Знарок - в Питере. Пока на трибуне «Ледового»

В Челябинске москвичи догоняли хозяев, казалось, им это удалось. Однако капитан «Трактора» Сергей Калинин (олипионик!) подкараулил отскок шайбы от лицевого борта и с острого угла забил победный гол. Отличился и другой капитан – Вадим Шипачев. На его счету 2 (1+1) результативных балла при показателе полезности «-2». С голом Русскому Кросби повезло: после его передачи шайба от конька защитника Сергея Телегина юркнула в ворота. Теперь на бомбардирском счету Шипачева (тоже олимпионика) 32 (11+21) очко, в гонке он недосягаем.

Красный сентябрь для московского «Динамо» сменил черный октябрь. Подопечные Алексея Кудашова проиграли «Металлургу», ЦСКА, «Локомотиву», СКА, а сегодня и «Трактору» (3:5). Эти пять поражений разбавила натужная домашняя победа над «Северсталью».

В контексте грядущей Олимпиады в Пекине при дефиците центрфорвардов в фокусе оказался габаритный центр Уфы Александр Кадейккин, отметившийся заброшенной шайбой. За ним габариты, ловкие руки, не хватает объема катания. Но шансы, пусть и не великие, прорваться в дрим тим он сохраняет. Ее новый наставник Алексей Жамнов хорошо знает возможности Кадейкина по совместной работе в Мытищах.

Юлаевцы, в последнее время просевшие и тем самым давшие повод для критики своего тренера Томи Лямся, посрамили хейтеров. Их победа над лидером Востока и сводной таблицы не вызывает сомнений, а счет 5:2 мог быть и солиднее, если б не умопомрачительные спасения вратаря-ветерана Василия Кошечкина.

Команда Ильи Воробьева, возглавлявшего сборную на двух ЧМ (в Копенгагене-2018 и Братиславе-2019) потерпели всего второе поражение в сезоне. Опять «Салавату Юлаеву», только в Магнитогорске. В Уфе, напомним, «сталеваров» буквально размазали по льду – 2:7. После этого они выдали фантастическую серию из 14 побед. Сегодня она прервалась в родных стенах.

Во вторник динамовцы сразятся в Казани с «Ак Барсом», устроившим себе проблемы в домашнем матче с «Амуром» (4:3ОТ). Кадровые проблемы бело-голубых налицо – в лазарете второй цент Оскар Линдберг, универсал Артем Федоров. Однако они не отменяют пробелы в обороне. У тренеров наверняка накопились претензии к защитникам-лидерам. Например, к вице-чемпиону мира – фамилию опустим.

На матче в Челябинске, где, кстати, в середине января пройдет Матч звезд КХЛ, присутствовал нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов, которого «синерубашечники» отправили в свой фарм-клуб. Восходящая звезда отказался опускаться в АХЛ, тогда ему разрешили подыскивать для себя новую команду. Станет ли ею «Трактор», возглавивший сегодня Восточную конференцию? Хотелось бы…

ГУСЕВ ВКАТЫВАЕТСЯ, ЗЫКОВ ДЕЛАЕТ ПОЧИН В КХЛ

На матче в Санкт-Петербурге СКА – «Барыс» присутствовал Олег Знарок. Недавно его было назначили главным тренером нашей дрим тим в Пекине. Но потом переиграли ситуацию, понизив покорителя Пхенчхана-2018 до консультантов Жамнова.

Знарок расположился в ложе между президентом ФК «Зенита» Александром Медведевым и спортивным директором ХК СКА Андреем Точицким. Первый президент КХЛ, остающийся членом совета директоров армейцев, не расставался с маской, его соседи антиковидные правила проигнорировали.

При виде Знарка в Питере пошли разговоры. Болельщики рисовали самые разные схемы: например, перемещение Олега Валерьевича на лавку СКА, а Валерия Брагина – в молодежную сборную. Мы же слухам не верим. Пока Знарок и Брагин официально консультируют.

Интересно, как они оценивают вернувшегося на берега Невы Никиту Гусева? Пока одна из записных звезд КХЛ – бледня тень себя прежнего. Нет силы в ногах, да и работа рук отстает от полета мысли. Гусев запомнился в овертайме коварным броском низом с полузоны («барсов» выручил вратарь). Не реализовал Никита и послематчевый буллит: обманув вратаря, 97-й номер на миллиметры промахнулся по пустому углу. Выхолил он, как и предполагал «Советский спорт» с тройке с Линденом Веем и молодым Маратом Хуснутдиновым.

Гости, недавно одолевшие СКА в Нур-Султане 3:0, преуспел и сегодня – 4:3Б.

Если Гусев пока вкатывается в чемпионат КХЛ, за две игры баллами за результативность не разжившись, то стопроцентный новичок армейцев форвард Валентин Зыков открыл личный голевой счет в КХЛ. Ловко сработав клюшкой по летящей от синей линии шайбе, пущенной Эмилем Галимовым.

Правда, буллит Зыкову не удался. Да и как-то странно, что тренеры ему доверили попытку, оставив вне списка «пенальтистов» капитана команды Антон Бурдасова. Литеру «С» он заимствовал у Евгения Тимкина, когда тот отбывал трехматчевый срок за непреднамеренный удар судьи.

К слову, связка Бурдасов – Андрей Кузьменко зажигает в каждом матче. Наверняка мы ее увидим на этапах Евротура.

А вот финского защитника-новичка Микко Лехтонена, подписавшего со СКА контракт на четыре сезона, хотелось бы увидеть уже во вторник, когда в Питер пожалует его бывший клуб «Йокерит». В НХЛ у него не заладилось, он, как и Кравцов, отказался ехать в фарм-клуб («Коламбуса»). «Жакеты» выставили финна на драфт отказов, а СКА подсуетился и получил права на опального оборонца.

Как же ярко сверкала звезда Лехтонена в начале прошлого сезона в КХЛ: в 17 матчах за «шутов» он расстрелял 17 (8+9) очков, наводя ужас на вратарей уантаймером. Финн должен усилить спецбригады новой команды, задвинув Игоря Ожиганова и в какой-то степени Мэта Робинсона. СКА на глазах превращается в фаворита. А если еще и тренером-победителем усилится…

ТАБЛО

Металлург – Салават Юлаев – 2:5, Трактор – Динамо М – 5:3, СКА – Барыс – 3:4Б, Локомотив – Куньлунь – 4:3, Динамо Мн – Адмирал – 3:2, Ак Барс – Амур – 3:2ОТ