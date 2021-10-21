Уфе и Армия Федорова нипочем. «Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА и продлил серию до четырех матчей

Черная полоса уфимцев (из трех поражений) сменилась на светлую: в гостях были повержены лидеры Востока — «Магнитка» (5:2) и «Трактор» (6:1), чуть раньше «Автомобилист», а сегодня и ЦСКА.

По два раза выстрелили «большевики» соперников, но последнее слово сказал центрфорвард ударного звена гостей Сакари Маннинен. Он, словно нож сквозь масло, вскрыл оборону красно-синих и в падении, несмотря на попытки двухметрового защитника Виктора Сведберга остановить прорыв, отправил шайбу в сетку мимо ждавшего исхода борьбы вратаря Ивана Федотова.

Похоже, голкипер-гренадер армейцев не избавился от уфимского комплекса с последнего плей-офф, в котором его «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву». Болельщики, надеюсь, не забыли тот буллит, который привез Иван в конце решающего матча за сдвиг ворот.

Красно-синие, вернув в состав залечивших травмы форварда Михаила Григоренко и защитника Богдана Киселевича, открыли счет благодаря не самому мощному броску защитника Артема Сергеева. С трибуны показалось, что шайба юркнула в угол подо льдом. После матча вратарь гостей Александр Шарыченков признался, что его экранировали на пятачке. В дальнейшем бывший воротчик ЦСКА, остановивший в Магнитогорске «Металлург» (те самые 5:2), повода для мало-мальской критики не давал. Пару раз на ему помощь приходила штанга. Забей в третьем периоде новичок красно-синих Владислав Каменев, и победа могла прийти к хозяевам.

Накануне матча с Уфой ЦСКА объявил о расставании с форвардом Никитой Сошниковым, год назад перешедшем из «Салавата Юлаева» в обмен на защитника Михаила Науменкова. Теперь обоих у армейцев нет. Сошников, о котором писал мой коллега Виталий Славин и озаглавил заметку «Мелкая Сошка?» продолжит карьеру в «Авангарде».