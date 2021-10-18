Алексей Жамнов: Помощников себе в штаб я подбирал сам, мне и отвечать за результат

Сегодня новый главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопросы журналистов.

– Контракт со мною подписан до конца Олимпиады в Пекине с возможностью продления. Понятно, что все будет зависеть от результата. Моими помощниками стали Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и тренер вратарей Евгений Набоков. Советниками главного тренера будут Валерий Каменский и Игорь Есмантович. А скаутом по НХЛ остается Владимир Малахов.

С Каменским я даже советовался, стоя на лавке «Спартака», он хорошо знает хоккейную кухню по обе стороны океана. А Есмантович как руководитель ЦСКА – в КХЛ.

Генеральным менеджером на олимпийский цикл назначен Илья Ковальчук, пользующийся огромным авторитетом у ребят – знаю это по совместной с ним работе в сборной. На лавке во время игр он стоять не будет, его место – в ложе.

Штаба сборной не будет, а Роман Ротенберг будет заниматься организационными вопросами национальной команды.