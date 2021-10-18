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Федорова пригласили в сборную. ЦСКА ответил камбэком и… поражением в дерби
18 октября 22:39
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ПХК ЦСКА

Федорова пригласили в сборную. ЦСКА ответил камбэком и… поражением в дерби

«Спартак» упустил было преимущество в две шайбы над ЦСКА, в третьем периоде пропустил три, но за 18 секунд до сирены сравнял счет, а в овертайме вырвал победу 4:3.

Сегодня на специальной пресс-конференции главный тренер российской дрим тим на пекинской Олимпиаде Алексей Жамнов назвал своих помощников. Одним из них, как и предполагал «Советский спорт», стал наставник ЦСКА Сергей Федоров.

Он приступит к своим обязанностям ближе к Кубку Первого канала, где планируется проверить кандидатов из КХЛ. Называть сейчас имена преждевременно и бессмысленно. Жамнов и его штаб будут отталкиваться от кадров из НХЛ. Но шанс поехать в Пекин у некоторых представителей сильнейшей лиги Европы остается.

В Пекин Федоров наверняка будет отвечать за центрфорвардов, кои у нас в большом дефиците, а также работать над нюансами и стандартными положениями.

Ныне он попал в незавидную ситуацию, когда новичков подбирали под концепцию его предшественника, а команду накрыла лавина травм. Сегодня на лед не вышли четверо шведов, включая ведущего защитника Дальбека, оборонец Киселевич, а также форвард-олимпионик Григоренко. Последний вернулся в ЦСКА из «Колумбуса» совсем другим игроком, без намека на лидерство, похоже, потерявшим мотивацию.

Полтора периода хозяева возили гостей, но довольствовались одним голом. Забитым мобильным Цыплаковым, пропустившим два предыдущих дерби с армейцами. А когда в третьем периоде форвард Дроздов, вылетев из штрафного бокса, убежал один на один с вратарем Федотовым и на удивление легко перехитрил двухметрового голкипера.

Однако красно-синие, испытывающие проблемы с атакой, совершили, казалось, невозможное и ответили тремя голами подряд. Счет сравнял Плотников, превратившийся в злого гения «Спартака». На его счету уже пять заброшенных шайб в дерби с красно-белыми – хет-трик в первом и победная во втором.

За две с копейками минуты до сирены спартаковец Квартальнов затеял драку с новичком красно-синих Каменевым и оставил свою команду в меньшинстве. Тут бы бригадам большинства хозяев насесть на ворота Красикова и закрепить перевес. Однако «большевики» Армии Федорова атаковали без акцента, словно хотели потянуть время и сохранить счет.

А потом рефери Эдуард Одиньш на ровном месте выписал удаление армейцу Окулову. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов наверняка скажет: «Слабое удаление». Интересно, чем руководствовался латвиец, который озвучивает свои решения для зала куда лучше, чем судит? Хотелось бы получить ответ. Хотя знакомым с ситуацией в КХЛ людям все понятно.

Спартаковцы за 18 секунд до сирены забили спасительный гол: ловко сработал клюшкой на пятачке форвард Петтерссон.

А в овертайме наказали армейцев за стопудовый фол Слепышева, подножкой уложившего на лед защитника Никишина. Отличился капитан красно-белых Широков, коренной цеэсковец.

Наверное, нельзя назвать это поражение ЦСКА тренерским. Но лидеры команды обязаны быть аккуратнее в решающие моменты. Окулов и в финале с «Авангардом» допускал результативные ошибки. Слепышев же, похоже, прописался на скамье штрафников.

«Спартак» же, похоже, избавляется от комплекса соперников, находящихся выше в турнирной таблице. Победы в Минске и дерби вернули команду Бориса Миронова в зону плей-офф.

СТАТИСТИКА

Спартак – ЦСКА – 4:3ОТ (1:0, 0:0, 1:3, 1:0).

Голы: Цыплаков, Дроздов, Петтерссон – Слепышев, Плотников, Попов

источник: «Советский спорт»
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