Ковальчук думает: идти в «Ак Барс» или в олимпийскую сборную

По нашим данным, Илья Ковальчук стоит сейчас перед непростым выбором. Олимпийскому чемпиону Пхенчхана-2018 и герою ЧМ в Квебеке-2008 поступило предложение войти в штаб олимпийской сборной России. Речь, естественно, не о тренерской должности в качестве помощника Алексея Жамнова, а о менеджерских функциях. Каких именно — можно догадываться, что знаменитый форвард мог стать генеральным менеджером, учитывая его огромный авторитет среди российских игроков.

Помимо этого Ковальчук умеет дружить с серьезными людьми, имеющими вес в российском спорте. У него, например, хорошие отношения с Геннадием Тимченко. Председатель совета директоров КХЛ в свое время приложил руку к возвращению игрока из НХЛ. В 2013-м Илья сорвался неожиданно в СКА, разорвав многолетний контракт с «Нью-Джерси», не без участия Тимченко.

История была громкой, Ковальчуку положили на родине большие деньги. Тогда в КХЛ были жирные контракты, а политика лиги и ФХР предполагала приоритет в возвращении русских звезд в родной чемпионат. Под Сочи-2014, а потом под новую Олимпиаду — корейскую.

Там Кови и стал олимпийским чемпионом, исполнив свою мечту. Но долгая отлучка на родину поставила крест на дальнейшем успешном выступлении в НХЛ. Илья постарался вернуться в Северную Америку, но ничего толкового из этого не вышло. Промучился в «Лос-Анджелесе», затем оказался в «Монреале». В «Канадиенс» у него был всплеск, благо россиянин попал в первые тройки из-за эпидемии травм в команде. Но Ковальчук в знаменитом клубе не задержался, перебрался к другу Овечкину в «Вашингтон», чтобы постараться взять свой Кубок Стэнли, который так и не выигрывал, в рядах «столичных». Как известно, та затея также привела к неудаче. Пандемия оборвала чемпионат, а после простоя и «Вашингтон», и его звездный новичок провалились в плей-офф.

Прошлый сезон Илья начал поздно, влившись перед наступлением 2021-го в состав «Авангарда». Он помог выиграть «ястребам» и своему бывшему тренеру по «Атланте» Бобу Хартли Кубок Гагарина, после чего снова стал искать варианты за океаном. Увы, но видимо время Ковальчука в НХЛ прошло. В КХЛ, поговаривают, приличную по нынешним временам сумму предлагает ветерану «Ак Барс». Речь идет о 80-90 миллионов рублей за сезон. И теперь Ковальчук думает, что собственно делать: ехать в Казань или вешать коньки на гвоздь.