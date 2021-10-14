«Привет, Алекс, это Уэйн». Как Овечкин начал погоню за Гретцки, оформив дубль в первом же матче

Перед игрой были сомнения, сможет ли точно выйти на лед капитан «Кэпиталз». Овечкин получил повреждение в одной из контрольных встреч. Главный тренер команды Питер Лавиолетт до последнего не давал стопроцентной гарантии, что лидер клуба примет участие, но Александр не только сыграл, но выдал блестящий матч.
А 5-й минуте Ови вместе с Кузнецовым ассистировали еще одному старожилу «Кэпиталз» Ти Джею Оши, открывшему счет. Затем россияне отметились передачами при шайбе защитника Джастина Шульца в середине второго периода. А в третьей 20-минутке Овечкин начал отсчет своим голам в сезоне. В начале периода забросил четвертую шайбу «Вашингтона» в ворота Александра Георгиева, а потом с паса Кузнецова поставил точку в этой встрече. У Евгения ассистентский хет-трик, тоже неплохое начало сезона.
Уже сейчас ясно, что Кузя необходим сборной в олимпийском Пекине, ведь с хорошими центрами у российской команды большая проблема. Игрок отбывает международную дисквалификацию за употребление наркотиков, но ФХР предпринимает усилия, чтобы сократить срок наказания. Надо тут приложить все усилия. Ясно, что Кузнецов сборную усилит серьезно. В игре с «Рейнджерс» он провел на льду 21 минуту 22 секунды – лучший показатель среди полевых игроков «Кэпиталз».
У защитника хозяев Дмитрия Орлова «+2» по итогам встречи. Нападающий гостей Артемий Панарин очков за результативность не набрал.
Овечкин же достиг отметки 732 шайбы за карьеру и таким образом обошел в списке лучших снайперов за всю историю лиги легендарного Марселя Дионна (731), выйдя на чистое пятое место. До четвертой строчки осталось 9 шайб — у Бретта Халла 741. При таком темпе его можно опередить уже в нынешнем году, главное, чтобы здоровье российскую суперзвезду не подводило.
Не так далеко и до Яромира Ягра, у которого — расстояние в 34 гола (766) при хорошем раскладе Овечкин способен пройти за сезон. Хотя перед стартом регулярки раздавались мнения, что Великая Восьмерка стареет и пойдет на спад. Первая игра пока доказывает обратное. Ови включился с первых дней в погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки (894 гола).
После игры Овечкин признался, что просто наслаждается своим временем. И подчеркнул, что «быть в этом списке — огромная привилегия». В свою очередь Дионн поздравил россиянина с пятым местом. «Я знал, что ты обойдешь меня. Понял это, когда ты достиг отметки в 700 шайб. Ты чистый бомбардир. Это просто невероятно! Впереди Бретт Халл. Гретцки? Давайте забудем об этом. Это другой уровень. Но у тебя есть шанс догнать его», — цитирует Дионна официальный сайт НХЛ.
После матча интервью у Александра взял кто бы вы думали? Легендарный Гретцки, возглавляющий этот список! «Привет, Алекс, этл Уэйн», — начал Гретцки разговор с Овечкиным в эфире TSN. Уэйн спросил у Александра, как он поменял свою игру с учетом возраста (36 лет) и новых правил. Ови признался, что были трудности в подготовке к сезону из-за пандемии. А также заметил, что много смотрит за другими игроками, чтобы перенимать у них опыт и постоянно совершенствоваться.
И еще немного статистики. Вторая шайба Овечкина была заброшена в меньшинстве. Это пятый подобный гол в карьере Александра и первый с 3 января 2009 года. Он впервые в забил в одном матче в большинстве и в меньшинстве. Причем по голам в большинстве Ови отстает теперь всего на четыре шайбы от лидера списка Дэйва Андрейчука — 270 против 274. Вполне достижимые цифры, чтобы превзойти их в этой регулярке.
Отметим также, что рекорд в матче установил и наставник Овечкина. Лавиолетт стал лучшим среди американских тренеров по количеству побед — 674. 56-летний специалист, возглавивший «Кэпиталз» в прошлом сезоне, опередил 63-летнего Джона Тортореллу.