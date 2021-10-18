Шатающиеся тренерские мостики: у кого крепче?

Подмосковный «Витязь» наконец-то прервал серию поражений, которая насчитывала 7 матчей. Крайний раз команда Юрия Бабенко выигрывала 27 сентября. После яркой победы в буллитной серии над СКА, клуб попал в настоящую яму. Тренерский мостик под наставником подмосковной команды «закачался».

Тоже самое происходит и в «Сибири». Игра у Новосибирска не клеится. Начало сезона сгубили травмы большого количества хоккеистов. Сейчас многие только вкатываются в сезон – хоккей у команды совсем не того уровня, какой хотел бы видеть главный тренер Андрей Мартемьянов. Настоящий бич сибиряков – удаления. Они хватают их по поводу и без. За что нередко приходится поплатиться. У самих же реализация лишнего катастрофически мала.

К началу встречи «Сибирь» находится на 10 строчке восточной конференции, «Витязь» - 11 на Западе. Но забивают хоккеисты подмосковного клуба чаще. Что они и продемонстрировали. «Витязь» победил со счетом 5:2.

Уже в первом периоде хозяева забросили 3 шайбы, неприятно огорчив вратаря Антона Красоткина. Отличились Одетт, Лещенко и Савин. Два гола гости пропустили, находясь в меньшинстве – вот и те самые удаления, которыми грешат хоккеисты «Сибири». «Витязь» тоже удалялся, даже трижды. Но реализовать лишнего подопечным Мартемьянова не удалось.

Начало второго периода для гостей тоже стало не радужным – Ильдар Шиксатдаров набросил на пятак, откуда шайба рикошетом отправилась в ворота. Красоткин поехал на лавку, а в раму стал Сятери.