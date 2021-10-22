Возвращение Анисимова: гол и победа. А в Казани зажигали молодые Воронков и Сафонов

Габаритный форвард Артем Анисимов вернулся в родной «Локомотив». Последний для себя матч в КХЛ он провел в начале января 2013 года, когда в НХЛ закончился локаут. Уже на пятый минуте первого периода 33-летний железнодорожник сделал почин. Его вывел к воротам изящной передачей Александр Полунин. Вратарь Никита Бояркин ждал паса на дальнюю штангу, но Анисимов его перехитрил. Показал передачу, а сам срезал угол, объехал голкипера и завез шайбу в пустой угол. Красота!

Сегодня Артем сыграл не в центре, а на правом фланге – в тройке с Павлом Красковским и Александром Полуниным (заменив Егора Коршкова). Анисин принял участие еще в двух голевых комбинациях, завершившихся точными бросками Максима Шалунова и Алексея Марченко. Ему дали солидное игровое время – 16:18, нанес 3 броска в створ, завершил матч с показателем полезности «+1» и был признан первой звездой. Одним словом, обнадежил.

А накануне ой как обнадежил не закрепившийся в НХЛ Никита Гусев. На домашний матч с «Куньлунем» он вышел с капитанской нашивкой. В отсутствие Антона Бурдасова и Евгения Тимкина. Один из ярчайших форвардов КХЛ напомнил о своих прежних подвигах, набрав 4 (1+3) очка. Дело даже не в баллах за результативность. Гол он забил в присущем себе стиле – на мхатовской паузе уложив вратаря и подняв над ним шайбу. Не помешала и вражеская клюшка, задевшая лицо Никиты.

Похоже, складывается «химия» в связке Гусев – Иван Морозов, а справа к ним ставят чернорабочего, вчера им был Владислав Цецюра, в матче с «Барысом» - молодой Марат Хуснутдинов.

Однако рано петь дифирамбы. До декабрьского Кубка Первого канала, на котором штаб Алексея Жамнова будет просматривать кандидатов из КХЛ в пекинскую дрим тим еще далеко. Это, кстати, отметил вчера центрфорвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин, которого тоже сватают в сборную.