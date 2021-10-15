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Сергей Федоров: Сегодня игроки ЦСКА нашли характер, который искали
15 октября 23:15
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК ЦСКА

Сергей Федоров: Сегодня игроки ЦСКА нашли характер, который искали

После матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Адмирал» (2:1) главные тренеры команд Сергей Федоров и Александр Андриевский подвели итоги встречи.

- Наша победа дорогого стоит. Последние два дня мы провели в поисках себя, смотрели в зеркало, пытались понять, как дальше будем играть, бороться, где найти нужную страсть. Поэтому я благодарен ребятам. Пусть эта победа не самая яркая, но мы нашли характер, который искали, - рассказал Федоров.

- Как вам сегодня Окулов? Помимо голевого паса можете выделить что-то позитивное у него по игре?
- Он сыграл надежно. У него с шайбой почти все получалось. В третьем периоде много ребят могли забить, но вратарь «Адмирала» сыграл феноменально.

- Решили сегодня вернуть в состав Окулова из-за того, что случилось с «Амуром», или он исправил недостатки?
- Это касается нашей внутренней работы, атмосферы. Костя провел хорошую игру, это то, что мы ждем и хотим. Каждый из нас играет на команду.

- Как оцените игру Каменева, и как он вливается в систему команды?
- У него были сложные 48 часов. Он справился с задачей, попал с корабля на бал. Показал тот уровень, на который мы рассчитывали.

- На Каменева рассчитываете как на креативного центрального нападающего или двустороннего?
- Если вдаваться в игру центрального нападающего, то это связующее звено, которое четко играет в обороне и помогает атаке. В идеале я бы хотел это видеть. Он только что присоединился, мы посмотрим на его адаптацию в команде, сделаем выводы и переговорим с ним лично. Что-то он расскажет, что-то мы посоветуем. Это будет рабочий диалог.

- Когда ждать возвращения Вальмарка?
- У него травма. Она не серьезная. Но в ближайшую неделю хороших новостей не будет. Он пропустит дерби со «Спартаком».

- На что обращали внимание после поражения от «Амура»?
- Одно понятно - команда в хорошем физическом состоянии, у нее есть характер и дух, а также взаимопонимание на льду. Мы четко понимаем, как играть в трех зонах, но есть психологическая подоплека. Моя тренерская карьера только началась, это не секрет. На этом остановлюсь, потому что есть период времени, где я, как тренер, прилагал все усилия, чтобы быть лидером команды, отвечающим за результат. Плюс команда привыкает к определенным требованиям.

- Рейдеборн провел три матча. Это ваше решение или график заранее определен?
- Есть график, но это решение нашего штаба, включая тренера вратарей. Мы планируем график для вратарей, но видим, с кем играем, какие соперники, и понимаем, куда мы летим через пару игр.

- Может быть, вы хотели показать ему доверие после четырех пропущенных матчей в предыдущем матче?
- Да, потому что вратарь – это половина команды. Но то, что случилось с «Амуром» - не вина одного игрока, а всех, кто участвовал в матче.

«СПРАВИЛИСЬ С ПЕРВЫМ НАТИСКОМ ЦСКА, НО ПОТОМ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

- Быстрая получилась игра. Соперник предложил хорошие скорости с первых минут. Мы ожидали, что ЦСКА начнет мощно, попытается реабилитироваться за прошлую игру. Справились с первым натиском, но потом ничего по большому счету у нас не получилось. На победу мы не наиграли, - рассказал Андриевский.

- Показалось, что команда на равных смотрелись два периода. Как вы готовите команду, ведь по вашему времени сейчас уже ночь?
- Понятно, что накладывают отпечаток перелеты, время. Но не стоит искать отмазок. Да, тяжеловато, но мы меньше тренируемся, стараемся делать занятия более восстановительными. Даем ребятам больше отдыхать.

- У вас бесконечное доверие к легионером Мозику и Шулаку. Беляков появился не сразу. Сегодня его нет. У него травма?
- Нет.

- Почему такое доверие к легионерам?
- Таково наше решение. Они пока немного сильнее наших.

- Голкипер Налимов прооперирован и Серебряков почувствовал уверенность, что нет конкурента. Согласны?
- Конкуренция никому не мешает. Сегодня Никита провел хороший матч. Он оставлял нас в игре, особенно в третьем периоде было много моментов, когда он нас подтащил и давал шансы на спасение матча. Но ребята, к сожалению, его не поддержали.

- Игру Саюстова как оцениваете?
- Плохо.

- Он начинал в первом звене, но постепенно опустился.
- Все зависит от игрока. Его время зависит от того, как и что он делает на площадке.

- Братья Ушенины раньше зажигали.
- Мы не будем сейчас про каждого говорить. У нас все ребята играют, надеемся на всех.

- Ходят слухи о финансовых проблемах в клубе. Могли бы это прокомментировать?
- Их нет. Зарплату платят день в день. Пока все так.

- Вопрос стоял о потолке. Клуб не может даже пробить потолок. Это правда?
- Не владею информацией по контракту игроков. Мне это не интересно.

- Прокомментируйте уход Меньшикова и Котляревского. Чем они не устраивали?
- У нас было десять защитников, решили оставить девять. Цена-качество.

- Как ваша команда отреагировала на разгром армейцев «Амуром», ведь вы понимали, что ЦСКА два раза подряд так не проколется?
- Мы ожидали от соперника мощного начала, так и получилось. Была задача первые десять минут не пропустить, строго сыграть в обороне, и мы с этим справились. Но потом допустили две детские ошибки. Соперник, имеющий мастерство, здорово исполнил. Счет стал 0:2. Наши нападающие играли беззубо. На победу мы не наиграли.

- Швырева не возьмете, от которого «Магнитка» отказалась?
- Нет.

источник: «Советский спорт»
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