ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Почему в плюшевой «Тампе» никто не защитил Кучерова?
17 октября 11:14
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Почему в плюшевой «Тампе» никто не защитил Кучерова?

Благодаря героизму Василевского чемпионы в овертайме дожали-таки «Вашингтон» (2:1), но, похоже, надолго потеряли лучшего бомбардира двух последних Кубков Стэнли Кучерова.

- Он крепкий парень, надеюсь, что все не слишком серьезно, - вздыхал после матча тренер «Лайтнинг» Джон Купер. - Но опять же: еще слишком рано говорить, что не так.

- Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке, - рубанул капитан южан Стивен Стэмкос.

Вот так! Ни много ни мало – в стане «молний» уже молятся! А то как Куч пропустит еще один регулярный чемпионат…

Что же произошло?

На первый взгляд, вроде бы ничего страшного. В середине третьего периода Никита пошел на перехват шайбы у левого борта в зоне «Кэпиталз». Форвард хозяев Хатавей успел протолкнуть шайбу мимо россиянина и перепрыгнул через него, слегка задев правую ногу Кучерова. Тот, однако, игру продолжить не смог: волоча левую ногу, с огромным трудом, согнувшись и держась за пах, докатил до скамейки. Судя по всему, Никита сделал резкое движение и повредил связки тазобедренного сустава. Весь вопрос – насколько серьезно?

Видео можно посмотреть тут.

Почему же премьер главного фаворита НХЛ в том эпизоде столь неудачно развернулся? Да потому что он видел, что на него летит Хатавей и, понятно, опасался очередной подлянки от штатного провокатора «столичных»! Ведь еще в начале матча бросилось в глаза, что американец, будучи приставленным к Кучерову, попросту охотится на него, всячески пытается вывести из равновесия. Что в конце концов мелкому пакостнику и удалось.

Мне одно непонятно: куда Купер-то глядел вместе со всей своей многочисленной свитой?! Почему еще в первом периоде с Хатавеем не провел профилактическую беседу Марун? Или Киллорн? Подобные мерзкие вещи, как все в хоккее знают, надо пресекать в зародыше. Тем более когда нагло прессуют твоего лучшего игрока!

Ну да, теперь только молиться остается.

Не наступить бы «Тампе» на грабли «Рейнджерс». Там прежнее руководство тоже насытило состав игровиками. В итоге, когда очень сильно припекло, постоять за Панарина оказалось попросту некому. Уилсон мало того, что потаскал Артемия за волосы и чуть не расшиб ему затылок об лед. Канадский бугай отмолотил и всех остальных плюшевых «рейнджеров». Да еще по пути на скамейку цинично подразнил их, изобразив на смерть перепуганного цыпленка.

Разумеется, в межсезонье ньюйоркцы оптово закупились крепкими конкретными пацанами во главе с последним рафинированным тафгаем НХЛ Ривзом. Теперь Хлебушек вместе с Лафреньером, Зибанежадом, Какко и прочими Хытилами может спать спокойно. А вот за «молний» и основную нашу надежду на Олимпиаде в Пекине ой как тревожно!

За Кучерова вступился разве что Василевский, творивший подвиги в рамке гостей. Одну шайбу от Овечкина – 733-ю в карьере Великой восьмерки – Андрей все-таки запустил. Но еще от двух голов неутомимого русского капитана гениально спас.

В первом случае успел ловушкой остановить шайбу на ленточке, которая уже процентов на 80 пересекла линию.

Во втором – вовсе продемонстрировал цирковой номер: Ови лупил с идеальной передачи Кузнецова в пустой угол, казалось бы, наверняка. Однако в последнее мгновение на пути шайбы вырос черенок «гитары» Васи. От его верхней (!) части шайба отскочила в штангу и вылетела в поле! Безусловно, это было спасение дня, если не недели.

Так что лучший голкипер мира в полном порядке. Девять пропущенных голов в двух стартовых матчах чемпионата спишем на общее разгильдяйство «молний» после двух кряду викторий в Кубке Стэнли.

Реабилитировался и Сергачев, который начал сезон с суммарной полезности «минус 7». Именно Михаилу удалось дальним броском с ходу сравнять счет в третьем периоде. Если считать плей-офф-2021, это первый гол нашего защитника за 29 игр?! Попутно нижнекамец едва не побил личный рекорд по ледовому времени – 27 минут 17 секунд. Больше – 28:20 было только в поединке с «Бостоном» 7 марта 2020 года. Скорее всего, Сергачев превысил бы это достижение, если бы в овертайме глупо не сфолил бы на Кузнецове.

Партнеры за Михаила отработали, а вот за Никиту, увы, нет…

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Россиянки заняли весь пьедестал на Budapest Trophy"Куньлунь Ред Стар" уступил "Барысу"Lucid Gravity 2023 Конкуренты Tesla готовят новый электрический кроссоверСафонов спутался с женщинами с низкой социальной ответственностьюПятикратная чемпионка мира и просто нереальная красавица. Фото"Умер под забором в 36 лет"
Как же красиво ассистирует Капризов! А Свечников идет по графику Овечкина (видео)
Большой игровой день в регулярном чемпионате НХЛ насчитывал 14 матчей, и российские звезды голами и передачами помогали своим командам добиться побед.
Дзюба повторил великий рекорд Веретенникова. А вот кто еще забивал в чемпионатах России более 100 голов
Артем Дзюба в матче против «Арсенала» (1:2) забил свой сотый гол за "Зенит". А в чемпионатах России на его счету теперь 143 мяча - это повторение рекорда Олега Веретенникова.
Овечкин забил классный гол № 733, но Василевский и «молнии» оказались круче. Как «Тампа» дожала «столичных»
Действующий обладатель Кубка Стэнли одержал свою вторую победу в сезоне – и снова волевую в дополнительной пятиминутке. Теперь над «Вашингтоном» (2:1), в составе которого отличился Александр Овечкин.
Немков вышел в финал Гран-при на Андерсона. Итоги Bellator 268
Главными событиями турнира Bellator 268 в Финиксе стали бои за путевки в финал Гран-при в полутяжелом весе.
Вечер Белорусского Питбуля в Неваде. Итоги UFC Vegas 40
В главном бою вечера UFC в Лас-Вегасе бразильянка Норма Дюмон победила американку Аспен Лэдд, а в другом интригующем противостоянии белорус Андрей Орловский взял верх над бразильцем Карлосом Фелипе.
«Не уважаю его как человека, но он хороший спортсмен». Как Минеев нокаутировал Исмаилова на горе Хабибу
Главное событие бойцовского вечера AMC Fight Nights в Сочи оправдало ожидания: Владимир Минеев в драматичной борьбе защитил чемпионский пояс в среднем весе, отправив в нокаут в третьем раунде Магомеда Исмаилова, за которого в зале переживал сам Хабиб Нурмагомедов.
Драка, юбилей Симоняна и спаситель Жиго. Как «Спартак» и «Динамо» подарили незабываемое дерби
В центральном матче 11-го тура РПЛ красно-белые дома в концовке ушли от поражения от «Динамо» (2:2) и в следующем туре сыграют в гостях с «Зенитом» без дисквалифицированного автора спасительного гола Самюэля Жиго.
Не так прост Гисдоль, как его малюют. Немецкий тренер начал в «Локомотиве» со сверхволевой ничьей в Казани
В матче 11-го тура РПЛ «Локомотив» под руководством своего нового главного тренера Маркуса Гисдоля сыграл 2:2 с «Рубином», уступая в два мяча и сравняв счет на третьей компенсированной минуте.
Что это было?! Дзюба сравнял на 88-й, но «Зенит» все равно проиграл в Туле, набрав ноль очков за два матча
11-й тур РПЛ открылся невероятным матчем «Арсенал» — «Зенит», в котором команда Миодрага Божовича сделала с чемпионами России то же, что и «Сочи» в прошлом туре, — победила 2:1. Но при еще более лихом сюжете.
Капризов размялся на «утках». Голевой пас российской звезды помог «Миннесоте» начать сезон с победы
«Миннесота Уайлд» в своем первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 оформила волевую победу над «Анахаймом» (2:1), а Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика