«Я просто поранил мизинец!» Вот почему Овечкин набрал 4 (2+2) очка и обошел Дионна

- Чувствую себя хорошо, - бодро отрапортовал вчера предводитель «столичных». - Что произошло в матче с «Филадельфией»? Я просто поранил мизинец. Это было небольшое столкновение. Ничего серьезного не произошло. Посмотрим, что будет дальше.

Казалось, повреждение очень серьезное. Александр даже несколько тренировок пропустил. Но за день до старта сезона все поклонники Великой восьмерки облегченно выдохнули.

…А сколько было насмешек, язвительного сарказма после того, как в выставочном матче с «Филадельфией» капитан «Кэпиталз» неуклюже воткнулся коленом в зад форварда «Флайерз» Конекны, мешком свалился на лед, не смог сразу подняться и в итоге, подволакивая ногу, укатил в раздевалку.

Три очка в большинстве. Есть 502 балла при численном преимуществе. Из действующих игроков больше только у 42-летнего дедушки «Флориды» Джо Торнтона – 545.

Гол в большинстве сократил отставание от лидера всех времен по этому показателю Дейва Андрейчука до четырех точных выстрелов – 270 против 274.

Благодаря дублю в ворота Георгиева у Ови стало 150 матчей с 2+ шайбами. Больше только у Марио Лемье (154), Бретта Халла (158) и Уэйна Гретцки (189).

В четвертый раз за карьеру москвич открыл сезон матчем с 2+ голами. Больше лишь у Марселя Дионна – 5.

Наконец, главное – именно многолетнего скромного вожака «Лос-Анджелеса», остановившегося на 731-й шайбе, сегодня догнал и обошел Овечкин. Теперь рукой подать до Бретта Халла (741), а там и Яромир Ягр (766) в пределах досягаемости уже в этом чемпионате. Следующие две цели – Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

Короче, все идет по плану. Расписание для подвигов «Русской машины, которая никогда не ломается» на ближайшую пятилетку в работе.

Стоит отметить, бенефис прогремел в отсутствие верного оруженосца Бекстрема. Швед, похоже, надолго угодил в лазарет. Ничего! Блестящий матч – возможно, лучший с чемпионского плей-офф-2018! – выдал Кузнецов. Уралец доминировал в большинстве, организовав два гола хозяев. С изумительного паса дуплетом от борта ЕвГения Ови оформил дубль, поставив красивую точку в матче открытия в столице США – 5:1. ФХР, такой Кузня нам обязательно нужен в Пекине!

А что же «Рейнджерс»? Да ничего! Вообще ничего. Полный провал! Разве что Панарин пытался что-то скреативить, однако партнеры решительно его не понимали. В большинстве под занавес ньюйоркцы Ванечека все-таки распечатали. Но вашингтонцы к тому моменту уже бросили играть.

Новое руководство «синих рубашек» набрало дровосеков вроде Ривза, Бле, Тинорди, Гудроу. Теперь у них есть кому ответить Уилсону, крушителю Хлебушка. Но в хоккее побеждает тот, кто больше забрасывает шайб, а нет тот, кто лучше дерется. Гости постоянно по-дурацки нарушали правила, за что с такой же регулярностью следовало возмездие – три из четырех первых голов Ови и Ко забили при численном преимуществе.

Впрочем, хватало подобных шансов и у «рейнджеров». Но быстро выяснилось, что потеря Бучневича невосполнима. По крайней мере по состоянию на сегодня. Это просто поразительно: чудаки на Манхэттене пять лет, можно сказать, мучились с череповчанином, доводили его до ума, а когда Павел реально стал звездой лиги, элементарно не нашли на новый контракт денег. Этим быстренько воспользовался «Сент-Луис» - завербовал Буча на четыре сезона за 5,8 млн годовых.

Нечего в этой совершенно разбалансированной команде делать и Кравцову. В основу Виталий не прошел, а в фарм-клуб в Хартфорд ехать отказался. Другое дело, что в прошлом сезоне нападающий не доказал, что соответствует уровню НХЛ, а значит, и ему вслед за Гусевым скорее всего придется возвращаться в КХЛ.

В заключение процитируем поздравительную телеграмму от Марселя Дионна, которого все советские болельщики прекрасно помнят по выступлениям за Канаду на чемпионатах мира. Благо, что «Кингз», как правило, пролетали мимо плей-офф:

- Привет, Ови! Я хочу поздравить тебя с чем-то особенным. Я знал, что ты меня обойдешь. Я знал, когда ты уже забил 700-й гол. Но самое главное во всей этой истории - уважение. У тебя есть особый дар. Ты - прирожденный снайпер. Это невероятно. Ты обойдешь меня и обойдешь своего приятеля Бретта Халла, но это все ерунда. Помни, что великий Горди Хоу (801), который очень много лет играл в хоккей, никогда не забивал 50 голов за сезон.

Уэйн? Давай забудем об этом. Это другой уровень. Но у тебя есть шанс. У тебя есть шанс. А сейчас, когда ты меня обогнал, я хочу сказать, что очень благодарен тебе с того момента, когда ты забил 700-й гол, и начал приближаться к отметке 731. С тех пор мое имя было везде, обо мне говорили каждый день! Всего тебе наилучшего. Спасибо большое. Ты даешь повод всем россиянам, всей стране гордиться тобой. Это невероятное достижение, не останавливайся!