Окулов реабилитирован, Каменев дебютировал. А ЦСКА натужно одолел «Адмирал»

После финальной сирены главный тренер красно-синих Сергей Федоров заявил, что эта победа дорогого стоит, его команда целых два дня смотрелась в зеркало, искала себя, утерянную страсть… По его словам, удалось найти характер. Позже Федоров добавил, что он не волшебник, а только учиться на главного тренера статусного клуба.

Лидер атак москвичей и главный бомбардир плей-офф-2021 Константин Окулов пропустил встречу с «Амуром» по решению тренерского штаба. Сегодня он сыграл «очень надежно, с шайбой у него получалось практически все» — это цитата Федорова. А без шайбы… Во втором периоде ветеран «моряков» Евгений Артюхин настойчиво выпихивал 71-го номера армейцев на лавку — да не на хозяйскую, а свою. Окулов, почти перевалившись через бортик, сопротивлялся и удержался на льду. Константину удалось отметиться голевой передачей — она была выверена до миллиметров, Андрею Светлакову только оставалось не промахнуться по пустым воротам. К слову, ворота «моряков» наглухо закрыл Никита Серебряков. Ровесник известных голкиперов Ильи Сорокина, Игоря Шестеркина, Ивана Бочарова он в юности котировался выше них, но потом его карьера поползла по наклонной плоскости. В том, что гости пропустили только две шайбы, всецело заслуга Серебрякова. Как ныне модно говорить, он держал «Адмирал» в игре до последней секунды. Федоров назвал игру вратаря гостей «феноменальной».

Встреча фаворита с андердогом примечательна еще и дебютом в форме ЦСКА Владислава Каменева, который пришел в команду Федорова витиеватым путем — из СКА через «Сибирь». Еще в мае/июне Каменев, которого несколько лет назад ваш покорный слуга называл наследником Евгения Малина, относительно успешно сыграл на ЧМ в Риге. Его тройка с Евгением Тимкиным и Артемом Швецом-Роговым показало в столице Латвии наиболее целостную игру у «Красной машины», Владислав даже отличился результативной передачей в проигранном четвертьфинале с канадцами (1:2ОТ), но почему-то заслужил в СКА вотум недоверия. Теперь он в ЦСКА, в творческой лаборатории Федорова, а это шанс перезапустить карьеру и замахнуться на пекинскую сборную. При нашем-то дефиците классных центрфорвардов. Скажите, утопия? Давайте подождем пару месяцев... «Моряки», так и ничего не создав у ворот Адама Рейдеборна, сподобились-таки на гол. Его привез рижский капитан сборной Антон Слепышев, подаривший шайбу сопернику у своих ворот. Присовокупим сюда необъяснимую потерю другого лидера ЦСКА Михаила Григоренко в Мытищах, с участием которого китайские «драконы» забили победный гол, и получим безрадостную для красно-синих картину: их звезды светят весьма тускло. Кстати, сегодня Слепышев вышел с глазу на глаз с Серебряковым, но не забил импровизированный буллит — вратарь краешком щитка парировал шайбу. Приход Каменева совпал с потерей центрфорварда Лукаса Валльмарка, который получил травму после попадания шайбы в незащищенное место. Швед выбыл недели на три. В лазарете и его соотечественники — нападающий Йоаким Нордстрем и ведущий защитник Клас Дальбек. А еще оборонцы Богдан Киселевич и Артем Блажиевский. Так что кадровые проблемы у Федорова налицо.

Впереди же (в понедельник, 18 октября) дерби номер три со «Спартаком», на поле красно-белых. Победа наверняка снизит напряженность вокруг ЦСКА. Но и команда Бориса Миронова после заслуженного успеха в Минске (2:1ОТ) готова к реваншу за два поражения от армейцев (3:5 и 0:1).

Дерби непримиримых начнется в 19:30 на арене «Мегаспорт», а днем объявят состав тренерского штаба нашей олимпийской дрим тим. Вот и проверим информацию инсайдеров, сосватавших в пекинскую сборную Сергея Федорова, Алексея Кудашова, Сергея Гончара, Евгения Набокова, Игоря Ларионова, Илью Ковальчука.