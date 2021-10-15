Русские горки в Нью-Йорке и Детройте: провал Панарина, падение и взлет Василевского и Кучерова

«Молнии» обещают стать самой яркой командой чемпионата. По крайней мере его осенней части, пока Джон Купер разберется, кем и как заменить разбежавшееся в поисках лучшей доли и длинного доллара звено чернорабочих Гурда. Кстати, один из них – Гудроу перебрался как раз на Манхэттен, где до двух чемпионских сезонов скромному канадцу подмахнули роскошный шестилетний контракт на 21,85 млн долларов. Ежегодный доход 28-летнего нападающего вырос с 925 тысячи долларов до 3,64 млн! Но стал ли он играть в четыре раза лучше? Да нет, конечно!
Вот и сегодня, как в матче открытия с «Вашингтоном» (1:5), Гудроу разве что старательно бегал за своей тенью, откатав второй вечер кряду вхолостую. Сам ничего не создал и соперников не обуздал.
Но вернемся к «Тампе». Я никогда не сомневался в способностях тренера олимпийской сборной Канады-2022 – выводы Купер делать умеет. Уступая в конце третьего периода «Детройту» три шайбы, он, в отличие от матча с «Питтсбургом», не стал гонять Василевского из ворот на лавку и обратно. Позавчера, напомню, «пингвины» без Кросби и Малкина с 55-й по 59-ю минуту закинули три шайбы в пустую рамку, преобразовав счет 3:0, 3:1, 4:2 в итоговые 6:2.
Сегодня «Лайтнинг» опять со свистом летели 0:3, но уже к 28-й минуте. Однако ко второму перерыву почти нагнали хозяев – 3:4. Причем все три гола организовал Кучеров. В третьем периоде «крылья» подловили рвавшихся вперед побыстрее сравнять счет гостей на паре контратак: Бертуцци оформил покер, а экс-«молния» Наместников, казалось бы, поставил победный восклицательный знак – 6:3!
После этого телекамера стала регулярно выхватывать лицо Купера, а также капитана «Тампы» Стэмкоса, сделавшего к тому времени дубль, и вратаря Василевского. Было видно, что тренер снова хочет рискнуть и поменять голкипера на шестого полевого. Но сомневается после фиаско с «Питтсбургом». В этих тяжких раздумьях коуча поддержал капитан. Двинувшегося было к скамейке запасных Андрея решили оставить в рамке. И не прогадали!
Дебютант прошлого сезона из нижнего звена Колтон сократил отставание до двух шайб, а затем «Уингз» подвела дисциплина. Фаббри тупо сфолил в средней зоне. Даже получив на 56-й минуте большинство, Купер не стал снимать Василевского, а дождался момента, когда его хлопцы надежно овладеют шайбой в зоне «Детройта». Сибиряк едва успел доехать до борта, когда Кучеров с блестящей передачи Хедмана расстрелял пустой угол – 5:6!
Никита, к слову, тоже перестроился после оплеухи от «Питтсбурга». Тогда он вообще ни разу не угодил в створ, а сейчас нанес 8 бросков – третий результат в карьере при личном рекорде в 11 выстрелов. Так держать!
Василевский вернулся на рабочее место, чтобы повторно его покинуть спустя 52 секунды. Еще 24 понадобились Киллорну, чтобы с подачи того же Хедмана восстановить равновесие – 6:6.
В овертайме шайбой владели только чемпионы. Кучеров сделал несколько великолепных обостряющих пасов, но партнеры подкачали. Все решил прострел Хедмана, который с пятака замкнул Палат – 6:7. Недаром шведы и чехи включили именно двух этих игроков в трио неприкасаемых олимпийцев-2022.
Ждем продолжения чемпионской феерии в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени, когда «Тампа» пожалует в столицу США на рандеву с командой Овечкина. Неужели Куперу снова придется гонять лучшего голкипера мира из ворот на скамейку и обратно?
Если у «молний» дело вроде бы пошло, то у «синих рубашек» все плохо. «Даллас», в отличие от хозяев, открывал сезон. Тем не менее в первом периоде доминировал на льду «Медисон Сквер Гарден» - по броскам превзошел вдвое: 8 против 4. Шестеркин героически сохранял нулевой счет, но за 35 секунд до перерыва после детской ошибки защитников-новичков клуба Немета и Лундквиста сплоховал и олимпийский чемпион.
Только заглотнув на 27-й минуте вторую шайбу, ньюйоркцы проснулись. Но игре резко обновленного коллектива явно недостает стройности. Не говоря уже о сыгранности. По-прежнему не оправдывают авансов юные вроде как таланты Какко и Лафреньер. Финн с фирменной диагонали Хлебушка засадил по пустому углу в штангу, а канадца вообще на площадке не заметно – истинно пустое место! Как тут не вспомнить о Бучневиче, которого бездарно сплавили в «Сент-Луис».
Навал «рейнджеров» все-таки увенчался успехом – счет они сквитали еще во второй трети. Более того, так сильно напрягли Холтби, что на 49-й минуте канадец из-за обезвоживания вынужден был уступить место в воротах Худобину. Россиянин прекрасно вошел в игру, взял несколько мертвых шайб и остался сухим.
В овертайме наш Артемий, видимо, отчаявшись дождаться хоть какой-то поддержки от партнеров, решил все сделать сам. В итоге потерял шайбу в зоне «Далласа» в единоборстве с его капитаном Бенном, а догнать защитника Хейсканена уже было некому. К тому же Шестеркин еще и потерял ворота, открыв дальний угол.
2:3 – и я пока совершенно не вижу, за счет чего Панарин и Ко смогут претендовать на путевку в кубковую весну. Тотальный дисбаланс на Бродвее.