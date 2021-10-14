«Привет, Алекс, это Уэйн». Как Овечкин начал погоню за Гретцки, оформив дубль в первом же матче

Перед игрой были сомнения, сможет ли точно выйти на лед капитан «Кэпиталз». Овечкин получил повреждение в одной из контрольных встреч. Главный тренер команды Питер Лавиолетт до последнего не давал стопроцентной гарантии, что лидер клуба примет участие, но Александр не только сыграл, но выдал блестящий матч.

А 5-й минуте Ови вместе с Кузнецовым ассистировали еще одному старожилу «Кэпиталз» Ти Джею Оши, открывшему счет. Затем россияне отметились передачами при шайбе защитника Джастина Шульца в середине второго периода. А в третьей 20-минутке Овечкин начал отсчет своим голам в сезоне. В начале периода забросил четвертую шайбу «Вашингтона» в ворота Александра Георгиева, а потом с паса Кузнецова поставил точку в этой встрече. У Евгения ассистентский хет-трик, тоже неплохое начало сезона.

Уже сейчас ясно, что Кузя необходим сборной в олимпийском Пекине, ведь с хорошими центрами у российской команды большая проблема. Игрок отбывает международную дисквалификацию за употребление наркотиков, но ФХР предпринимает усилия, чтобы сократить срок наказания. Надо тут приложить все усилия. Ясно, что Кузнецов сборную усилит серьезно. В игре с «Рейнджерс» он провел на льду 21 минуту 22 секунды – лучший показатель среди полевых игроков «Кэпиталз».

У защитника хозяев Дмитрия Орлова «+2» по итогам встречи. Нападающий гостей Артемий Панарин очков за результативность не набрал.

Овечкин же достиг отметки 732 шайбы за карьеру и таким образом обошел в списке лучших снайперов за всю историю лиги легендарного Марселя Дионна (731), выйдя на чистое пятое место. До четвертой строчки осталось 9 шайб — у Бретта Халла 741. При таком темпе его можно опередить уже в нынешнем году, главное, чтобы здоровье российскую суперзвезду не подводило.