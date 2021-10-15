Русские горки в Нью-Йорке и Детройте: провал Панарина, падение и взлет Василевского и Кучерова

«Молнии» обещают стать самой яркой командой чемпионата. По крайней мере его осенней части, пока Джон Купер разберется, кем и как заменить разбежавшееся в поисках лучшей доли и длинного доллара звено чернорабочих Гурда. Кстати, один из них – Гудроу перебрался как раз на Манхэттен, где до двух чемпионских сезонов скромному канадцу подмахнули роскошный шестилетний контракт на 21,85 млн долларов. Ежегодный доход 28-летнего нападающего вырос с 925 тысячи долларов до 3,64 млн! Но стал ли он играть в четыре раза лучше? Да нет, конечно!

Вот и сегодня, как в матче открытия с «Вашингтоном» (1:5), Гудроу разве что старательно бегал за своей тенью, откатав второй вечер кряду вхолостую. Сам ничего не создал и соперников не обуздал.

Но вернемся к «Тампе». Я никогда не сомневался в способностях тренера олимпийской сборной Канады-2022 – выводы Купер делать умеет. Уступая в конце третьего периода «Детройту» три шайбы, он, в отличие от матча с «Питтсбургом», не стал гонять Василевского из ворот на лавку и обратно. Позавчера, напомню, «пингвины» без Кросби и Малкина с 55-й по 59-ю минуту закинули три шайбы в пустую рамку, преобразовав счет 3:0, 3:1, 4:2 в итоговые 6:2.

Сегодня «Лайтнинг» опять со свистом летели 0:3, но уже к 28-й минуте. Однако ко второму перерыву почти нагнали хозяев – 3:4. Причем все три гола организовал Кучеров. В третьем периоде «крылья» подловили рвавшихся вперед побыстрее сравнять счет гостей на паре контратак: Бертуцци оформил покер, а экс-«молния» Наместников, казалось бы, поставил победный восклицательный знак – 6:3!

После этого телекамера стала регулярно выхватывать лицо Купера, а также капитана «Тампы» Стэмкоса, сделавшего к тому времени дубль, и вратаря Василевского. Было видно, что тренер снова хочет рискнуть и поменять голкипера на шестого полевого. Но сомневается после фиаско с «Питтсбургом». В этих тяжких раздумьях коуча поддержал капитан. Двинувшегося было к скамейке запасных Андрея решили оставить в рамке. И не прогадали!