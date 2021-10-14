Браташ сменил Ларионова у штурвала молодежной сборной. Прощай, советский хоккей?

Ларионов возглавил олимпийскую сборную. Сразу внесем ясность для домохозяек: не эта сборная сыграет на Олимпиаде в Пекине, задача новой команды Профессора – готовить резерв. Для кого и для чего – не совсем понятно. Как правило в «олимпийке» на турнирах Евровызова прокачивали игроков из правильных клубов для приобретения ими международного опыта.

В прошлом сезоне молодогвардейцы Ларионова в форме национальной команды выиграли два этапа Евротура – финский и шведский. Мы в эйфории нахваливали вратаря Аскарова, защитников Чистякова и Мухамадуллина, нападающих Подколзина, Чинахова, Амирова…

Однако в «пузыре» Эдмонтона наша молодежная сборная довольствовалась «деревянными» медалями. Полуфинал канадцам был проигран вчистую (0:5) уже на первых минутах. А потом и матч за бронзу финнам. Коллега Славин озаглавил комментарий по горячим следам «Кислые щи Профессора Ларионова». Хотя в его активе была победа над будущими чемпионами мира американцами.

Ларионов должен был присутствовать на юниорском чемпионате мира, но до США не доехал. Посеяв неправильную мысль – а не случилась ли у него размолвка со штабом сборных?

Теперь Профессор пошел якобы на повышение. Но повышение – это первая сборная. Молодые коллеги по перу утверждают, что нынешние звезды российской дрим тим в детстве наслаждались игрой «Красной машины» с Ларионовым. Внесем ясность: Александр Овечкин родился в 1985-м, Евгений Малкин – в 1986-м. Прощальной гастролью звена КЛМ стал ЧМ-1989 в Стокгольме. Сколько лет тогда исполнилось нынешним неприкасаемым олимпийцам? Главному тренеру Алексею Жамнову было только 19, он только готовился к дебюту в сборной СССР.