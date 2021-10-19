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Назаров включил бандитский «Витязь». В Сочи «леопарды» затеяли драку на стартовом вбрасывании
19 октября 08:19
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Авангард"

Назаров включил бандитский «Витязь». В Сочи «леопарды» затеяли драку на стартовом вбрасывании

Побившись в понедельник с «ястребами», хозяева смогли отыграть три шайбы подряд и догнать соперников, но все-таки уступили «Авангарду» 4:5.

Недавно возглавивший «Сочи» Андрей Назаров пообещал, что его команда не будет «унылым г…м». При его предшественнике Евгении Ставровском южане исповедовали оборонительный хоккей, который очков не приносил. Вряд ли «леопарды» сумеют ими разжиться при новом тренере. Уж слишком скромный у них подбор исполнителей. Что можно предложить взамен побед и голов? Правильно, кулачные бои.

В бандитском «Витязе», который базировался в подмосковном Чехове, так и делали. Особенно доставалось «Авангарду» с его чешской колонией во главе с Яромиром Ягром. Вспоминается сорванный 11 лет назад домашний матч в новогодние каникулы. Драку «стенка на стенку» так и не удалось погасить. Потому что провокатор Дарси Веро накатил самому Ягру, после чего соперники окончательно вышли из берегов. Генеральным менеджером подмосковного клуба тогда работал Алексей Жамнов, ныне возглавивший российскую дрим тим пекинского созыва. В гостях у программы «Час хоккея» в редакции «Советского спорта» Алексей Юрьевич заявил (коллега Славин не даст слукавить), что не считает Ягра звездой, посему никакой он не неприкосновенный.

Теперь в Авангарде» только один чех – вратарь Шимон Грубец, который вчера не играл. Да и бомбардир из Словакии Петер Цегларик, названный лучшим нападающим ЧМ-2021 в Риге, на лед не вышел из-за травмы.

Вызов «леопардов» приняли кулачных дел мастера «ястребов» из четвертого звена – Илья Каблуков, Павел Дедунов и Никита Комаров. Потому что сочинцы успели предупредить гостей, что у них нет выбора, Назаров заставляет драться.

В стартовой пятерке у хозяев вышли мощные форварды Богдан Якимов и Джей Си Лайпон, а также защитник Виктор Балдаев. Едва шайба, вброшенная в центре, коснулась льда, как соперники дружно скинули перчатки. В итоге Каблуков оседлал Якимова, а Лайпон после обмена ударами перевел в партер Дедунова. Комаров выиграл по очкам поединок у Балдаева.

- Ничто так не сплачивает команду, как коллективная драка или пьянка, - поделился откровением на пресс-конференции Назаров. – Но пить в разгар сезона мы не можем, поэтому выбрали драку.

Потом Андрей Викторович отправил Боба Хартли в Канаду. Вопрос «Кто он такой?» вызвал улыбку. Напоминаем: Хартли – лучший тренер КХЛ минувшего сезона, завоевавший с «Авангардом» Кубок Гагарина.

Хартли же признался, что драки, по его мнению, остались в прошлом, однако оказался готов к такому развитию событий.

Назаров отметил свой 600-й матч в КХЛ (и седьмой у штурвала «Сочи») дракой «три на три», камбэком и поражением. Но это вторично. Куда важнее пиар «леопардов», о которых раньше мало говорили. Как о «Миннесоте» до прихода в нее Кирилла Капризова.

Стоит ли ждать второй части «спектакля» с участием тех же «актеров»? Увы, нет. Соперники успели сыграть в Балашихе в конце сентября, когда Назарова в «Сочи» не было.

К слову, привет Назарову из-за океана передал Артемий Панарин, которому прошлой весной тренер доставил массу неприятностей, сняв с пыльной полки историю о якобы избиении хоккеистом девушки в Риге. «Рейнджерс» в овертайме одолел «Торонто» 2:1 благодаря победному голу россиянина.

источник: «Советский спорт»
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