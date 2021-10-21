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Тренер вратарей Давыдов – в Ярославле. Почему о нем не вспомнил Жамнов?
21 октября 07:38
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Тренер вратарей Давыдов – в Ярославле. Почему о нем не вспомнил Жамнов?

Относительно спокойный игровой день в КХЛ (всего два матча) запомнился возвращениями. Нападающий Артем Анисимов завершил карьеру в НХЛ и вернулся в родной «Локомотив», там же теперь работает тренер вратарей Рашит Давыдов. В ЦСКА возвращается тренер Владимир Чебатуркин, добившийся успехов в «Звезде» из ВХЛ.

АНИСИМОВ ВО ВКУСЕ НИКИТИНА…

Артем Анисимов остался за океаном в разгар Суперсерии-2007 молодежных сборных России и Канады. С тех пор он единожды вернулся в родной Ярославль, где провел полсезона-2012/13 во время локаута в НХЛ. Он сыграл на Олимаиаде-2014 в Сочи, где выходил в тройке с Владимиром Тарасенко и Николаем Кулеминым. А в сборной Анисимов дебютировал на ЧМ-2010 в Кельне и многое почерпнул у своих партнеров по звену Сергея Мозякина и Максима Сушинского.

На ЧМ-2019 в Братиславе Артем «таскал рояль» в линии с двумя Никитами – Кучеровым и Гусевым и справился на все сто. Оставалась призрачная надежда, что эта тройка сохранится до Пекина-2022. Но Кучеров усугубил травму паха и выбыл на две месяца, Гусев не нашел клуб в НХЛ и вернулся в СКА. Ту же участь разделил и 33-летний Анисимов.

Он подписал контракт до конца сезона с «Локомотивом», возглавляемым Игорем Никитиным. Новый тренер «железнодорожников» предпочитает габаритных форвардов, летом 2018-го обменял технаря Андрея Кузьменко в СКА на фактурного олимпионика Сергея Калинина под задачу выиграть Кубок Гагарина. Московские армейцы ее решили, теперь в ЦСКА нет ни того, ни другого.

Будем внимательно следить за Анисимовым в родной для него команде и, разумеется, сравнивать с другими центрами (тоже ведь габаритными) – Максимом Шалуновым и Павлом Красковским. Оба, кстати, кандидаты в сборную на Кубок Первого канала – на этом турнире рулить командой будет Алексей Жамнов и, возможно, положит на кого-то глаз с прицелом на Пекин.

…А ДАВЫДОВ НЕ ВО ВКУСЕ ЖАМНОВА

В межсезонье тренер вратарей Рашит Давыдов, работавший на шести чемпионатах мира и Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, покинул СКА, а чуть раньше и сборную. Вместо него на ЧМ-2021 в Ригу поехал какой-то швед из «Спартака».

Через руки Давыдова прошли Сергей Бобровский и Андрей Василевский, Антон Худобин и Александр Георгиев, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин, Василий Кошечкин и Александр Самонов, а также юный Ярослав Аскаров.

Рашит объяснил свой уход пошатнувшимся здоровьем. Однако уже летом охотно откликнулся на предложение поработать с Сорокиным и Шестеркиным. Видно, здоровье к тому времени пришло в норму. После его занятий Шестеркин с «Рейнджерс» нарядно стартовал в регулярном чемпионате, уже первую звезду матча получил. Да и Сорокин после двух поражений выдал победный матч с «Чикаго», какие-то секунды не дотянув до «сухаря».

Теперь Давыдов получил приглашение от Никитина в «Локомотив». Новый наставник ярославцев знает, кого берет. Они ведь вместе съели не один пуд соли в сборной.

Удивительно, что о Давыдове не вспомнил Жамнов, остановив выбор на тренере вратарей «Сан-Хосе» Евгении Набокове. Спросите, почему удивительно? Да потому что вряд ли герой четвертьфинала с Канадой в Турине-2006 и Квебка-2008 знает Василевского и его вероятных сменщиков в дрим тим лучше, чем Давыдов. А знакомится им некогда. Может, кандидатуру Набокова лоббировал Владислав Третьяк, привечающий Евгения с Квебека? Но это не более, чем предположение.

ВЕСЕЛЫЙ ЧЕБАТУРКИН БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ОБОРОНУ

Московские армейцы усилили тренерский штаб 46-летним Владимиром Чебатуркиным, который возглавлял «Звезду» и сделал ее чемпионом ВХЛ в усеченном позапрошлом сезоне. А до фарм-клуба красно-синих он трудился помощником главных тренеров ЦСКА Дмитрия Квартальнова и Игоря Никитина. В апреле 2019-го он пил шампанское из Кубка Гагарина, а в 2015-м завоевал золотые медали чемпиона России.

На Матче звезд КХЛ в Казани я поинтересовался у Никитина, как распределяются роли в его штабе, намекнув, что его ближайший помощник Дмитрий Юшкевич слишком суровый.

- Зато у нас Чебатуркин веселый, так что здесь баланс, - ответил Игорь Валерьевич и улыбнулся.

Рассказывали, что «веселый Чебатуркин» едва ли не единственный, кто знал подход к темпераментному Александру Радулову, мог его обуздать, и не окриком, а шуткой-прибауткой. А Квартальнову Радулов оказался не нужен, он так и заявил Наблюдательному совет клуба.

Но вернемся к Чебатуркину, в прошлом габаритному и жесткому защитнику, воспитаннику хоккейной школы Электростали, задрафтованному «Айлендерс». Зона его ответственности в штабе Сергея Федорова – оборона. А занимавшийся этим направлением после ухода Юшкевича Алексей Трощинский возвращается в скаутскую службу клуба, которую раньше возглавлял.

Оборона у ЦСКА ныне хромает, во многом из-за травм ведущих защитников: по сей день в лазарете остаются Клас Дальбек и Богдан Киселевич, совсем недавно восстановился Артем Блажиевский.

В возвращении Чебатуркина скрыта еще одна причина: вероятно, именно его могут оставить на хозяйстве во время отлучки Сергея Федорова на Олимпиаду в Пекин. В течение месяца без главного тренера в команде многое может измениться. Как в ту, так и в другую сторону.

источник: «Советский спорт»
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