Бенефис Капризова, Кузнецова и Сорокина, провал «Тампы», Овечкину осталось до Гретцки лишь 16 голов

Но нет. Дин Эвасон взял тренерский челлендж – и шестой гол «Джетс», забитый в пустые ворота, отменили! Невероятную безалаберность проявил форвард канадцев Коннор, отметившийся еще в стартовом периоде дублем. Когда «Миннесота» сняла вратаря, он перехватил шайбу в своей зоне, откинул партнеру, которому уже ничто не мешало расстрелять пустую рамку, и… расслабился. Коннор пересек чужую синюю линию раньше одноклубника с шайбой. Офсайд!

После двух периодов счет держался ничейным – 3:3, причем отличалось у хозяев только звено сибиряка – дубль у Цуккарелло (первая шайба с подачи Кирилла). Однако к 56-й минуте «дикие» горели 3:5, а к 59-й – 4:6!

Сегодня праздник пришел на арену многие годы самой скучной команды НХЛ. Встречей с «Виннипегом» открыла чемпионат в Сент-Поле «Миннесота». Но разве кто-то в России сомневался, что Капризов заслуживает тех 9 млн долларов, которые с этого года получает в городе на Миссисипи?

Как думаете, какой матч НХЛ этой ночью был самым интригующим? Фиаско действующих чемпионов на домашнем льду во флоридском дерби? Подвиги в Чикаго вратаря гостей, отразившего только в первом периоде все 18 бросков? Очередные русские горки в Вашингтоне, где Кузнецов впервые в сезоне продемонстрировал фирменную «птичку», затем в большинстве привез гол в свои ворота, но реабилитировался дублем?

На табло возвращают 4:5. Притихнувший было зал взрывается овацией, а спустя 20 секунд арену сотрясает новый вопль публики – Капризов завозит шайбу на пятак, а Эрикссон Эк заталкивает ее в сетку. 5:5.

Овертайм. Наш Кирилл уже неудержим. На 3-й минуте накручивает всех троих оппонентов. Однако в последний момент его сбивают на пятаке – можно было удалять всех троих «реактивщиков», которые цепляли и толкали 97-го номера.

«Миннесота» приступает к осаде вчетвером против троих. Но что это? Гости завладевают шайбой и выскакивают вдвоем на одного защитника! Стэнли бил, казалось бы, наверняка в пустой угол, но Тальбо выдает фантастическое спасение! Теперь уже три «дикаря» летят на одного защитника – с подачи Капризова швед Эк делает хет-трик! 6:5. О Боже!

Стоящая на ушах арена не верит своим глазам. Кажется, фанаты забыли поначалу даже бейсболки на лед катапультировать после трюка с шляпой скандинава.

«Миннесота» в этом чемпионате пока не знает неудач – три виктории, а у ее российского премьера – 5 (0+5) очков.

В столице США тоже доминировали русские. Илья Самсонов впервые в сезоне занял место в воротах «Кэпиталз» и отразил 24 из 27 бросков «Колорадо». Все наши полевые вашингтонцы без очков не остались. Защитник Орлов открыл лицевой счет в чемпионате двумя передачами, что Дмитрию удалось 14-й раз в карьере.

Если Капризов удостоился третьей звезды матча, то Кузнецов – первой, хотя именно после его потери в большинстве «лавины» на 14-й минуте восстановили равновесие.

Казалось, Жене в очередной раз судьба прислала ответку за птичку, исполненную им семью минутами ранее после первой шайбы в сезоне. Соперника все-таки надо уважать. Но «Колорадо», в отличие, например, от «Питтсбурга», никакого отношения к пернатым не имеет. Значит, рок тут не при чем. Что челябинец и доказал на 37-й минуте, хлестким кистевым положив шайбу в дальний угол – 4:2. Этот гол оказался победным.

Итог (6:3) подвел неутомимый русский капитан. С подачи Кузнецова Овечкин из своей зоны поразил пустые ворота гостей. Есть 734-й гол в карьере, которым Ови отметил 1200-й матч в НХЛ. Бретт Халл (741) все ближе. Равно как и Гретцки, до которого 160 шагов. И 16! В НХЛ ведь все считают. У Александра стало 40 шайб в пустые ворота. Больше, как вы догадались, только у канадца белорусских кровей – 56.

И еще немного любопытной цифири. 96,6%! Это к тому, что Русская машина никогда не ломается. С момента дебюта в НХЛ 5 октября 2005 года Ови сыграл 1200 матчей из 1242 возможных. Или 96,6 процента. Из россиян больше игр в НХЛ только у Алексея Ковалева, Сергея Гончара и Сергея Федорова.

Ну и коротко о других событиях дня. Травма Кучерова, полученная на прошлой неделе в Вашингтоне, все-таки оказалась серьезной. Никиту, как и в прошлом чемпионате, поместили в список игроков, выбывших надолго. Не исключено, что потребуется новая операция. Впрочем, по словам его одноклубника Сергачева, участию в Олимпиаде пока ничто не грозит. Без лучшего бомбардира двух последних Кубков Стэнли «Тампа» сумела лишь однажды распечатать Найта, впервые в сезоне сменившего в воротах «Флориды» Бобровского. Русской дуэли голкиперов не получилось, а Василевский пропустил трижды, четвертая влетела в пустую рамку – 1:4. Сергачев заработал очередные «минус 2».

Такой же результат зафиксирован в Чикаго. Первой виктории в сезоне добился Сорокин и его «Айлендерс». Обидно, что Илье не хватило всего 26 секунд, чтоб остаться сухим, а пропустил он с последнего – 40-го! – броска «Хокс».

В матче «Питтсбург» - «Даллас» (1:2) все решил точный бросок в буллитной серии Радулова. Нападающий «Детройта» Наместников подсуетился в концовке основного времени, когда помог «Уингз» дважды поразить пустые ворота (гол и передача) «Коламбуса» - 4:1. Дебют в НХЛ чемпиона России-2021 Егора Чинахова оказался смазанным.