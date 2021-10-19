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Ковальчука уже понизили. Как Жамнов превысил полномочия и в сборной «исчез» генеральный менеджер
19 октября 13:07
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Ковальчука уже понизили. Как Жамнов превысил полномочия и в сборной «исчез» генеральный менеджер

Удивительные вещи происходят с нашим олимпийским штабом хоккейной сборной.

Не успел Илья Ковальчук вступить в должность генерального менеджера, как на следующий день, во вторник 19 октября, ему изменили статус, «понизив» до менеджера по работе с игроками Национальной хоккейной лиги. Об этом, уточняя название должности, сообщает твиттер сборной России.

Накануне на специальной пресс-конференции в ТАСС Алексей Жамнов, которого неожиданно для многих некоторое время назад утвердили главным тренером в результате подковерной борьбы между хоккейными кланами, оглашал список своих помощников и состав штаба. В него вошли бывшие игроки клубов НХЛ и сборной России. Это нынешний наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов, его коллега из ЦСКА Сергей Федоров, Сергей Гончар, входящий в штаб «Питтсбурга» в качестве ассистента, а также тренер вратарей «Сан-Хосе» Евгений Набоков. Советниками главного тренера стали Игорь Есмантович и Валерий Каменский. Ковальчук был представлен Жамновым как генеральный менеджер.

При этом Алексей Юрьевич отметил, что главы штаба у сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине не будет. Как известно, эти функции выполняет вице-президент ФХР Роман Ротенберг, и они ранее включали в числе прочих генменеджерские полномочия. Однако федерация в вопросе комплектования тренерского штаба на Игры была практически отодвинута от принятия кадровых решений (тот же Жамнов подчеркнул, что Ротенберг вероятно будет больше сосредоточен на олимпийских оргвопросах).

Так, предложенная на пост главного кандидатура Олега Знарка, приводившего сборную к победе на Олимпиаде-2018, была задвинута по непонятным причинам явно неспортивного характера. Убрали Олега Валерьевича и из ассистентов, как и Валерия Брагина, возглавлявшего национальную команду на ЧМ-2021 в Риге и имеющего контракт с федерацией до лета 2022 года. И также сделано это было без объяснения причин.

Что касается тренерского штаба, то тут у Жамнова карт-бланш. Специалист сам решил, что с этими людьми ему будет комфортно работать, и взял ответственность за результат на себя. Но не в его полномочиях назначать генерального менеджера. Это прерогатива ФХР. Генменеджер по своему функционалу стоит выше тренера, а Ковальчук будет одним из ассистентов Жамнова, только на другом участке работы – взаимодействие с энхаэловцами.

Изначально, когда появились первые инсайды о возможном вхождении 38-летнего форварда в олимпийский штаб, говорилось именно о менеджере по работе с игроками НХЛ. Жамнов то ли не совсем разобрался с протоколом, то ли решил, что для него Ковальчук и есть генеральный менеджер. Но официально такого поста у Ильи не будет.

На самом деле вызывает вопросы не только название должности, но и фронт работы Ковальчука. У России огромный кадровый дефицит по многим позициям за исключением вратарской, где выбор просто шикарный. Только вряд ли голос Ильи Валерьевича будет здесь решающим. Вратарей для Пекина выберут наверняка Набоков с президентом ФХР Владиславом Третьяком. А вот по защитникам с нападающими ситуация такова, что тут выбирать из заокеанских легионеров особо не приходится. Кто на слуху, жив, здоров и готов помочь – тот и в команде.

С центрами так вовсе огромная проблема. Малкин только начал кататься после операции, пропустит еще минимум месяца полтора регулярного чемпионата. Кузнецов отбывает международную дисквалификацию за употребление наркотиков. На данный момент ему запрещено участвовать в Играх. Российская сторона предпринимает усилия по сокращению срока «отсидки», но не факт, что это получится сделать.

Больше олимпийских центров в НХЛ нет. В КХЛ на ум приходит Шипачев. Не восстановится Малкин (не дай бог), не отобьют Кузнецова, Ковальчуку придется снова менять должность - на менеджера по работе с игроками КХЛ. А если серьезно, то пока не видно, где реально Илья способен оказать помощь в кадровом вопросе. Это у Канады и Швеции большой выбор игроков, которых надо отслеживать, вести и делать выбор между ними. У России совсем иные расклады.

Ковальчук, как полагают многие эксперты, может пригодиться для создания правильной атмосфере в команде. Но это уже совсем другая история.

источник: «Советский спорт»
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