«Я просто поранил мизинец!» Вот почему Овечкин набрал 4 (2+2) очка и обошел Дионна

…А сколько было насмешек, язвительного сарказма после того, как в выставочном матче с «Филадельфией» капитан «Кэпиталз» неуклюже воткнулся коленом в зад форварда «Флайерз» Конекны, мешком свалился на лед, не смог сразу подняться и в итоге, подволакивая ногу, укатил в раздевалку.
Казалось, повреждение очень серьезное. Александр даже несколько тренировок пропустил. Но за день до старта сезона все поклонники Великой восьмерки облегченно выдохнули.
- Чувствую себя хорошо, - бодро отрапортовал вчера предводитель «столичных». - Что произошло в матче с «Филадельфией»? Я просто поранил мизинец. Это было небольшое столкновение. Ничего серьезного не произошло. Посмотрим, что будет дальше.
Посмотрели. Оценили. Мощно, Саша! Мощно.
В 30-й раз в карьере набрал 4+ очка за игру.
Три очка в большинстве. Есть 502 балла при численном преимуществе. Из действующих игроков больше только у 42-летнего дедушки «Флориды» Джо Торнтона – 545.
Гол в большинстве сократил отставание от лидера всех времен по этому показателю Дейва Андрейчука до четырех точных выстрелов – 270 против 274.
Благодаря дублю в ворота Георгиева у Ови стало 150 матчей с 2+ шайбами. Больше только у Марио Лемье (154), Бретта Халла (158) и Уэйна Гретцки (189).
В четвертый раз за карьеру москвич открыл сезон матчем с 2+ голами. Больше лишь у Марселя Дионна – 5.
Наконец, главное – именно многолетнего скромного вожака «Лос-Анджелеса», остановившегося на 731-й шайбе, сегодня догнал и обошел Овечкин. Теперь рукой подать до Бретта Халла (741), а там и Яромир Ягр (766) в пределах досягаемости уже в этом чемпионате. Следующие две цели – Горди Хоу (801) и Гретцки (894).
Короче, все идет по плану. Расписание для подвигов «Русской машины, которая никогда не ломается» на ближайшую пятилетку в работе.
Стоит отметить, бенефис прогремел в отсутствие верного оруженосца Бекстрема. Швед, похоже, надолго угодил в лазарет. Ничего! Блестящий матч – возможно, лучший с чемпионского плей-офф-2018! – выдал Кузнецов. Уралец доминировал в большинстве, организовав два гола хозяев. С изумительного паса дуплетом от борта ЕвГения Ови оформил дубль, поставив красивую точку в матче открытия в столице США – 5:1. ФХР, такой Кузня нам обязательно нужен в Пекине!
А что же «Рейнджерс»? Да ничего! Вообще ничего. Полный провал! Разве что Панарин пытался что-то скреативить, однако партнеры решительно его не понимали. В большинстве под занавес ньюйоркцы Ванечека все-таки распечатали. Но вашингтонцы к тому моменту уже бросили играть.
Новое руководство «синих рубашек» набрало дровосеков вроде Ривза, Бле, Тинорди, Гудроу. Теперь у них есть кому ответить Уилсону, крушителю Хлебушка. Но в хоккее побеждает тот, кто больше забрасывает шайб, а нет тот, кто лучше дерется. Гости постоянно по-дурацки нарушали правила, за что с такой же регулярностью следовало возмездие – три из четырех первых голов Ови и Ко забили при численном преимуществе.
Впрочем, хватало подобных шансов и у «рейнджеров». Но быстро выяснилось, что потеря Бучневича невосполнима. По крайней мере по состоянию на сегодня. Это просто поразительно: чудаки на Манхэттене пять лет, можно сказать, мучились с череповчанином, доводили его до ума, а когда Павел реально стал звездой лиги, элементарно не нашли на новый контракт денег. Этим быстренько воспользовался «Сент-Луис» - завербовал Буча на четыре сезона за 5,8 млн годовых.
Нечего в этой совершенно разбалансированной команде делать и Кравцову. В основу Виталий не прошел, а в фарм-клуб в Хартфорд ехать отказался. Другое дело, что в прошлом сезоне нападающий не доказал, что соответствует уровню НХЛ, а значит, и ему вслед за Гусевым скорее всего придется возвращаться в КХЛ.
В заключение процитируем поздравительную телеграмму от Марселя Дионна, которого все советские болельщики прекрасно помнят по выступлениям за Канаду на чемпионатах мира. Благо, что «Кингз», как правило, пролетали мимо плей-офф:
- Привет, Ови! Я хочу поздравить тебя с чем-то особенным. Я знал, что ты меня обойдешь. Я знал, когда ты уже забил 700-й гол. Но самое главное во всей этой истории - уважение. У тебя есть особый дар. Ты - прирожденный снайпер. Это невероятно. Ты обойдешь меня и обойдешь своего приятеля Бретта Халла, но это все ерунда. Помни, что великий Горди Хоу (801), который очень много лет играл в хоккей, никогда не забивал 50 голов за сезон.
Уэйн? Давай забудем об этом. Это другой уровень. Но у тебя есть шанс. У тебя есть шанс. А сейчас, когда ты меня обогнал, я хочу сказать, что очень благодарен тебе с того момента, когда ты забил 700-й гол, и начал приближаться к отметке 731. С тех пор мое имя было везде, обо мне говорили каждый день! Всего тебе наилучшего. Спасибо большое. Ты даешь повод всем россиянам, всей стране гордиться тобой. Это невероятное достижение, не останавливайся!