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Кучерова на Олимпиаде в Пекине на правом фланге заменит Тарасенко?
21 октября 08:36
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

Кучерова на Олимпиаде в Пекине на правом фланге заменит Тарасенко?

«Сент-Луис» поверг «Вегас» (3:1) и добыл шесть очков в трех стартовых турах. Победный гол в активе Тарасенко, который открыл лицевой счет в сезоне. Барбашев установил окончательный результат, поразив пустые ворота.

Вчера стало окончательно ясно, что лучший бомбардир двух последних Кубков Стэнли выбыл надолго. В СМИ просочилась информация, что Кучеров останется на больничном минимум десять недель. Поговаривают, проблемы с пахом у Никиты возникли еще по ходу чемпионского плей-офф-2020. Однако травму до конца он так и не залечил. Теперь в лучшем случае наш самый креативный нападающий вернется к Новому году.

Вопрос – каким он возвратится? Сможет ли с ходу играть в полную силу, не опасаясь рецидива крайне болезненного повреждения. Понятно, что «Тампе» и олимпийской сборной России Кучеров нужен полностью здоровым.

Без Никиты у нас сразу провисает большинство. «Молнии» убедились в этом вчера: без Куча уступили без вариантов на своем льду «Флориде» - 1:4. Заменить россиянина при численном преимуществе в правом круге вбрасывания у «Лайтнинг» оказалось элементарно некому.

В связи с этим огромный интерес вызывал матч в Лас-Вегасе. Ведь лидер гостившего в мировой столице казино «Сент-Луиса» Тарасенко в клубе при большинстве выходит постоянно как раз на правом краю. Тем более что в двух предыдущих играх Владимир сумел набрать лишь очко за передачу. Опять заныли скептики, которые уверены, что россиянин пересидел в «Блюз».

Нет! Ни в коем случае. Капитан золотой молодежной сборной-2011 по-прежнему в полном порядке. Из 38 бросков гостей семь (!) нанес Тарасенко. Последним на 50-й минуте ярославец завершил выход «блюзменов» втроем против одного вратаря Ленера, когда при счете 1:1 ошибся экс-капитан чемпионского «Сент-Луиса» Пьетранжело. Олимпийского чемпиона Сочи, как известно, канадцы уже включили в трио неприкасаемых пекинского призыва. Такая вот зарубка на будущее. Тарасенко заслуженно удостоился первой звезды матча в Лас-Вегасе.

В одном звене с ним играл Барбашев. Да вот незадача – Крейг Берубе перевел Ивана из центра на край. Там же оказался и Костин, который на сей раз очков не набрал. Так что кандидатов на самую дефицитную позицию в сборной Алексею Жамнову придется искать все-таки в КХЛ. Их можно проверить уже в начале ноября на Кубке «Карьяла», но новый главный тренер национальной команды в это время будет путешествовать по Северной Америке. Странное решение. Тем более что в Хельсинки вообще никто не приедет из олимпийского штаба - готовить сборную поручено Олегу Браташу.

Ну да ладно. Может, Алексей Юрьевич встретится в США с Тарасенко, Барбашевым, Костиным и Бучневичем, который сегодня остался в запасе из-за дисквалификации за удар соперника головой в предыдущем туре. Хотя бы поздравит русскую диаспору «блюзменов» с успешным стартом, а заодно попробует уговорить Берюбе ставить наших ребят все-таки в центре.

источник: «Советский спорт»
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