Уфе и Армия Федорова нипочем. «Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА и продлил серию до четырех матчей

Черная полоса уфимцев (из трех поражений) сменилась на светлую: в гостях были повержены лидеры Востока — «Магнитка» (5:2) и «Трактор» (6:1), чуть раньше «Автомобилист», а сегодня и ЦСКА.
По два раза выстрелили «большевики» соперников, но последнее слово сказал центрфорвард ударного звена гостей Сакари Маннинен. Он, словно нож сквозь масло, вскрыл оборону красно-синих и в падении, несмотря на попытки двухметрового защитника Виктора Сведберга остановить прорыв, отправил шайбу в сетку мимо ждавшего исхода борьбы вратаря Ивана Федотова.
Похоже, голкипер-гренадер армейцев не избавился от уфимского комплекса с последнего плей-офф, в котором его «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву». Болельщики, надеюсь, не забыли тот буллит, который привез Иван в конце решающего матча за сдвиг ворот.
Красно-синие, вернув в состав залечивших травмы форварда Михаила Григоренко и защитника Богдана Киселевича, открыли счет благодаря не самому мощному броску защитника Артема Сергеева. С трибуны показалось, что шайба юркнула в угол подо льдом. После матча вратарь гостей Александр Шарыченков признался, что его экранировали на пятачке. В дальнейшем бывший воротчик ЦСКА, остановивший в Магнитогорске «Металлург» (те самые 5:2), повода для мало-мальской критики не давал. Пару раз на ему помощь приходила штанга. Забей в третьем периоде новичок красно-синих Владислав Каменев, и победа могла прийти к хозяевам.
Накануне матча с Уфой ЦСКА объявил о расставании с форвардом Никитой Сошниковым, год назад перешедшем из «Салавата Юлаева» в обмен на защитника Михаила Науменкова. Теперь обоих у армейцев нет. Сошников, о котором писал мой коллега Виталий Славин и озаглавил заметку «Мелкая Сошка?» продолжит карьеру в «Авангарде».
- Он старался, отдавался делу, играл хорошо, но выхлопа было мало, — резюмировал обмен Сошникова главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Также наставник красно-синих, вошедший в тренерский штаб дрим тим для Пекина, отметил, что его команда уступила необычному сопернику — мастеровитому, умеющему выходить из своей зоны с контролем шайбы.
По словам автора первого гола в матче Сергеева, ЦСКА доминировал в первом и третьем периоде, но победа досталась Уфе.
Явно довольный наставник гостей Томи Лямся попал под бомбардировку уфимских журналистов. Финн похвалил и Шарыченкова, и вернувшегося после длительной медицинской паузы защитника Динара Хафизуллина, и новичка Николая Кулемина, добавившего энергии и голов второй «линии» во главе с Александром Кадейкиным.
Напомним, при дефиците центральных нападающих габаритный Кадейкин имеет шанс постучаться в двери пекинской дрим тим. Тем более что его отлично знают Алексей Жамнов и его тезка Кудашов по совместной работе в мытищинском «Атланте». Именно Кадейкин в ответственный момент сравнял счет (1:1), реализовав большинство точным броском из круга в дальний угол.
А хозяева могут пенять сами на себя. Все удаления они схватили не в своей зоне: Сергей Плотников дважды не контролировал собственную клюшку, а за три минуты до сирены хозяев наказали за нарушение численного состава (на лице Федоров нарисовался протест).
Два поражения подряд, место в середине турнирной таблицы Запада при нейтральной разнице заброшенных и пропущенных шайб — вряд ли такой старт регулярного чемпионата устраивает топ-клуб и ее болельщиков. Армейцы ищут «химию» в тренерском штабе — в него вернулся добившийся успеха в «Звезде» (фарм ЦСКА из ВХЛ) Владимир Чебатуркин. Зона его ответственности — оборона, к которой немало вопросов. Впрочем, как и к атаке.
А сегодня в Риге освободился Сергей Зубов, чье «Динамо» сенсационно шло на восьмом месте конференции при симпатичной игре. Восемь лет назад знаменитый защитник работал в тренерском штабе ЦСКА под руководством Джона Торчетти, когда Сергей Федоров занимал пост главного менеджера клуба. Однако Федоров после поражения заявил, что Зубова не приглашали вернуться в родной для него клуб. Может, пока не приглашали?
СТАТИСТИКА
ЦСКА — Салават Юлаев — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).
Голы: Сергеев, Слепышев — Кадейкин, Гранлунд, Маннинен