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Шестеркин – новый король Нью-Йорка
19 октября 12:29
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Шестеркин – новый король Нью-Йорка

Безнадежный вроде как «Рейнджерс» повторно побеждает в Канаде: вслед за «Монреалем» (3:1) повержен «Торонто» (2:1 ОТ). Обе виктории у хозяев украл наш вратарь Игорь Шестеркин.

Лично мне сегодняшняя рубка на льду «Мейпл Лифс» напомнила предновогоднюю сказку 45-летней давности «Монреаль» - ЦСКА. Но тогда подвиги Третьяка в полноценную победу не имплементировал Попов, угодив на последней минуте в штангу ворот Драйдена, а до овертаймов тогда еще не додумались – 3:3 при соотношении бросков 41 против 16 в пользу канадцев.

«Рейнджеры» побеспокоили Кемпбелла чуть больше – 23 раза, но по своим воротам пропустили тот же 41 выстрел. Причем во втором периоде хозяева пуляли едва ли не каждую минуту – 17 против 2! Но Шестеркин был великолепен! Только бы сил Игорю хватило тащить этот непосильный груз.

Россиянин с момента дебюта в НХЛ лидируют по количеству побед с 40+ отраженными бросками. Таковых у олимпийского чемпиона теперь семь.

- Эта победа - безусловно, заслуга нашего вратаря, - радостно констатировал тренер ньюйоркцев Жерар Галлан. - Сегодня он был невероятен. Он явно украл у соперника эти два очка. Кемпбелл сыграл тоже очень хорошо. У нас было не так много шансов. Но у нас было несколько моментов, которые можно назвать первоклассными. И тогда как раз Кемпбелл выручал «Торонто». Но наш голкипер был великолепен. Оцените его атлетизм. Он сильный, выкладывается в борьбе за каждую шайбу.

Это точно. Растяжке и реакции Игоря, а также спокойствию и уверенности в себе можно только позавидовать. С такой игрой он способен потеснить с вратарского трона НХЛ самого Василевского!

А вот самый высокооплачиваемый российский хоккеист выглядел не очень убедительно, особенно в большинстве. Возможно, причина в том, что Панарин лишился привычных партнеров по тройке – Строма (ковид-протокол) и Какко (травма). Сказывается, безусловно, и бездарная потеря Бучневича, на новый контракт которого бродвейские чудаки не нашли денег. В параллельном матче в Сент-Луисе Павел забил первый гол за «блюзменов», которые разорвали «Аризону» - 7:4 благодаря дублю Костина и шайбе под занавес Барбашева. Вот вам два готовых центра для олимпийской кампании!

В овертайме Хлебушек во втором выходе на лед все-таки реабилитировался. С точки вбрасывания положил шайбу в дальний угол, открыв лицевой счет в чемпионате. За что удостоился второй звезды матча, а новый король Нью-Йорка вторую игру подряд признан главным героем.

Так держать, Игорь!

источник: «Советский спорт»
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