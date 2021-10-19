Почему Хартли перед обещанной дракой позвонил своему боссу, а не президенту КХЛ? Или в полицию?

Вчера то же самое проделал с нападающим черноморцев Якимовым олимпийский чемпион Каблуков. Кавалер Ордена Дружбы скинул с оппонента шлем и только по счастливой случайности не размозжил сочинцу голову, бросив его на лед. Потом уселся на поверженного и принялся душить обеими руками. Два главных арбитра не сделали ничего, чтобы прекратить отвратительное избиение в партере. Параллельно легионер хозяев Лайпон завалил на лед также оставшегося без защиты головы Дедунова!

Лично я большей мерзости не видел с прошлого сезона, когда громила «Вашингтона» Уилсон отмолотил всю пятерку плюшевых «рейнджеров», а нашему Хлебушку чудом не проломил череп об лед.

Это, действительно, как вы уверяете, семейный вид спорта? Из-за чего, к слову, в Казани девушек из группы поддержки с арены убрали, чтоб не совращали благоверных.

Ужас! Кошмар! Я не хочу, чтобы эту мерзость видели мои внуки! Слышите вы все, хоккейные начальники?!

КХЛ, ты-то куда смотришь? Это далеко не шутки! Будем ждать, когда кто-то кого-то реально покалечит?!

Впрочем, о чем это я? Прежде чем писать эту заметку, заглянул на сайт КХЛ. Может, кого-то уже дисквалифицировали? Наивный! Да, ребята, это круто чисто конкретно! Такое впечатление, что там… смакуют сочинскую драку. Один заголовок к обзору дня чего стоит: «День драк, 600-й матч Назарова и московское дерби. Топ моментов 18 октября».

Как думаете, какой топ стоит первым? Правильно! Повествование о том, как элитный экс-тафгай НХЛ отметил – с размахом, по оценке сайта КХЛ! – 600-й матч в нашей лиге в роли главного тренера.

Так вот в чем, оказывается, дело! Андрей Викторович просто таким образом решил сделать самому себе лучший подарок, какой юбиляр только мог пожелать! Что стычка не была спонтанной, подтвердили оба тренера. Зацените монолог Боба Хартли. Такого я не слышал никогда.

- Во время раскатки ко мне в тренерскую стали заходить игроки - один, второй, третий, - вспоминает коуч действующих чемпионов. - Все они говорили, что к ним подъезжали игроки «Сочи» и говорили, что Назаров хочет, чтобы они подрались, не оставляя им выбора. Я думал, что эти времена давно позади и остались в 80-х и 90-х, но сегодня понял, что ошибался. Конечно, мы сказали игрокам принять этот вызов и ожидать чего угодно. Как только я увидел, что Лайпон разговаривает с нашим игроком перед вбрасыванием, я знал, что будет драка. Не знаю, зачем это было нужно. Возможно, Назаров таким образом хотел дополнительно мотивировать команду или он получает процент от продажи билетов и ТВ-прав.

Я хочу, чтобы все понимали: в нашем клубе никто не поощряет драки и никогда не заставляет игроков биться. Когда я узнал от игроков о том, что будут драки, сразу позвонил нашему менеджеру Алексею Волкову и сказал, что, возможно, нас сегодня ждут фейерверки на льду.

Да, друзья, я тоже пацифистски полагал, что эта гадость осталась в прошлом. Не в 80-90-х годах, а с расформированием бандитского «Витязя». Нет! Я, как и Хартли, жестоко ошибался.

Странно, КХЛ никак не отреагировала даже на вызывающее поведение Назарова на пресс-конференции. Какая, к черту, корпоративная этика!

– Я не знаю, о чем Боб Хартли говорил, он может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать, - поучал тренера-чемпиона уралец. - Это его работа – он, наверное, забыл, что является главным тренером хоккейной команды. Это его работа, а не сказки рассказывать о том, что предложит другая команда. Мы сегодня предложили это. Ничего не сплачивает лучше, чем коллективная драка или коллективная пьянка. Но пить нам нельзя – сезон идет. Так что выбрали драку.

КХЛ, после этого ты еще посмеешь мне говорить о каких-то семейных ценностях?!

Стыд и позор. Словно в кучу говна наступил…