Катастрофа у Ниагарского водопада, а Даллас на ушах после соло Гурьянова

Часто приходится слышать, а почему никто не рассматривает Гурьянова в качестве кандидата на поездку в олимпийский Пекин? Резон в это вопросе есть. Ведь в позапрошлом чемпионате Денис с 20 голами стал лучшим снайпером «Далласа», а в Кубке Стэнли-2020, когда «звезды» сенсационно добрались до финала, даже покер сотворил – 5 (4+1) очков в игре с «Калгари» 20 августа.

Основная проблема тольяттинца – нестабильность. К примеру, после той феерии с «Флеймз» в следующих 18 матчах трех раундов плей-офф волжанин забросил лишь три шайбы. В финале с «Тампой» и вовсе не набрал ни единого очка в шести играх.

Прошлый укороченный из пандемии сезон Гурьянов начал вроде бы ударно. Как от него и ждали, после того как «звезды» почти втрое подняли нападающему контракт – 5,1 млн долларов до 2022 года. В четырех стартовых турах Денис наштамповал 7 (3+4) очков. Затем взял паузу на два матча, забил 2 февраля «Коламбусу» и замолчал до… 13 марта – 5 передач в 15 матчах?! И это элитный голеадор?

Та шайба в ворота опять же «колумбов» переломной не стала. Теперь сухая серия продлилась до 27 марта (гол в ворота «Флориды»), а потом – до 15 апреля (опять пострадал «Коламбус») – 5 (1+4) очка в 18 матчах. В итоге действующий финалист Кубка Стэнли даже в плей-офф не попал, а Гурьянов завершил регулярку с 12 голами. Впрочем, по очкам все-таки прибавил – 30 (12+18) в сезоне-2020/21 против 29 (20+9) в 2019/20.

Этот чемпионат оба русских форварда «Далласа» начали неубедительно. В активе Александра Радулова в пяти турах пока лишь очко за передачу. Правда, в статистику НХЛ не вошел его победный буллит в Питтсбурге. А вот у Гурьянова до овертайма сегодняшней встречи результативных баллов вообще не числилось! Однако за 45 секунд до финальной сирены Денис проявил себя во всей красе. Взял шайбу в своей зоне, пролетел через всю площадку и с неудобной руки аккуратно поразил дальнюю девятку ворот Куика, двукратного обладателя Кубка Стэнли.