроить команду, выбить из мозгов подчиненных чемпионскую спесь?!
А что мы увидели? Да кальку старта плей-офф-2019, на который «Тампа» вышла стопроцентным фаворитом, однако в первой же серии всухую слила работягам Тортореллы из «Коламбуса». После этого у южан появились такие же трудяги в лице Коулмана и Гудроу. С Гурдом в центре они составили убойное трио цепных псов, два года подряд рвавшее всех в Кубке Стэнли. Но все они стали жертвой в неравном бою «Лайтнинг» с потолком зарплат и ублажают теперь болельщиков других клубов.
Ладно, пусть с чемпионским запоем разбирается Купер. Нам куда важнее понять, что происходит с россиянами. Ведь Василевский и Кучеров уже включены в трио неприкасаемых олимпийской сборной, а Сергачева все мы рассматриваем как ведущего защитника в пекинской кампании.
Василевский, надо отдать ему должное, держался в теме весь первый период – отразил все 14 бросков, в том числе несколько выходов один на один. Если бы не Андрей, для хозяев все бы закончилось уже в начальной трети. Но сразу после перерыва поплыл и MVP Кубка Стэнли-2021. На 12-й секунде он подарил за воротами шайбу Картеру. Двукратный обладатель Кубка Стэнли тут же отпасовал некоему Хайнену и тот по открытой рамке не промахнулся. Через четыре минуты Сергачев и Ко проспали подключение на пятак еще одного 36-летнего аксакала «пингвинов» - Бойл пустил шайбу по льду прямо в домик Васи.
Два гола с трех бросков – финита ля комедия! Еще один Василевский запустил уже в середине третьего периода, проморгав навес издали Симона. После чего россиянин принялся бегать из ворот на скамейку и обратно, что обернулось тремя легкими шайбами гостей в пустую рамку.
За двумя из них со льда наблюдал Сергачев. Всего Михаил умудрился схватить «минус 4», став самым бесполезным в чемпионском коллективе. Ради спортивного интереса решил проверить, когда нижнекамец последний раз так облажался. И не нашел! В прошлом сезоне. Да и в позапрошлом Сергачев сфальшивил подобным образом лишь однажды – 14 декабря 2019 года в матче с «Вашингтоном». Впрочем, до антирекорда – «минус 6» с «Аризоной» 27 октября 2018 года Михаилу еще далеко.
С «минус 1» и нулем очков завершил встречу лучший бомбардир двух последних Кубков Стэнли, хотя Кучеров откатал почти 20 минут – больше у форвардов «молний» только у Пойнта (22:00). Сильнее всего напрягает ноль в другой графе – броски в створ. Самое прискорбное – Никита даже попыток не делал проверить Джарри. При этом его партнеры по звену Палат (один из трех неприкасаемых олимпийской сборной Чехии) и Пойнт по три раза побеспокоили вратаря «Питтсбурга». Однако очков тоже не набрали, схлопотав соответственно «минус 2» и «минус 1».
Очевидно, что именно этих троих имел в виду Джон Купер, когда после горькой оплеухи рубил правду-матку:
- Мы сегодня были в основном наблюдателями, а это не то, что помогло нам дважды стать чемпионами.
Точно, Джон. В день открытия сезона-2021/22 вы вдруг вернулись в апрель 2019 года, когда четырежды кряду капитулировали перед штрафбатальоном Боба и Хлебушка.
Ну а нашему Джино – очередной повод крепко задуматься. Марио Лемье канадского капитана наверняка никогда никуда не отпустит. А вот с вечно травмированным Малкиным, самым дорогим игроком «Пингвинз» с окладом 9,5 млн долларов, далеко не все столь однозначно. Не стоит себя успокаивать тем, что и Гретцки с Орром и Эспозито тоже когда-то меняли. Впрочем, вполне возможно, что смена обстановки Жене пойдет только на пользу.