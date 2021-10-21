Кучерова на Олимпиаде в Пекине на правом фланге заменит Тарасенко?

Вчера стало окончательно ясно, что лучший бомбардир двух последних Кубков Стэнли выбыл надолго. В СМИ просочилась информация, что Кучеров останется на больничном минимум десять недель. Поговаривают, проблемы с пахом у Никиты возникли еще по ходу чемпионского плей-офф-2020. Однако травму до конца он так и не залечил. Теперь в лучшем случае наш самый креативный нападающий вернется к Новому году.

Вопрос – каким он возвратится? Сможет ли с ходу играть в полную силу, не опасаясь рецидива крайне болезненного повреждения. Понятно, что «Тампе» и олимпийской сборной России Кучеров нужен полностью здоровым.

Без Никиты у нас сразу провисает большинство. «Молнии» убедились в этом вчера: без Куча уступили без вариантов на своем льду «Флориде» - 1:4. Заменить россиянина при численном преимуществе в правом круге вбрасывания у «Лайтнинг» оказалось элементарно некому.

В связи с этим огромный интерес вызывал матч в Лас-Вегасе. Ведь лидер гостившего в мировой столице казино «Сент-Луиса» Тарасенко в клубе при большинстве выходит постоянно как раз на правом краю. Тем более что в двух предыдущих играх Владимир сумел набрать лишь очко за передачу. Опять заныли скептики, которые уверены, что россиянин пересидел в «Блюз».

Нет! Ни в коем случае. Капитан золотой молодежной сборной-2011 по-прежнему в полном порядке. Из 38 бросков гостей семь (!) нанес Тарасенко. Последним на 50-й минуте ярославец завершил выход «блюзменов» втроем против одного вратаря Ленера, когда при счете 1:1 ошибся экс-капитан чемпионского «Сент-Луиса» Пьетранжело. Олимпийского чемпиона Сочи, как известно, канадцы уже включили в трио неприкасаемых пекинского призыва. Такая вот зарубка на будущее. Тарасенко заслуженно удостоился первой звезды матча в Лас-Вегасе.