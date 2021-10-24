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Снова русские горки в Канаде и США: Панарин с 0:2 спасся и выиграл, Овечкин с 0:3 спасся и проиграл
24 октября 00:03
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»

Снова русские горки в Канаде и США: Панарин с 0:2 спасся и выиграл, Овечкин с 0:3 спасся и проиграл

Два увлекательнейших матча прошли одновременно в двух столицах. В Вашингтоне хозяева отыграли три шайбы у «Калгари», но уступили в овертайме – 3:4. В Оттаве «Рейнджерс» в третьем периоде перевернули игру с 2:0 за 200 секунд – 2:3.

Дневные по североамериканскому времени матчи имеют особую специфику. Как правило, все решает тот факт, кто раньше проснется. На сей раз это были «Флеймз» и «Сенаторз». Первые без особых усилий трижды поразили ворота Ванечека к 18-й минуте, вторые пробили Георгиева на 41-й секунде с первого же броска.

Разница только в том, что «Кэпиталз» пробудились в первом перерыве, а «рейнджеры» сладко похрапывали до 55-й минуты. Когда в начале заключительной трети Панарин в очередной раз ошибся на синей линии, а Георгиев снова не выручил, показалось, что две шайбы гости точно не отквитают. Настолько они выглядели вяло и неубедительно, а если и доводили шайбу до ворот, все подчищал Мюррей, голкипер каких-то необъятных размеров.

«Сенаторы» в конце концов тоже поверили, что виктория в кармане. Расслабились, и Келли глупо сфолил за четыре минуты 12 секунд до финальной сирены. Но никто в канадском стане особо не расстроился – в этот день большинство у Хлебушка и Ко опять барахлило. «Сенаторы» жестоко просчитались. Зибанежад, Панарин, Крайдер окрысились и разрезающими переводами в касание с фланга на фланг и на пятак мастерски реализовали-таки лишнего – 2:1.

По большому счету ничего фатального для хозяев не произошло. Дальше можно было спокойно действовать по счету и сушить игру. Вот только Мюррей, пытаясь на растяжке помешать Крайдеру переправить шайбу в сетку, сильно потянул пах. Продолжить игру он не смог. Его сменщику Форсбергу даже формально размяться по правилам не полагалось. Гости этим воспользовались мгновенно. Восстановили равновесие с первого же броска после выхода шведа. 2:2.

«Оттава» попыталась было удержать ничью, взять очко, а все решить в овертайме – куда там! Поймавшие кураж «синие рубашки» дожали растерявшихся оппонентов. Чем здорово помогли поверить в себя Георгиеву – Шестеркину после четырех матчей кряду тренеры дали отдохнуть. Более того, наш вратарь удостоился третьей звезды матча, отразив 26 бросков из 28.

В Вашингтоне «столичные» усилиями Кузнецова и Овечкина (передача и 735-й гол в карьере) сравняли счет еще во втором периоде, который начали с Самсоновым в воротах. Магнитогорец отлично вошел в игру и оставался сухим до 63-й минуты.

Излишнее рвение подвело Кузнецова. Всем известно, что при три на три в овертайме нужно действовать предельно осторожно и осмотрительно – как в баскетболе, каждый играет с каждым. Однако Женя зачем-то укатил к воротам «Калгари» прессовать чешского голкипера Владаржа, чем гости тут же и воспользовались. После паса от Владаржа убежали в контратаку три в два. Годро прокинул шайбу мимо Орлова, а Овечкин накрыть Линдхольма уже не успевал. Хет-трик от шведа – и «огоньки» увозят с Потомака полновесные два очка, а «Вашингтон» в столичном дивизионе уступает первую строку «рейнджерам».

После двух этих дневных матчей Овечкин с 10 (5+5) очками поднялся в списке бомбардиров чемпионата на третье место вслед за стахановцами из «Эдмонтона» Драйзайтлем – 11 (4+7) и Макдэвидом – 13 (6+7).

На всякий случай, если кто еще не в курсе: до Бретта Халла (741) Великой восьмерке осталось шесть точных выстрелов, до Яромира Ягра (766) – сами считайте сколько…

источник: «Советский спорт»
источник: ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
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