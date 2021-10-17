Почему в плюшевой «Тампе» никто не защитил Кучерова?

На первый взгляд, вроде бы ничего страшного. В середине третьего периода Никита пошел на перехват шайбы у левого борта в зоне «Кэпиталз». Форвард хозяев Хатавей успел протолкнуть шайбу мимо россиянина и перепрыгнул через него, слегка задев правую ногу Кучерова. Тот, однако, игру продолжить не смог: волоча левую ногу, с огромным трудом, согнувшись и держась за пах, докатил до скамейки. Судя по всему, Никита сделал резкое движение и повредил связки тазобедренного сустава. Весь вопрос – насколько серьезно?

Вот так! Ни много ни мало – в стане «молний» уже молятся! А то как Куч пропустит еще один регулярный чемпионат…

- Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке, - рубанул капитан южан Стивен Стэмкос.

- Он крепкий парень, надеюсь, что все не слишком серьезно, - вздыхал после матча тренер «Лайтнинг» Джон Купер. - Но опять же: еще слишком рано говорить, что не так.

Видео можно посмотреть тут.

Почему же премьер главного фаворита НХЛ в том эпизоде столь неудачно развернулся? Да потому что он видел, что на него летит Хатавей и, понятно, опасался очередной подлянки от штатного провокатора «столичных»! Ведь еще в начале матча бросилось в глаза, что американец, будучи приставленным к Кучерову, попросту охотится на него, всячески пытается вывести из равновесия. Что в конце концов мелкому пакостнику и удалось.

Мне одно непонятно: куда Купер-то глядел вместе со всей своей многочисленной свитой?! Почему еще в первом периоде с Хатавеем не провел профилактическую беседу Марун? Или Киллорн? Подобные мерзкие вещи, как все в хоккее знают, надо пресекать в зародыше. Тем более когда нагло прессуют твоего лучшего игрока!

Ну да, теперь только молиться остается.

Не наступить бы «Тампе» на грабли «Рейнджерс». Там прежнее руководство тоже насытило состав игровиками. В итоге, когда очень сильно припекло, постоять за Панарина оказалось попросту некому. Уилсон мало того, что потаскал Артемия за волосы и чуть не расшиб ему затылок об лед. Канадский бугай отмолотил и всех остальных плюшевых «рейнджеров». Да еще по пути на скамейку цинично подразнил их, изобразив на смерть перепуганного цыпленка.

Разумеется, в межсезонье ньюйоркцы оптово закупились крепкими конкретными пацанами во главе с последним рафинированным тафгаем НХЛ Ривзом. Теперь Хлебушек вместе с Лафреньером, Зибанежадом, Какко и прочими Хытилами может спать спокойно. А вот за «молний» и основную нашу надежду на Олимпиаде в Пекине ой как тревожно!

За Кучерова вступился разве что Василевский, творивший подвиги в рамке гостей. Одну шайбу от Овечкина – 733-ю в карьере Великой восьмерки – Андрей все-таки запустил. Но еще от двух голов неутомимого русского капитана гениально спас.

В первом случае успел ловушкой остановить шайбу на ленточке, которая уже процентов на 80 пересекла линию.

Во втором – вовсе продемонстрировал цирковой номер: Ови лупил с идеальной передачи Кузнецова в пустой угол, казалось бы, наверняка. Однако в последнее мгновение на пути шайбы вырос черенок «гитары» Васи. От его верхней (!) части шайба отскочила в штангу и вылетела в поле! Безусловно, это было спасение дня, если не недели.

Так что лучший голкипер мира в полном порядке. Девять пропущенных голов в двух стартовых матчах чемпионата спишем на общее разгильдяйство «молний» после двух кряду викторий в Кубке Стэнли.

Реабилитировался и Сергачев, который начал сезон с суммарной полезности «минус 7». Именно Михаилу удалось дальним броском с ходу сравнять счет в третьем периоде. Если считать плей-офф-2021, это первый гол нашего защитника за 29 игр?! Попутно нижнекамец едва не побил личный рекорд по ледовому времени – 27 минут 17 секунд. Больше – 28:20 было только в поединке с «Бостоном» 7 марта 2020 года. Скорее всего, Сергачев превысил бы это достижение, если бы в овертайме глупо не сфолил бы на Кузнецове.

Партнеры за Михаила отработали, а вот за Никиту, увы, нет…