Олимпийская тревога: лишь один русский гол в 11 играх! Кто будет забивать в Пекине?

Да, в расчет идут только 11 игр, состоявшихся в ночь на воскресенье по московскому времени. Но и в двух дневных – «Вашингтон» - «Калгари» (3:4 ОТ) и «Оттава» - «Рейнджерс» (2:3) у нас лишь два гола (Кузнецов и Овечкин). А ведь все уверены, что козырь россиян – именно атака. Вот только в три звезды этих 13 матчей попали исключительно нью-йоркские вратари – «рейнджер» Георгиев (третья звезда) и «островитянин» Сорокин (первая), чей «Айлендерс» одолел в гостях «Аризону» - 3:0. Любопытно, что этот сухарь всего третий в НХЛ в нынешнем чемпионате. Ранее на кулинарном поприще отличились швед Якоб Маркстрем («Калгари») и канадец Эдин Хилл («Сан-Хосе»).

Два русских обладателя «Везины Трофи» Василевский и Бобровский сыграли по-разному. Без Кучерова «Тампа» капитулировала и во второй встрече. На сей раз перед «Колорадо» -3:4 по буллитам. MVP Кубка Стэнли-2021 в пятый раз в сезоне пропустил с игры не менее трех шайб! Но это говорит и об общей уязвимости оборонительных порядков действующих чемпионов. Хотя этот вечер Сергачев вправе занести себе в актив – при нижнекамце на льду «молнии» не пропустили ни разу, а сам защитник заработал «плюс 1». Хотя суммарная полезность у Михаила катастрофическая – «минус 7» в пяти турах. Что не может не беспокоить: Сергачева все мы рассматриваем как главного штыка в обороне в пекинской кампании.

Зато Бобровский в полном порядке. У Сергея – четыре победы кряду при 94,2% отраженных бросков и 1,99 шайбы в среднем за игру. В Филадельфии «Флорида» добилась уже пятой виктории (4:2) и с 10 очками возглавила таблицу лиги.

Не знают потерь и «Сент-Луис» Тарасенко, «Миннесота» Капризова, «Каролина» Свечникова-младшего.

«Блюзмены» грохнули дома «Лос-Анджелес» - 7:3. Третий матч кряду забивает Барбашев. Причем Иван, как и Кузнецов в Вашингтоне, взял на себя инициативу в меньшинстве (2:1). Хет-трик у хозяев оформил Перрон, а ассистировали ему во всех трех случаях россияне – Тарасенко (две передачи), Костин (одна). Бучневич отбыл двухматчевую дисквалификацию и послезавтра поможет «Сент-Луису» в повторном поединке с «Кингз».