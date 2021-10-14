Браташ сменил Ларионова у штурвала молодежной сборной. Прощай, советский хоккей?

Ларионов возглавил олимпийскую сборную. Сразу внесем ясность для домохозяек: не эта сборная сыграет на Олимпиаде в Пекине, задача новой команды Профессора – готовить резерв. Для кого и для чего – не совсем понятно. Как правило в «олимпийке» на турнирах Евровызова прокачивали игроков из правильных клубов для приобретения ими международного опыта.
В прошлом сезоне молодогвардейцы Ларионова в форме национальной команды выиграли два этапа Евротура – финский и шведский. Мы в эйфории нахваливали вратаря Аскарова, защитников Чистякова и Мухамадуллина, нападающих Подколзина, Чинахова, Амирова…
Однако в «пузыре» Эдмонтона наша молодежная сборная довольствовалась «деревянными» медалями. Полуфинал канадцам был проигран вчистую (0:5) уже на первых минутах. А потом и матч за бронзу финнам. Коллега Славин озаглавил комментарий по горячим следам «Кислые щи Профессора Ларионова». Хотя в его активе была победа над будущими чемпионами мира американцами.
Ларионов должен был присутствовать на юниорском чемпионате мира, но до США не доехал. Посеяв неправильную мысль – а не случилась ли у него размолвка со штабом сборных?
Теперь Профессор пошел якобы на повышение. Но повышение – это первая сборная. Молодые коллеги по перу утверждают, что нынешние звезды российской дрим тим в детстве наслаждались игрой «Красной машины» с Ларионовым. Внесем ясность: Александр Овечкин родился в 1985-м, Евгений Малкин – в 1986-м. Прощальной гастролью звена КЛМ стал ЧМ-1989 в Стокгольме. Сколько лет тогда исполнилось нынешним неприкасаемым олимпийцам? Главному тренеру Алексею Жамнову было только 19, он только готовился к дебюту в сборной СССР.
Кумиром Ови, по его собственному признанию, был Сергей Федоров. С ним он (как и Малкин) сыграл на двух турнирах – Олимпиаде-2010 в Ванкувере и ЧМ-2010 в Кельне. О Ларионове нынешние звезды слышали благодаря Русской пятерке «Детройта», дважды подряд завоевавшей Кубок Стэнли (1997, 1998).
Приглашение Ларионова в тренерский штаб Пекина – дело рискованное. Думается, Жамнов это понимает. Они ведь пересекались с Профессором на двух супертурнирах – Кубке мира-1996 и Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. На первом из них Профессора дважды собирался отчислить из сборной ее тренер Борис Михайлов за деструктивную деятельность. На втором – Ларионова назначили капитаном и определили в четвертое звено - ничего подобного в истории дрим тим ни до, ни после не припомнить.
Впрочем, и сам тренерский штаб не резиновый. Туда уже сосватали Федорова, Алексея Кудашова, спецов по защитникам и вратарям Сергея Гончара и Евгения Набокова. Есть еще два консультанта - Олег Знарок и Валерий Брагин. Интересно, откуда они собираются консультировать? Из Пекина?
Вряд ли Овечкин, Малкин и Кучеров нуждаются в мастер-классах, которые Профессор утраивал в молодежной сборной для «полуфабрикатов». Да и идея играть в советский хоккей в современное время выглядит утопичной. Федоров же, к примеру, способен в пекинской команде подтянуть центрфорвардов, которых для начала нужно найти. Жамнов в отличие от своего предтечи дефицита центров не скрывает, даже назвал ситуацию с ними катастрофой.
Возглавивший «молодежку» тренер Олег Браташ всегда плясал от обороны. Еще работая в школе «Крыльев Советов». Вряд ли команда бывшего вратаря полетит вперед без оглядки на тылы.
Автор этих строк за Браташа рад. Теперь у него появился реальный шанс получить «заслуженного тренера». Он ведь так мечтал об этом звании. Дело за малым – выиграть МЧМ-2022. Успехов!