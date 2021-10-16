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Сломали звезду лиги или несчастный случай?
16 октября 22:40
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК "Авангард"

Сломали звезду лиги или несчастный случай?

«Авангард» победил в сибирском дерби, но потерял Сергея Толчинского. В Сети уже бушуют болельщики, но кажется, это всего лишь стечение обстоятельств

«Сломали звезду лиги», «Обыграть не могут, так ломают»… Такими громогласными заявлениями пестрили соцсети уже на старте матча «Авангард»-«Сибирь» после того, как в силовой борьбе Евгений Чесалин врезался в Сергея Толчинского, и последний упал на лед, корчась от боли, а затем и вовсе покинул площадку с помощью партнеров. Сибиряк получил 5+20 и тоже ушел в раздевалку.

Стоит ли давать матч-штрафы Чесалину за игру колено в колено, которая может привести к серьезным травмам? Только если доказать, что игрок действовал умышленно. Однако, в этом есть большие сомнения. Нападающий «Сибири» играл по правилам, выполняя разрешённый силовой прием. Обычными словами, играл в тело. Но Толчинский в этот момент находился в движении, он пытался увернуться, то по неудачному стечению обстоятельств, хоккеисты встретились колено в колено. С большой вероятностью, можно сказать, несчастный случай. Об этом говорили и главные тренеры команд – ни Мартемьянов, ни Хартли не считают, что в действиях Чесалина был «преступный мотив:

«Честно говоря, я не видел момент столкновения, потому что шайба ушла вперёд. Женя шёл до конца, но это большой хоккей. Чесалин точно не стал бы никому плохого делать намеренно, я отвечаю за него», — сказал Андрей Мартемьянов.

«Я не слишком хорошо рассмотрел эпизод, когда Толчинский получил травму. Не думаю, что силовой был грязным и намеренным. Колено в колено — это всегда очень опасно. Там тонкая грань. Могли давать и две минуты, и пять. Не думаю, что соперник намеренно хотел травмировать Толчинского. Но получилось так – и мы без него, и «Сибирь» без одного игрока», —высказал свое мнение Боб Хартли.

Собственно, на количестве шайб сибирского дерби этот эпизод сильно не отразился – команды забили 7 на двоих. У «Авангарда» феерили Якупов и Телегин, сделавшие по дублю каждый, у «Сибири» две на счету Литовченко и одна Голубева. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что голы у гостей выходили фартовые – отскоки, рикошеты благоволили новосибирцам.

Тем не менее, счет держал в напряжении до самой концовки. Четвертую шайбу «Авангард» забросил лишь за 5 минут до финальной сирены, и гости из всех сил старались навалиться на ворота Грубеца, который был не столь надежен в этом поединке. Но изменить счет и перевести матч в овертайм, коими в субботу закончились две другие встречи в КХЛ («Северсталь» - «Нефтехимик» 6:5(ОТ) и «Витязь»-«Динамо Рига» 3:4(ОТ)), новосибирцам не удалось. 4:3 – победа омского клуба.

«Тяжелый матч, — поделился впечатлением Андрей Мартемьянов, наставник «Сибири», — Нас подкосили удаления. Содержанием игры команды доволен, результатом — нет. «Авангард» использовал наши ошибки, которых было минимальное количество. Сейчас цепляемся за каждое очко. Парни заряжены, из-за этого случаются удаления. Это все в пылу борьбу происходит. Игровая дисциплина — наша ахиллесова пята. Обращали на это внимание на командном собрании, но все равно допустили ошибки. Если мы продолжим так работать, то уверен, что будет результат. Почему Сятери ушел со льда в раздевалку? Непонятно, доктора колдуют, повреждение у него, возможно, старая травма. У нас сейчас двое игроков выходило с переломами, парни рвутся на лед, даже не долечившись».

«Большая победа для нас, — прорезюмировал Боб Хартли, главный тренер «Авангарда», — Во втором периоде пропустили два ненужных гола, но после этого руки не опустили, продолжили гнуть свою линию. «Сибирь» провела мощный матч. С потерей Толчинского в первом периоде нам было сложнее, но третий период провели очень хорошо».

Ну и что же с Сергеем Толчинским, с которого и началось наше повествование? По словам наставника «ястребов», нападающий поехал в больницу на обследование, ему должны сделать МРТ. Травма выглядит не очень хорошо, но насколько все плохо, пока не понятно. Ждем новостей из омского стана, потому как MVP прошлого розыгрыша плей-офф очень хотелось бы видеть на льду. Но хоккей – игра, где травмы, к сожалению, случаются. Поэтому надеемся, что все обойдется и 28-й номер быстро восстановится и вернется в строй.

источник: «Советский спорт»
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