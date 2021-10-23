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Катастрофа у Ниагарского водопада, а Даллас на ушах после соло Гурьянова
23 октября 10:39
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Катастрофа у Ниагарского водопада, а Даллас на ушах после соло Гурьянова

В овертайме матча с «Лос-Анджелесом» Гурьянов забил первый гол в сезоне, протащив шайбу через всю площадку – 3:2. В Буффало хозяева впервые в чемпионате проиграли - «Бостону» (1:4) в присутствии жалкой кучки зрителей.

Часто приходится слышать, а почему никто не рассматривает Гурьянова в качестве кандидата на поездку в олимпийский Пекин? Резон в это вопросе есть. Ведь в позапрошлом чемпионате Денис с 20 голами стал лучшим снайпером «Далласа», а в Кубке Стэнли-2020, когда «звезды» сенсационно добрались до финала, даже покер сотворил – 5 (4+1) очков в игре с «Калгари» 20 августа.

Основная проблема тольяттинца – нестабильность. К примеру, после той феерии с «Флеймз» в следующих 18 матчах трех раундов плей-офф волжанин забросил лишь три шайбы. В финале с «Тампой» и вовсе не набрал ни единого очка в шести играх.

Прошлый укороченный из пандемии сезон Гурьянов начал вроде бы ударно. Как от него и ждали, после того как «звезды» почти втрое подняли нападающему контракт – 5,1 млн долларов до 2022 года. В четырех стартовых турах Денис наштамповал 7 (3+4) очков. Затем взял паузу на два матча, забил 2 февраля «Коламбусу» и замолчал до… 13 марта – 5 передач в 15 матчах?! И это элитный голеадор?

Та шайба в ворота опять же «колумбов» переломной не стала. Теперь сухая серия продлилась до 27 марта (гол в ворота «Флориды»), а потом – до 15 апреля (опять пострадал «Коламбус») – 5 (1+4) очка в 18 матчах. В итоге действующий финалист Кубка Стэнли даже в плей-офф не попал, а Гурьянов завершил регулярку с 12 голами. Впрочем, по очкам все-таки прибавил – 30 (12+18) в сезоне-2020/21 против 29 (20+9) в 2019/20.

Этот чемпионат оба русских форварда «Далласа» начали неубедительно. В активе Александра Радулова в пяти турах пока лишь очко за передачу. Правда, в статистику НХЛ не вошел его победный буллит в Питтсбурге. А вот у Гурьянова до овертайма сегодняшней встречи результативных баллов вообще не числилось! Однако за 45 секунд до финальной сирены Денис проявил себя во всей красе. Взял шайбу в своей зоне, пролетел через всю площадку и с неудобной руки аккуратно поразил дальнюю девятку ворот Куика, двукратного обладателя Кубка Стэнли.

За это красивейшее соло россиянин удостоился второй звезды матча, сделав счастливыми 18530 зрителей.

Как же атмосфера на трибунах в Техасе в эту ночь контрастировала с тем, что творилось на севере США! На арене в городе у Ниагарского водопада, где десять лет назад наша молодежка последний раз брала золото чемпионата мира! Местные «клинки», вроде записные аутсайдеры, взорвали всю НХЛ: стартовали с трех побед – 5:1 с «Монреалем», 2:1 с «Аризоной», 5:2 с «Ванкувером». Однако все говорили совсем о других цифрах, реально шокирующих, внушающих ужас:

8467;

7872;

7376.

Догадались, о чем речь? Нет, американский Потребнадзор законодательно не ограничивал из-за пандемии посещаемость. Просто сразу 10 тысяч болельщиков отказались от абонементов, после того как окончательно выяснилось, что капитан «Сейбрз» Айкел ультимативно потребовал обмена.

Вот почему в НХЛ платят звездам миллионы долларов – у 24-летнего американца контракт до 2026 года с сезонной зарплатой в 10 миллионов.

Вот почему в Питтсбурге три дня назад на матче с «Далласом» впервые с 2007 года не зафиксировали аншлаг. Были в составе Кросби или Малкин – держи, Марио Лемье, 633 подряд домашние игры с полными трибунами. Оба в лазарете – и, как выясняется, в стальной столице США людям хоккей не очень-то и интересен. А ведь до сих пор доподлинно неизвестно, когда две иконы «пингвинов» вернутся в строй.

Что касается «Баффало», бедствующей команде не помог даже вопль души некоего комментатора ESPN Бучигроса, который мощно пригрозил проставиться каждому болельщику, если все 19 тысяч 70 мест сегодня будут заняты. Понятно, Мистер Обещалкин, заготовивший себе бурбон, а всем остальным пиво, ничем не рисковал – на игру с «Бостоном» пожаловали уже привычные семь тысяч с хвостиком зрителей. О чем, подозреваю, они сильно пожалели – 1:4 в пользу «Брюинз» без вариантов.

Через три дня «Сейбрз» примут «Тампу» без Кучерова. Ждем новых антирекордов?

источник: «Советский спорт»
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