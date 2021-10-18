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Шатающиеся тренерские мостики: у кого крепче?
18 октября 23:05
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК "Витязь"

Шатающиеся тренерские мостики: у кого крепче?

«Витязь» Бабенко прерывает серию поражений победой над «Сибирью» Мартемьянова. Стоит ли расслабляться одному и нервничать другому?

Подмосковный «Витязь» наконец-то прервал серию поражений, которая насчитывала 7 матчей. Крайний раз команда Юрия Бабенко выигрывала 27 сентября. После яркой победы в буллитной серии над СКА, клуб попал в настоящую яму. Тренерский мостик под наставником подмосковной команды «закачался».

Тоже самое происходит и в «Сибири». Игра у Новосибирска не клеится. Начало сезона сгубили травмы большого количества хоккеистов. Сейчас многие только вкатываются в сезон – хоккей у команды совсем не того уровня, какой хотел бы видеть главный тренер Андрей Мартемьянов. Настоящий бич сибиряков – удаления. Они хватают их по поводу и без. За что нередко приходится поплатиться. У самих же реализация лишнего катастрофически мала.

К началу встречи «Сибирь» находится на 10 строчке восточной конференции, «Витязь» - 11 на Западе. Но забивают хоккеисты подмосковного клуба чаще. Что они и продемонстрировали. «Витязь» победил со счетом 5:2.

Уже в первом периоде хозяева забросили 3 шайбы, неприятно огорчив вратаря Антона Красоткина. Отличились Одетт, Лещенко и Савин. Два гола гости пропустили, находясь в меньшинстве – вот и те самые удаления, которыми грешат хоккеисты «Сибири». «Витязь» тоже удалялся, даже трижды. Но реализовать лишнего подопечным Мартемьянова не удалось.

Начало второго периода для гостей тоже стало не радужным – Ильдар Шиксатдаров набросил на пятак, откуда шайба рикошетом отправилась в ворота. Красоткин поехал на лавку, а в раму стал Сятери.

Вскоре Олегу Ли удалось переиграть Ивана Кульбакова при выходе один на один. 4:1. Но спустя пару минут Миро Аалтонен вновь увеличивает разрыв точно бросив с острого угла в дальнюю девятку.

Окончательный счет в матче установил молодой нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников, которого тренерский штаб наконец-то выпустил на лед в игре. Зачем они таскают талантливого форварда, не давая ему никакого шанса? Не понятно. Боитесь риска? Так дайте ему играть в МХЛ, чего мариновать хоккеиста! Видимо, при счете 5:1 бояться дальше уже было нечего – Овчинникова выпустили, Овчинников забил. 5:2.

«Витязь» в концовке «отпустил вожжи» и дал сопернику возможность хотя бы как-то наверстать упущенное – удалились Одетт и Лещенко. Но поиграть 5 на 3 особо не удалось. Почему? Классика жанра – «Сибирь» тоже хватанула удаление. Восстановившийся после летней травмы Юкко Йокипакка, как видим, успел «заразиться» от своих партнеров лихорадкой удалений. В итоге переломить ход игры или хотя бы попробовать зацепиться «Сибири» не удалось.

А вот «Витязь», если отбросить большое количество удалений, провел неплохой матч. Но так безрассудно бегать в штрафной бокс нельзя – был бы другой соперник, поплатились бы.

После встречи главные тренеры подвели итоги:

«Не хватило немножко эмоций в начале матча, - резюмировал Андрей Мартемьянов, наставник «Сибири», - получили численное большинство, но ничего не реализовали. Даже близко моментов не было. Соперник этим воспользовался моментально, стал играть по счету. В третьем периоде попытались перейти на три пятёрки, переломить матч, но, к сожалению, это не удалось. Единственное светлое пятно – гол Овчинникова, поздравляю с дебютным голом в КХЛ».

«Хорошо вошли игру, удалось реализовать свои моменты, - сказал Юрий Бабенко, главный тренер «Витязя», - Неплохо играли до середины второго периода, а там, наверное, посчитали, что счет позволяет расслабиться. Не помогли вратарю сыграть на ноль и обострили игру, усложнили все себе. Но все равно ребята – молодцы, проигрывать надоело, приложили максимум усилий. Вратарь подтащил. Спасибо болельщикам, что, несмотря на серию поражений, поддерживают нас».

Подольский «Витязь» продолжает домашнюю серию и 21 октября сыграет против московского «Спартака».

«Сибирь» же заканчивает четырех-матчевый выезд, возвращаясь домой без набранных очков. 22 октября они встрется с минским «Динамо» в Новосибирске.

источник: «Советский спорт»
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