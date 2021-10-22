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Овечкин отложил погоню за Халлом и решил разобраться с Кросби
22 октября 09:27
автор: Виталий Славин
автор фото: Инстаграм Александра Овечкина

Овечкин отложил погоню за Халлом и решил разобраться с Кросби

Бобровский и Шестеркин снова тащат все, русское трио «Вашингтона» разрывает «дьяволов», Свечников в элите снайперов, а Панарин обнажает несовершенство правил НХЛ.

Первая звезда матча – Бобровский («Флорида»).

Вторая звезда – Свечников («Каролина»), Шестеркин («Рейнджерс»), Орлов («Вашингтон»).

Третья звезда – Кузнецов («Вашингтон»).

Таков улов российской диаспоры минувшей ночью. Во всех случаях их команды, понятно, добились успеха.

Великолепно начал сезон двукратный обладатель «Везина Трофи». Сегодняшняя виктория над бедствующим «Колорадо» (4:1) стала 300-й в карьере Бобровского. Быстрее этот рубеж за всю более чем столетнюю историю НХЛ покорял только великий канадец Жак Плант, первый в лиге надевший маску. Шестикратному победителю Кубка Стэнли, семикратному обладателю «Везины Трофи» для этого понадобился 521 матч. Бобровскому – 541.

В нынешнем чемпионате сибиряк отбил 102 броска из 108 и помог «Флориде» впервые в истории стартовать с четырех побед. Боб выиграл три матча с общим счетом 13-3, причем повержены полуфиналист Кубка Стэнли-2021 («Айлендерс»), действующий чемпион («Тампа») и победитель регулярного сезона-2021 («Колорадо»).

По числу побед среди россиян Сергей уступает только Николаю Хабибулину (333) и Евгению Набокову (353). По проценту отраженных бросков (94,4) голкипер «Флориды» вышел на высоту, которой никогда не достигал в карьере. А возглавляет сейчас эту гонку… Правильно: Игорь Шестеркин!

- Настойчивые, энергичные усилия! По мне, это была сама сложная игра для «Рейнджерс» в сезоне. Все боролись за каждый сантиметр площадки, - констатировал после победы (3:1) в Нэшвилле тренер ньюйоркцев Жерар Галлан.

Ну а кто вытащил эту игру для гостей? Разумеется, Шестеркин, отразивший 28 бросков из 29. Лишь в своем первом матче сезона Игорь пропустил от «Далласа» три шайбы. Во всех остальных – с «Монреалем», «Торонто», «Нэшвиллом», причем все на выезде – по одной! Олимпийский чемпион вырвался в лидеры по проценту сейвов (95,3) среди вратарей, сыгравших не менее четырех матчей. «Рейнджеры», забив в этих четырех встречах смешные 10 голов, добыли семь очков из восьми возможных!

Вписал свое имя в летопись НХЛ и Андрей Свечников. Наша молодая надежда в Монреале отметился победной шайбой (4:1), которая стала для него четвертой в чемпионате. Второй год подряд форвард «Каролины» начинает сезон с голевой серии из трех матчей. За последние 35 лет это удавалось Мишелю Гуле (1986/87, 1987/88), Остону Метьюзу (2018/19, 2019/20), Филипу Форсбергу (2019/20, 2020/21).

Продолжают россияне феерить и в «Вашингтоне». Правда, вратарь Самсонов остался в резерве. Но «столичные» и без магнитогорца легко справились с «Нью-Джерси» - 4:1. Победный гол как раз все трое наших и организовали – защитник Орлов открыл снайперский счет в чемпионате, завершив усилия Овечкина и Кузнецова. Евгений подвел итог, добив шайбу после очередной русской комбинации, в которую вклинился Уилсон. Однако от «птички» челябинец на сей раз воздержался. Зачем унижать уже поверженного противника?

Капитан «Кэпиталз» прервал голевую серию из трех матчей. Бретт Халл, до которого семь точных выстрелов, может вздохнуть спокойно. Но две передачи позволили москвичу подняться на 32-е место в списке бомбардиров всех времен – 1328 (734+594) очков. Позади остались Пьер Тарджон (1327) и Жильбер Перро (1326). Ови на три балла оторвался от Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» пропускает начало сезона из-за травмы. Однако уже вовсю тренируется и в ноябре точно вернется на лед.

Наконец о самом любопытном событии дня. В третьем периоде матча «Нэшвилл» - «Рейнджерс» при счете 1:1 после затяжной атаки гостей защитник Линдгрен вывел-таки их вперед – 1:2. Игроки встали на вбрасывание в центре, однако Джон Хайнс попросил тренерский челлендж. И не прогадал! Судьи зафиксировали офсайд у Панарина. Да, «вне игры» было стопроцентным. Но после этого команды сыграли 22 секунды, и хотя шайба не вышла из зоны «Нэшвилла», хозяева минимум трижды могли ее выбросить.

По мне, так это крайне спорное решение – отменить гол, после того как обороняющаяся сторона трижды перехватывала шайбу. Хлебушек, игравший в ударном звене с Зибанежадом и Крайдером, откатал вхолостую во второй раз за пять туров. Артемий пока явно скромничает – 3 (1+2) очка. Тем не менее «Рейнджерс» в столичном дивизионе уже на втором месте после «Вашингтона». Спасибо Шестеркину!

В заключение пара ложек дегтя. Не прошли в состав соответственно «Калгари» и «Ванкувера» защитник-гренадер Никита Задоров и нападающий-новичок Василий Подколзин. При этом их команды в гостях добыли по два очка – 3:0 в Детройте и 4:1 в Чикаго.

- Здесь тонкая грань, - объяснил решение тренер «Кэнакс» Тревис Грин. - Этот молодой человек нам очень нравится. Подколзин будет хорошим хоккеистом, но еще надо учиться. В этот раз ему лучше было посидеть на трибуне. Посмотрим, что будет в следующем туре.

источник: «Советский спорт»
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