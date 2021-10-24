Снова русские горки в Канаде и США: Панарин с 0:2 спасся и выиграл, Овечкин с 0:3 спасся и проиграл

Дневные по североамериканскому времени матчи имеют особую специфику. Как правило, все решает тот факт, кто раньше проснется. На сей раз это были «Флеймз» и «Сенаторз». Первые без особых усилий трижды поразили ворота Ванечека к 18-й минуте, вторые пробили Георгиева на 41-й секунде с первого же броска.

Разница только в том, что «Кэпиталз» пробудились в первом перерыве, а «рейнджеры» сладко похрапывали до 55-й минуты. Когда в начале заключительной трети Панарин в очередной раз ошибся на синей линии, а Георгиев снова не выручил, показалось, что две шайбы гости точно не отквитают. Настолько они выглядели вяло и неубедительно, а если и доводили шайбу до ворот, все подчищал Мюррей, голкипер каких-то необъятных размеров.

«Сенаторы» в конце концов тоже поверили, что виктория в кармане. Расслабились, и Келли глупо сфолил за четыре минуты 12 секунд до финальной сирены. Но никто в канадском стане особо не расстроился – в этот день большинство у Хлебушка и Ко опять барахлило. «Сенаторы» жестоко просчитались. Зибанежад, Панарин, Крайдер окрысились и разрезающими переводами в касание с фланга на фланг и на пятак мастерски реализовали-таки лишнего – 2:1.

По большому счету ничего фатального для хозяев не произошло. Дальше можно было спокойно действовать по счету и сушить игру. Вот только Мюррей, пытаясь на растяжке помешать Крайдеру переправить шайбу в сетку, сильно потянул пах. Продолжить игру он не смог. Его сменщику Форсбергу даже формально размяться по правилам не полагалось. Гости этим воспользовались мгновенно. Восстановили равновесие с первого же броска после выхода шведа. 2:2.

«Оттава» попыталась было удержать ничью, взять очко, а все решить в овертайме – куда там! Поймавшие кураж «синие рубашки» дожали растерявшихся оппонентов. Чем здорово помогли поверить в себя Георгиеву – Шестеркину после четырех матчей кряду тренеры дали отдохнуть. Более того, наш вратарь удостоился третьей звезды матча, отразив 26 бросков из 28.