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Ларионов – больше не тренер молодежки. Но перевод в резервную сборную для него – повышение
14 октября 18:45
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба ФХР

Ларионов – больше не тренер молодежки. Но перевод в резервную сборную для него – повышение

Разбираемся в тренерской рокировке двух специалистов: Олега Браташа, ставшего главным тренером молодежной сборной, и Игоря Ларионова, который будет работать с ближайшим резервом национальной команды.

Кадровый перебор в процессе формирования штаба на Олимпиаду продолжается. Неудивительно, что 12 октября никаких окончательных решений принято не было. Шорт-лист с четырьмя фамилиями, о которых еще в понедельник сообщил «Советский Спорт» – Гончар, Кудашов, Набоков, Федоров – по-прежнему актуален. Во всяком случае в глазах Жамнова.

Но список – не окончательный. Не случайно «СС», выпустив 11 сентября инсайды о составе штаба, специально оговорился: «На этом пока все». Ключевым словом было «пока». Когда между анонсами про Знарка и назначением самого Жамнова прошло всего три дня – неудивительно, что в ситуации с ассистентами главного тренера все может меняться еще быстрее. Причем как до нового «Дня Икс», 18 сентября, так и после.

Пресс-служба ФХР

И вот – новая информация. Появились шансы на то, что в штабе сборной России на Олимпиаде может поработать еще и Ларионов. Сейчас он переведен федерацией с поста главного тренера молодежки на должность главного тренера олимпийской сборной, не главной, а по сути, второй сборной. И есть вариант, что в ближайшие дни получит предложение перейти в главную команду.

Первым делом хочется пошутить, что главным критерием приглашения в штаб отныне является звездное игровое прошлое. Но если серьезно, то приглашение Ларионова стало бы грамотным шагом.

Для игроков НХЛ он – легенда. Вместе с Жамновым Профессор мог бы образовать крепкий тандем, способный создать правильную атмосферу в раздевалке. Оба имеют богатейший опыт выступления как в НХЛ, так и на Олимпийских играх и знают, как не «перегреть» игроков. К тому же оба будут чувствовать себя на главном турнире четырехлетия уверенно – и передавать уверенность команде.

Пресс-служба ФХР

Ларионов стал бы усилением штаба и в чисто тренерском компоненте. Составы, укомплектованные лучшими игроками мира, скоротечность турнира – тут однозначно требуется опыт. А Игорь Николаевич уже полтора года трудится в системе сборных. Он именно что практик. Хоккей как игру Профессор конгениально понимал еще в бытность центрфорвардом – но в последнее время, несомненно, приобрел навыки и построения тренировочного процесса. И ведения игры со скамейки. И коммуникаций внутри раздевалки и тренерской комнаты.

У Профессора уже случилось свое тренерское фиаско – МЧМ без медалей. Но он знает цену ошибкам и понимает, как не допустить их в следующий раз. Не сомневаюсь, что Игорь Николаевич глубоко проанализировал причины своих тренерских неудач. Понял, чем оборачиваются просчеты в комплектовании, неправильные методы физподготовки, трения с партнерами по тренерскому штабу и другие просчеты, оставившие молодежку без медалей в январе.

Пресс-служба ФХР

А ведь есть еще один неочевидный козырь, который даст сборной приглашение Профессора. Видели новость о том, что Канада просится сыграть на Кубке Первого канала – поскольку даже там, на родине хоккея, до конца не уверены в перспективах участия НХЛ в Зимних играх? Так вот, если заокеанская лига откажется от Пекина, назначение Ларионова сработает как игра на опережение. Он поедет в декабре на Кубок Словакии, где сыграет «малая» олимпийская сборная страны. Это будет работа с той кахаэловской обоймой, которая не попадет на Евротур, но должна рассматриваться как кадровый резерв на случай Плана Б – Олимпиады без НХЛ.

С подготовкой к МЧМ вполне справятся Олег Браташ (огромный опыт работы на таких турнирах) и Владимир Филатов (победы +медали со сборной U18, игроки которой и начнут переход в молодежную сборную). Они давно работают в системы сборных команд и провели множество международных турниров, в том числе победных, и имеют опыт работы на МЧМ.

источник: «Советский спорт»
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