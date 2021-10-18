Федорова пригласили в сборную. ЦСКА ответил камбэком и… поражением в дерби

Сегодня на специальной пресс-конференции главный тренер российской дрим тим на пекинской Олимпиаде Алексей Жамнов назвал своих помощников. Одним из них, как и предполагал «Советский спорт», стал наставник ЦСКА Сергей Федоров.

Он приступит к своим обязанностям ближе к Кубку Первого канала, где планируется проверить кандидатов из КХЛ. Называть сейчас имена преждевременно и бессмысленно. Жамнов и его штаб будут отталкиваться от кадров из НХЛ. Но шанс поехать в Пекин у некоторых представителей сильнейшей лиги Европы остается.

В Пекин Федоров наверняка будет отвечать за центрфорвардов, кои у нас в большом дефиците, а также работать над нюансами и стандартными положениями.

Ныне он попал в незавидную ситуацию, когда новичков подбирали под концепцию его предшественника, а команду накрыла лавина травм. Сегодня на лед не вышли четверо шведов, включая ведущего защитника Дальбека, оборонец Киселевич, а также форвард-олимпионик Григоренко. Последний вернулся в ЦСКА из «Колумбуса» совсем другим игроком, без намека на лидерство, похоже, потерявшим мотивацию.

Полтора периода хозяева возили гостей, но довольствовались одним голом. Забитым мобильным Цыплаковым, пропустившим два предыдущих дерби с армейцами. А когда в третьем периоде форвард Дроздов, вылетев из штрафного бокса, убежал один на один с вратарем Федотовым и на удивление легко перехитрил двухметрового голкипера.