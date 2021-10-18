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Борис Миронов: Первые два периода играли по заданию, а третий по счету
18 октября 23:36
автор: Юлия Григорьевская

Борис Миронов: Первые два периода играли по заданию, а третий по счету

После матча «Спартак» - ЦСКА (4:3 ОТ), главный тренер красно-белых Борис Миронов отметил, что такие победы делают коллектив сильнее, а наставник армейцев Сергей Федоров поделился впечатлениями от приглашения в штаб сборной России.

- Хотел бы поздравить болельщиков. Им пришлось подгонять команду к победе. Тяжелая игра, соперник был хороший. Первые два периода играли по заданию. В третьем периоде стали играть по счету. Это было неправильное решение. Так сложилось, что пропустили три гола. Пришлось догонять. Спасибо ребятам, что играли до конца и победили, - рассказал Миронов.

- В третьем периоде игроки физически подсели. Почему?

- Это вам так кажется. Они играли по счету. Чего нельзя было делать. Надо было держать темп, играть в глубину зоны, стараться там закрепиться. Потеряли концентрацию и сделали ненужную ошибку. Надо было играть как в первые два периода.

- Команда балансирует на грани плей-офф. Как оцениваете турнирную ситуацию?

- Следим. Все команды играют, слабых нет. Каждая игра важна. Ребята вышли с хорошим настроем. Мы со штабом их подгоняем, чтобы они играли только на победу. Здесь работает тактика: матч за матчем, двигаться вперед, выигрывать, и не смотреть в таблицу.

- По сути, был обыгран первый большой соперник. Будет ли перелом?

- А «Динамо» вы не считаете соперником? Мы не смотрим в таблицу, кто где. Разбираем полностью соперника, сильные и слабые стороны. Стараемся нивелировать сильные стороны и воспользоваться слабыми. Выходим побеждать в каждой игре. Такие победы делают коллектив сильнее.

- Швырев с первых минут активно включился в игру, но провел всего десять минут и четырнадцать смен. Он пока не готов?

- Всегда когда человек приходит из другой команды, может быть другая система. Плюс мы перестраховались. Он отыграл хорошо, мог забить в первой смене, не забил, ничего страшного. Он вливается в новый коллектив, а на это всегда нужно время. Он будет прибавлять.

- Каждый тренер говорит, что самый опасный счет 2:0.

- Любой счет и 3:0, и 4:0 бывает иногда опасным. Главное, правильно сыграть и не допустить грубые ошибки, закончить игру победой.

- Вы позицию вратаря ротируете. Но, когда Данск на льду – проигрываете, а Красиков приносит победу. Нет мысли остановиться на одном вратаре?

- Любой тренер скажет, что с одним голкипером пройти сезон сложно. Стараемся не нагружать одного, чтобы он не попал в яму. Смотрим с тренером вратарей и ищем оптимальный вариант. У нас есть Сковронский. Можем и его использовать. Конкуренция способствует росту голкиперов.

«Надо правильно играть с шайбой во всех трех зонах»

- Хорошая боевая игра. «Спартак» с победой. Мы вернулись в игру, смогли забить важные голы в третьем периоде. Потом схватили ненужные удаления, не удалось уберечь наши ворота от шайб. Ребята бились, старались, сделаем выводы. От таких игр мы становимся лучше, - рассказал Федоров.

- Такие поражения иногда ценнее победы. Что вы говорили игрокам после счета 0:2 и после того, когда команда повела 3:2?

- Надо менять состав, смотреть, кто посвежее. Надо правильно играть с шайбой во всех трех зонах. Когда мы играем с шайбой, надо делать правильные вещи, принимать простые решения. Шайба должна идти вперед. Мы пытались это сказать ребятам и поддерживали их. Много хороших вещей ребята сделали.

- При счете 2:2 на смену со Светлаковым и Слепышевым вышел Полтапов. Это удивило, потому что это молодой игрок, который провел мало минут вышел в такой ответственный момент.

- У нас все готовы даже на лавке. Есть понимание между ребятами и тренерским штабом. Гуськов вышел подуставшим. Полтапов влился неплохо, даже добавил движения в плане атаки, совершил один бросок. Почему нет? Свежий, молодой, талантливый парень. Он пришелся ко двору.

- Что с Григоренко?

- Более полную информацию мы получим сегодня-завтра. У него небольшое повреждение. Думаю, будет готов играть после следующей игры.

- Слепышев давно не забивал, а сегодня сумел отличиться. Почему у него проблемы с заброшенными шайбами?

- Он забил красивый гол. Это игра всех крайних нападающих. Хорошие, броски из-под защитника - это сильное оружие. Надеюсь, он продолжит использовать такой прием.

- Оцените его последний месяц.

- У нас веселая ситуация с начала сезона. Ребята стараются, отдаются. Мы должны пройти через этот период, понимая, что делаем. У нас это получается.

- Как получили приглашение в сборную и как его восприняли?

- Благодарю за доверие. Не подведу.

- Удивили разные сочетания защитников, особенно во втором периоде: Сведберг сначала играл одиннадцать смен в первом периоде, во втором периоде – шесть, а затем восемь. Чем вызвана такая ротация?

- Это ритм. Тренеры смотрят, какие смены ребята отыграли. Это связано с их восстановлением. Мы давно играем в таком режиме.

- Вас не отвлекали разговоры о сборной от подготовки к дерби?

- Все читают прессу, кроме меня. Была важная игра для ЦСКА. Все мысли были о ней. Я занимался своим делом.

источник: «Советский спорт»
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