ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Уфе и Армия Федорова нипочем. «Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА и продлил серию до четырех матчей
21 октября 23:47
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Уфе и Армия Федорова нипочем. «Салават Юлаев» выиграл у ЦСКА и продлил серию до четырех матчей

Команда Томи Лямся с ее блистательными по меркам КХЛ легионерами использовала шансы в большинстве и наказала москвичей за глупые удаления голами. Но победную шайбу (3:2) гости забросили в равных составах.

Черная полоса уфимцев (из трех поражений) сменилась на светлую: в гостях были повержены лидеры Востока — «Магнитка» (5:2) и «Трактор» (6:1), чуть раньше «Автомобилист», а сегодня и ЦСКА.

По два раза выстрелили «большевики» соперников, но последнее слово сказал центрфорвард ударного звена гостей Сакари Маннинен. Он, словно нож сквозь масло, вскрыл оборону красно-синих и в падении, несмотря на попытки двухметрового защитника Виктора Сведберга остановить прорыв, отправил шайбу в сетку мимо ждавшего исхода борьбы вратаря Ивана Федотова.

Похоже, голкипер-гренадер армейцев не избавился от уфимского комплекса с последнего плей-офф, в котором его «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву». Болельщики, надеюсь, не забыли тот буллит, который привез Иван в конце решающего матча за сдвиг ворот.

Красно-синие, вернув в состав залечивших травмы форварда Михаила Григоренко и защитника Богдана Киселевича, открыли счет благодаря не самому мощному броску защитника Артема Сергеева. С трибуны показалось, что шайба юркнула в угол подо льдом. После матча вратарь гостей Александр Шарыченков признался, что его экранировали на пятачке. В дальнейшем бывший воротчик ЦСКА, остановивший в Магнитогорске «Металлург» (те самые 5:2), повода для мало-мальской критики не давал. Пару раз на ему помощь приходила штанга. Забей в третьем периоде новичок красно-синих Владислав Каменев, и победа могла прийти к хозяевам.

Накануне матча с Уфой ЦСКА объявил о расставании с форвардом Никитой Сошниковым, год назад перешедшем из «Салавата Юлаева» в обмен на защитника Михаила Науменкова. Теперь обоих у армейцев нет. Сошников, о котором писал мой коллега Виталий Славин и озаглавил заметку «Мелкая Сошка?» продолжит карьеру в «Авангарде».

- Он старался, отдавался делу, играл хорошо, но выхлопа было мало, — резюмировал обмен Сошникова главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Также наставник красно-синих, вошедший в тренерский штаб дрим тим для Пекина, отметил, что его команда уступила необычному сопернику — мастеровитому, умеющему выходить из своей зоны с контролем шайбы.

По словам автора первого гола в матче Сергеева, ЦСКА доминировал в первом и третьем периоде, но победа досталась Уфе.

Явно довольный наставник гостей Томи Лямся попал под бомбардировку уфимских журналистов. Финн похвалил и Шарыченкова, и вернувшегося после длительной медицинской паузы защитника Динара Хафизуллина, и новичка Николая Кулемина, добавившего энергии и голов второй «линии» во главе с Александром Кадейкиным.

Напомним, при дефиците центральных нападающих габаритный Кадейкин имеет шанс постучаться в двери пекинской дрим тим. Тем более что его отлично знают Алексей Жамнов и его тезка Кудашов по совместной работе в мытищинском «Атланте». Именно Кадейкин в ответственный момент сравнял счет (1:1), реализовав большинство точным броском из круга в дальний угол.

А хозяева могут пенять сами на себя. Все удаления они схватили не в своей зоне: Сергей Плотников дважды не контролировал собственную клюшку, а за три минуты до сирены хозяев наказали за нарушение численного состава (на лице Федоров нарисовался протест).

Два поражения подряд, место в середине турнирной таблицы Запада при нейтральной разнице заброшенных и пропущенных шайб — вряд ли такой старт регулярного чемпионата устраивает топ-клуб и ее болельщиков. Армейцы ищут «химию» в тренерском штабе — в него вернулся добившийся успеха в «Звезде» (фарм ЦСКА из ВХЛ) Владимир Чебатуркин. Зона его ответственности — оборона, к которой немало вопросов. Впрочем, как и к атаке.

А сегодня в Риге освободился Сергей Зубов, чье «Динамо» сенсационно шло на восьмом месте конференции при симпатичной игре. Восемь лет назад знаменитый защитник работал в тренерском штабе ЦСКА под руководством Джона Торчетти, когда Сергей Федоров занимал пост главного менеджера клуба. Однако Федоров после поражения заявил, что Зубова не приглашали вернуться в родной для него клуб. Может, пока не приглашали?

СТАТИСТИКА

ЦСКА — Салават Юлаев — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1).
Голы: Сергеев, Слепышев — Кадейкин, Гранлунд, Маннинен

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Юрий Сёмин бросил свою серебряную медаль мальчику на трибунуГолы Тарасенко и Барбашёва принесли "Сент-Луису" победу над "Вегасом"Михаил Лихачёв может стать лучшим тренером мира в пляжном футболеИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииРусская звезда фильма для взрослых ответила на вопрос про ДзюбуЖуткая судьба экс-футболиста ЦСКА, которого считали гением
День российского сурка! «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в «стиле» «Спартака» и «Зенита»
В домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы железнодорожники в концовке пропустили единственный мяч от «Галатасарая» и серьезно ухудшили свои шансы на выход в евровесну.
«Удаленка» Рассказова, «адвокат дьявола» Черданцев и мама для Месси в обзоре мемов
Этот обзор посвящен поражениям «Спартака» в Лиге Европы, «Зенита» - в Лиге чемпионов и другим еврокубковым матчам.
30 кандидатов на «Золотой мяч»-2021: цифры и титулы Месси, Роналду, Левандовски, Мбаппе и всех-всех-всех
Все меньше времени остается до вручения престижной награды France Football - лучшему футболисту 2021 года. Церемония в Париже состоится 29 ноября, а претендуют на награду 30 игроков. В нашем видео мы представили каждого.
«Дзюба ни разу не зацепился за мяч — вот вам и разница с РПЛ». Наумов — о поражении «Зенита» от «Ювентуса»
ий президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил «Плеймейкеру», почему «Зенит» проиграл в 3-м туре Лиги чемпионов «Ювентусу» (0:1).
Журналиста после матча с «Лестером» избил экс-глава спартаковской «Фратрии»: что произошло?
Неприятный инцидент случился после матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» - «Лестер» (3:4) с журналистом РБК Александром Щеголевым.
«Если б Рассказов сдержал этого демона, то играл бы в АПЛ». Червиченко — о матче «Спартак» — «Лестер»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча 3-го тура Лиги Европы, в котором красно-белые уступили на своем поле со счетом 3:4.
Антирекорды «Спартака»: Дака забил красно-белым самые быстрые хет-трик и покер в истории Лиги Европы
23-летний нападающий «Лестер» Патсон Дака стал автором двух исторических достижений в матче 3-го тура Лиги Европы против «Спартака». А мы вспоминаем все хет-трики в ворота российских клубов в рамках этого турнира в нашей видеоподборке.
3:4 в матче «Спартака» и «Лестера» — уникальный счет? Судя по ставкам, вовсе нет
В БК «Лига Ставок» 20 октября были зарегистрированы крупные и любопытные выигрыши по пари на матч 3-го тура Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером».
Тарасенко и Барбашев сорвали куш в Вегасе. Как русские вывели «Сент-Луис» в лидеры НХЛ
Голы Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева принесли «Сент-Луису» гостевую победу над «Вегасом» (3:1) и первое место в таблице Западной конференции.
Увы, это потолок «Зенита». Как чемпион России держался 85 минут, но все равно проиграл «Ювентусу»
В матче Лиги чемпионов питерцы уступили туринскому клубу 0:1 и серьезно осложнили себе борьбу за выход в плей-офф.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика