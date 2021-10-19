Ковальчука уже понизили. Как Жамнов превысил полномочия и в сборной «исчез» генеральный менеджер

Не успел Илья Ковальчук вступить в должность генерального менеджера, как на следующий день, во вторник 19 октября, ему изменили статус, «понизив» до менеджера по работе с игроками Национальной хоккейной лиги. Об этом, уточняя название должности, сообщает твиттер сборной России.

Накануне на специальной пресс-конференции в ТАСС Алексей Жамнов, которого неожиданно для многих некоторое время назад утвердили главным тренером в результате подковерной борьбы между хоккейными кланами, оглашал список своих помощников и состав штаба. В него вошли бывшие игроки клубов НХЛ и сборной России. Это нынешний наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов, его коллега из ЦСКА Сергей Федоров, Сергей Гончар, входящий в штаб «Питтсбурга» в качестве ассистента, а также тренер вратарей «Сан-Хосе» Евгений Набоков. Советниками главного тренера стали Игорь Есмантович и Валерий Каменский. Ковальчук был представлен Жамновым как генеральный менеджер.

При этом Алексей Юрьевич отметил, что главы штаба у сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине не будет. Как известно, эти функции выполняет вице-президент ФХР Роман Ротенберг, и они ранее включали в числе прочих генменеджерские полномочия. Однако федерация в вопросе комплектования тренерского штаба на Игры была практически отодвинута от принятия кадровых решений (тот же Жамнов подчеркнул, что Ротенберг вероятно будет больше сосредоточен на олимпийских оргвопросах).

Так, предложенная на пост главного кандидатура Олега Знарка, приводившего сборную к победе на Олимпиаде-2018, была задвинута по непонятным причинам явно неспортивного характера. Убрали Олега Валерьевича и из ассистентов, как и Валерия Брагина, возглавлявшего национальную команду на ЧМ-2021 в Риге и имеющего контракт с федерацией до лета 2022 года. И также сделано это было без объяснения причин.

Что касается тренерского штаба, то тут у Жамнова карт-бланш. Специалист сам решил, что с этими людьми ему будет комфортно работать, и взял ответственность за результат на себя. Но не в его полномочиях назначать генерального менеджера. Это прерогатива ФХР. Генменеджер по своему функционалу стоит выше тренера, а Ковальчук будет одним из ассистентов Жамнова, только на другом участке работы – взаимодействие с энхаэловцами.