Русское фиаско в Тампе! Малкину пора подыскивать новую команду?

А еще у «пингвинов» отсутствовали нападающие Гюнцель и Астон-Риз. Итого за бортом остались 25,925 млн долларов. Почти треть от всей платежки «Питтсбурга»! Именно столько пока еще зарабатывают в год Малкин (9,5 млн – последний сезон контракта), Кросби (8,7 млн до 2025 года), Гюнцель (6 млн до 2024), Астон-Риз (1,725 млн до 2022). Марио Лемье разом лишился трех самых высокооплачиваемых форвардов, но никто этого сегодня в Тампе даже не заметил. Настолько бездарно выглядели победители двух последних Кубков Стэнли.

- Мы бы и фарм-клубу «Питтсбурга» продули, - констатировал тренер «молний» Джон Купер, с которым его боссы на днях зачем-то продлили контракт еще на три года. – Они приехали сюда играть, а мы смотреть, как поднимают наш чемпионский баннер. Преимущество в классе ничего не стоит, если ты не выкладываешься на льду на сто процентов.

Господин Купер, но к кому претензии-то? Разве это не ваша прямая и основная задача – настроить команду, выбить из мозгов подчиненных чемпионскую спесь?!

А что мы увидели? Да кальку старта плей-офф-2019, на который «Тампа» вышла стопроцентным фаворитом, однако в первой же серии всухую слила работягам Тортореллы из «Коламбуса». После этого у южан появились такие же трудяги в лице Коулмана и Гудроу. С Гурдом в центре они составили убойное трио цепных псов, два года подряд рвавшее всех в Кубке Стэнли. Но все они стали жертвой в неравном бою «Лайтнинг» с потолком зарплат и ублажают теперь болельщиков других клубов.

Ладно, пусть с чемпионским запоем разбирается Купер. Нам куда важнее понять, что происходит с россиянами. Ведь Василевский и Кучеров уже включены в трио неприкасаемых олимпийской сборной, а Сергачева все мы рассматриваем как ведущего защитника в пекинской кампании.