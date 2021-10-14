ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Ковальчук думает: идти в «Ак Барс» или в олимпийскую сборную
14 октября 10:53
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФХР

Ковальчук думает: идти в «Ак Барс» или в олимпийскую сборную

38-летний нападающий может объявить о завершении карьеры в ближайшие дни.

По нашим данным, Илья Ковальчук стоит сейчас перед непростым выбором. Олимпийскому чемпиону Пхенчхана-2018 и герою ЧМ в Квебеке-2008 поступило предложение войти в штаб олимпийской сборной России. Речь, естественно, не о тренерской должности в качестве помощника Алексея Жамнова, а о менеджерских функциях. Каких именно — можно догадываться, что знаменитый форвард мог стать генеральным менеджером, учитывая его огромный авторитет среди российских игроков.

Помимо этого Ковальчук умеет дружить с серьезными людьми, имеющими вес в российском спорте. У него, например, хорошие отношения с Геннадием Тимченко. Председатель совета директоров КХЛ в свое время приложил руку к возвращению игрока из НХЛ. В 2013-м Илья сорвался неожиданно в СКА, разорвав многолетний контракт с «Нью-Джерси», не без участия Тимченко.

История была громкой, Ковальчуку положили на родине большие деньги. Тогда в КХЛ были жирные контракты, а политика лиги и ФХР предполагала приоритет в возвращении русских звезд в родной чемпионат. Под Сочи-2014, а потом под новую Олимпиаду — корейскую.

Там Кови и стал олимпийским чемпионом, исполнив свою мечту. Но долгая отлучка на родину поставила крест на дальнейшем успешном выступлении в НХЛ. Илья постарался вернуться в Северную Америку, но ничего толкового из этого не вышло. Промучился в «Лос-Анджелесе», затем оказался в «Монреале». В «Канадиенс» у него был всплеск, благо россиянин попал в первые тройки из-за эпидемии травм в команде. Но Ковальчук в знаменитом клубе не задержался, перебрался к другу Овечкину в «Вашингтон», чтобы постараться взять свой Кубок Стэнли, который так и не выигрывал, в рядах «столичных». Как известно, та затея также привела к неудаче. Пандемия оборвала чемпионат, а после простоя и «Вашингтон», и его звездный новичок провалились в плей-офф.

Прошлый сезон Илья начал поздно, влившись перед наступлением 2021-го в состав «Авангарда». Он помог выиграть «ястребам» и своему бывшему тренеру по «Атланте» Бобу Хартли Кубок Гагарина, после чего снова стал искать варианты за океаном. Увы, но видимо время Ковальчука в НХЛ прошло. В КХЛ, поговаривают, приличную по нынешним временам сумму предлагает ветерану «Ак Барс». Речь идет о 80-90 миллионов рублей за сезон. И теперь Ковальчук думает, что собственно делать: ехать в Казань или вешать коньки на гвоздь.

В «Спартак» возвращаться его бывший игрок желанием не горит. Не та команда сегодня, чтобы манила Ковальчука. А вот красиво уйти, подключившись к подготовке сборной к Играм в Пекине — это очень заманчивая история. Однако неясны сразу несколько моментов.

Во-первых, сколько это будет стоить? Большой контракт тут вряд ли можно получить, ведь речь идет о работе до Олимпиады, а она уже в феврале. А что потом? Во-вторых, штаб сборной еще не утрясли, а глядя на то, какая неразбериха творится в этом вопросе, невольно задумаешься о перспективах итогового результата. Так не бывает, что лебедь, рак и щука добиваются больших побед. Риск провалиться вместе с Россией на Играх достаточно велик. Сомнительно, что большой игрок горит желанием начинать карьеру вне льда таким образом.

Но с другой стороны всем очевидно, что дни Ковальчука в большом хоккее как игрока подходят к концу. И тогда перед ним все равно встанет выбор, что делать дальше. Олимпиада — прекрасное соревнование, об участии в котором мечтают все. Профессия спортсмена — это всегда риск. Так почему бы не попробовать?

Штаб сборной должны официально объявить на пресс-конференции 18 октября. Но, по нашей информации, в случае с Ковальчуком это может произойти даже раньше. Ждем решения и, конечно, желаем Илье удачи, какой бы выбор он сегодня на сделал.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Раскрыты основные характеристики смартфона Honor X30 Max с процессором MediaTek Dimensity 1100"Амур" в Москве выиграл у ЦСКАИсполнительница песни "Валера" изменила слова в честь Карпина"Настолько красива, что умной быть не обязательно"Бывший муж Навки погряз в нищетеСилва закрутил роман с шикарной моделью: мимо такой не пройдешь
С трибун ему кричали: «Мочи коммуняку!» Как сбежал в НХЛ первый советский хоккеист
Два фиктивных брака, обвинения в «красной угрозе» и три игры в составе «Лос-Анджелес Кингз»... «Плеймейкер» рассказывает увлекательную историю хоккеиста Виктора Нечаева, который первым из русских попробовал на вкус НХЛ.
Дионн пройден, Бретту Халлу приготовиться! Как Овечкин стал пятым по голам в истории НХЛ (видео)
В своем первом матче нового регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка против «Рейнджерс», обеспечив «Вашингтону» победу 5:1, а себе - чистое пятое место по числу голов в регулярных чемпионатах (732, на один больше, чем у легендарного Марселя Дионна).
Гусев уже в Ледовом, Шипачев — на ходу. Дозреет ли суперсвязка к Олимпиаде-2022?
Вернувшийся из НХЛ в петербургский СКА нападающий Никита Гусев пока еще не сыграл за новую старую команду, но армейцы и без него справились в принципиальном поединке со столичным «Динамо» (5:3).
«Один сидит, второй с медалью». Шутка Хабиба про Бастрыкина и дагестанцев не дает покоя России и Ирландии
Хабиб Нурмагомедов очень неудачно пошутил, вызвав совсем не шуточный скандал.
Запуск «Джекпота», утечка 10 миллионов аккаунтов и новая маржа в эпоху ЕРАИ. Букмекерский обзор
Обзор новостей из мира беттинга.
Чемпионам досталось от «пингвинов». Как Василевский и Кучеров начали сезон НХЛ с домашнего фиаско (видео)
В матче открытия нового сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» без Кросби и Малкина разгромил действующего обладателя Кубка Стэнли на его льду (6:2).
«Ничейная болезнь» смертельно опасна. Как Украина оказалась на грани футбольной катастрофы
Сборная Украина свела вничью отборочный матч ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (1:1) и теперь рискует потерять второе место в группе.
Швед не нужен, когда есть такой грузин. Как 33 очка Шенгелии принесли ЦСКА победу над «Зенитом» в Евролиге
В матче третьего тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московские армейцы на своей площадке нанесли сине-бело-голубым первое поражение в евросезоне (77:67) благодаря сверхрезультативной игре Торнике Шенгелии.
Комментатор Михаил Поленов: Карпину можно сказать «браво». И это никакое не переобувание
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Поленов поделился с «Плеймейкером» мнением о последних событиях в российском футболе: преображении сборной России, смене президента РПЛ и назначении на пост главного тренера «Локомотива» малоизвестного немецкого специалиста.
«Лига Ставок» разыграла первые 700 тысяч рублей в рамках новой суперакции «Джекпот»
В клубе БК «Лига Ставок» на Лесной состоялся первый розыгрыш денежных призов в рамках новой акции «Джекпот», которая продлится в ежедневном режиме до 17 декабря 2022 года. Призовой фонд превысит 260 миллионов рублей!
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика