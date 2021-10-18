Почему Жамнова никто не спросил про Панарина?

…Хотя не факт. Может, что-то и было. Трансляция на сайте ТАСС началась с десятиминутным опозданием, а анонс пресс-конференции Жамнова нещадно перекидывал на какой-то местечковый кинофестиваль. Жаль, что про Панарина так никто спросить и не додумался. Хотя новый тренер сказал, что со многим кандидатами на поездку в Китай уже переговорил лично.

Помимо этого прокола, для меня в коротком общении с молчаливой и нелюбопытной прессой было еще несколько любопытных моментов. Знарка, главкома чемпионов мира-2014 и действующих олимпийских чемпионов, на скамейке не будет точно. Очень и очень жаль. А относительно функций другого консультанта сборной Брагина – все вопросы к ФХР. Это как? То есть наставник СКА и Алексей Юрьевич меж собой никак не общаются?

Здорово удивила реплика Жамнова, мол, кто и за что отвечает в сборной, новому штабу еще предстоит разобраться. Круто! Менее чем за четыре месяца до старта в турнире мечты никто не знает, чем конкретно будет заниматься?! А ведь с этим определиться нужно было еще позавчера, что давным-давно сделали в тех же олимпийских командах Канады и США. Более того, финны и шведы в августе уже успели провести с энхаэловцами ознакомительный сбор. Можно не сомневаться, в стане наших основных соперников все прекрасно осведомлены о своих персональных обязанностях, в какой хоккей будут играть в Поднебесной.

А вот новость о назначении Ковальчука этаким капитаном сборной вне льда в качестве генерального менеджера – вообще ни на йоту не напрягла. Логичное решение. Непонятно только, завершил-таки Илья карьеру игрока или нет? Хотя с его уровнем и отношением к делу Кови по типу Ягра и пятый десяток лет в КХЛ без проблем разменяет.

Жамнов в заключение попросил всех поддержать сборную. Да не вопрос! Конечно - всегда и в лучшем виде! Разве у нас есть иные варианты, Алексей Юрьевич? Лично вас я индивидуально поддерживаю с чемпионата мира-1991, о котором вы сегодня тепло рассказали, вспомнив дебют у Виктора Тихонова. Перед отъездом в Финляндию мы с вами мило пообщались в Новогорске, то интервью стало вашим первым в СМИ. В Хельсинки мы стали чемпионами Европы, а мировое золото отдали шведам после того, как Сундин легко обыграл Фетисова и забил победный гол.

Главное – было бы кого поддерживать! Жамнов, Гончар, Федоров, Набоков, Кудашов – на лавке, Малахов – скаут по Северной Америке, Каменский и Есмантович – советники… Только у Кудашова есть более или менее продолжительный опыт работы главным тренером. Но без единого титула. Остальные – сплошь новички. Роли матерых Знарка и Брагина пока даже Жамнову не очень-то ясны.

Я не верю в чудеса в спорте. В победы на заказ, в надежде на пресловутый русский авось. Чтобы устроить в Лейк-Плэсиде-1980 «чудо на льду», торпедировав непобедимую Красную машину Тихонова, великий мечтатель и работяга Херб Брукс натаскивал своих американских студентов, гонял их по Европе и Северной Америке более полугода!

С другой стороны, кто мог представить, что первую НХЛ-Олимпиаду почти в одиночку выиграет в Нагано Гашек с составом наполовину из чешской лиги? Никто!

Теперь топ-вратарь мира Василевский в нашем списке неприкасаемых. И лучший снайпер НХЛ всех времен Овечкин – тоже. И два супертехнаря Кучеров и Панарин. А молодежь-то какая – Сергачев, Свечников, Капризов, Проворов, Бучневич, Ткачев…

Есть шансы. Есть! Будем болеть всей душой! Несмотря ни на что.