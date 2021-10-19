Шестеркин – новый король Нью-Йорка

Лично мне сегодняшняя рубка на льду «Мейпл Лифс» напомнила предновогоднюю сказку 45-летней давности «Монреаль» - ЦСКА. Но тогда подвиги Третьяка в полноценную победу не имплементировал Попов, угодив на последней минуте в штангу ворот Драйдена, а до овертаймов тогда еще не додумались – 3:3 при соотношении бросков 41 против 16 в пользу канадцев.

«Рейнджеры» побеспокоили Кемпбелла чуть больше – 23 раза, но по своим воротам пропустили тот же 41 выстрел. Причем во втором периоде хозяева пуляли едва ли не каждую минуту – 17 против 2! Но Шестеркин был великолепен! Только бы сил Игорю хватило тащить этот непосильный груз.

Россиянин с момента дебюта в НХЛ лидируют по количеству побед с 40+ отраженными бросками. Таковых у олимпийского чемпиона теперь семь.

- Эта победа - безусловно, заслуга нашего вратаря, - радостно констатировал тренер ньюйоркцев Жерар Галлан. - Сегодня он был невероятен. Он явно украл у соперника эти два очка. Кемпбелл сыграл тоже очень хорошо. У нас было не так много шансов. Но у нас было несколько моментов, которые можно назвать первоклассными. И тогда как раз Кемпбелл выручал «Торонто». Но наш голкипер был великолепен. Оцените его атлетизм. Он сильный, выкладывается в борьбе за каждую шайбу.

Это точно. Растяжке и реакции Игоря, а также спокойствию и уверенности в себе можно только позавидовать. С такой игрой он способен потеснить с вратарского трона НХЛ самого Василевского!