Сломали звезду лиги или несчастный случай?

«Сломали звезду лиги», «Обыграть не могут, так ломают»… Такими громогласными заявлениями пестрили соцсети уже на старте матча «Авангард»-«Сибирь» после того, как в силовой борьбе Евгений Чесалин врезался в Сергея Толчинского, и последний упал на лед, корчась от боли, а затем и вовсе покинул площадку с помощью партнеров. Сибиряк получил 5+20 и тоже ушел в раздевалку.

Стоит ли давать матч-штрафы Чесалину за игру колено в колено, которая может привести к серьезным травмам? Только если доказать, что игрок действовал умышленно. Однако, в этом есть большие сомнения. Нападающий «Сибири» играл по правилам, выполняя разрешённый силовой прием. Обычными словами, играл в тело. Но Толчинский в этот момент находился в движении, он пытался увернуться, то по неудачному стечению обстоятельств, хоккеисты встретились колено в колено. С большой вероятностью, можно сказать, несчастный случай. Об этом говорили и главные тренеры команд – ни Мартемьянов, ни Хартли не считают, что в действиях Чесалина был «преступный мотив:

«Честно говоря, я не видел момент столкновения, потому что шайба ушла вперёд. Женя шёл до конца, но это большой хоккей. Чесалин точно не стал бы никому плохого делать намеренно, я отвечаю за него», — сказал Андрей Мартемьянов.

«Я не слишком хорошо рассмотрел эпизод, когда Толчинский получил травму. Не думаю, что силовой был грязным и намеренным. Колено в колено — это всегда очень опасно. Там тонкая грань. Могли давать и две минуты, и пять. Не думаю, что соперник намеренно хотел травмировать Толчинского. Но получилось так – и мы без него, и «Сибирь» без одного игрока», —высказал свое мнение Боб Хартли.

Собственно, на количестве шайб сибирского дерби этот эпизод сильно не отразился – команды забили 7 на двоих. У «Авангарда» феерили Якупов и Телегин, сделавшие по дублю каждый, у «Сибири» две на счету Литовченко и одна Голубева. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что голы у гостей выходили фартовые – отскоки, рикошеты благоволили новосибирцам.