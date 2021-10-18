Алексей Жамнов: Помощников себе в штаб я подбирал сам, мне и отвечать за результат

Сегодня новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопросы журналистов.
– Контракт со мною подписан до конца Олимпиады в Пекине с возможностью продления. Понятно, что все будет зависеть от результата. Моими помощниками стали Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и тренер вратарей Евгений Набоков. Советниками главного тренера будут Валерий Каменский и Игорь Есмантович. А скаутом по НХЛ остается Владимир Малахов.
С Каменским я даже советовался, стоя на лавке «Спартака», он хорошо знает хоккейную кухню по обе стороны океана. А Есмантович как руководитель ЦСКА – в КХЛ.
Генеральным менеджером на олимпийский цикл назначен Илья Ковальчук, пользующийся огромным авторитетом у ребят – знаю это по совместной с ним работе в сборной. На лавке во время игр он стоять не будет, его место – в ложе.
Штаба сборной не будет, а Роман Ротенберг будет заниматься организационными вопросами национальной команды.
Что касается Олега Знарка, то я с ним на связи. А о Валерии Брагине ничего сказать не могу.
В конце октября я, Гончар и скаут сборной Владимир Малахов летим в Америку и там будем встречаться с ребятами. Потом я вернусь в Москву, а Малахов, Гончар и Ковальчук останутся, чтобы просмотреть кандидатов в сборную.
На Кубок «Карьяла» в ноябре сборную повезет Олег Браташ, назначенный главным тренером молодежной сборной. А в декабре на Кубке Первого канала будем работать мы. За исключением Набокова, у которого действующий контракт с «Сан-Хосе». Наша задача – притереться к друг другу и распределить обязанности тренерском штабе. Плюс будем просматривать кандидатов из КХЛ – а они есть.
Почему я пригласил Федорова из ЦСКА, который недавно проиграл «Куньлуню» и «Амуру»? У Федорова колоссальный опыт в НХЛ и авторитет. А от поражений никто не застрахован.
Что касается концепции игры, то пока этот вопрос останется внутри тренерского штаба. Нам надо встретиться и все тщательно обсудить, а потом донести до кандидатов.
Я учился у многих великих тренеров: Тихонова, Юрзинова, Дмитриева… От Тихонова хотел бы перенять победы, от Дмитриева – умение общаться с игроками, с Игорем Ефимовичем всегда было приятно поговорить по душам. Но ближе всего мне концепция Владимира Владимировича Юрзинова, с которым я работал в «Динамо» и на трех Олимпиадах.