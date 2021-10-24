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Олимпийская тревога: лишь один русский гол в 11 играх! Кто будет забивать в Пекине?
24 октября 10:10
автор: Виталий Славин
автор фото: fotostrana.ru

Олимпийская тревога: лишь один русский гол в 11 играх! Кто будет забивать в Пекине?

Только «блюзмен» Барбашев отметился шайбой. Капризов и Тарасенко, братья Свечниковы и Наместников, Костин и Чинахов промолчали, а Ткачев и Подколзин снова остались в запасе.

Да, в расчет идут только 11 игр, состоявшихся в ночь на воскресенье по московскому времени. Но и в двух дневных – «Вашингтон» - «Калгари» (3:4 ОТ) и «Оттава» - «Рейнджерс» (2:3) у нас лишь два гола (Кузнецов и Овечкин). А ведь все уверены, что козырь россиян – именно атака. Вот только в три звезды этих 13 матчей попали исключительно нью-йоркские вратари – «рейнджер» Георгиев (третья звезда) и «островитянин» Сорокин (первая), чей «Айлендерс» одолел в гостях «Аризону» - 3:0. Любопытно, что этот сухарь всего третий в НХЛ в нынешнем чемпионате. Ранее на кулинарном поприще отличились швед Якоб Маркстрем («Калгари») и канадец Эдин Хилл («Сан-Хосе»).

Два русских обладателя «Везины Трофи» Василевский и Бобровский сыграли по-разному. Без Кучерова «Тампа» капитулировала и во второй встрече. На сей раз перед «Колорадо» -3:4 по буллитам. MVP Кубка Стэнли-2021 в пятый раз в сезоне пропустил с игры не менее трех шайб! Но это говорит и об общей уязвимости оборонительных порядков действующих чемпионов. Хотя этот вечер Сергачев вправе занести себе в актив – при нижнекамце на льду «молнии» не пропустили ни разу, а сам защитник заработал «плюс 1». Хотя суммарная полезность у Михаила катастрофическая – «минус 7» в пяти турах. Что не может не беспокоить: Сергачева все мы рассматриваем как главного штыка в обороне в пекинской кампании.

Зато Бобровский в полном порядке. У Сергея – четыре победы кряду при 94,2% отраженных бросков и 1,99 шайбы в среднем за игру. В Филадельфии «Флорида» добилась уже пятой виктории (4:2) и с 10 очками возглавила таблицу лиги.

Не знают потерь и «Сент-Луис» Тарасенко, «Миннесота» Капризова, «Каролина» Свечникова-младшего.

«Блюзмены» грохнули дома «Лос-Анджелес» - 7:3. Третий матч кряду забивает Барбашев. Причем Иван, как и Кузнецов в Вашингтоне, взял на себя инициативу в меньшинстве (2:1). Хет-трик у хозяев оформил Перрон, а ассистировали ему во всех трех случаях россияне – Тарасенко (две передачи), Костин (одна). Бучневич отбыл двухматчевую дисквалификацию и послезавтра поможет «Сент-Луису» в повторном поединке с «Кингз».

Капризов откатал 22 с половиной минуты, причем пять в большинстве, его «дикари» в овертайме одолели «Анахайм» (4:3). Однако сам Кирилл не набрал даже очка, схватив «минус 1» за полезность. Самый дорогой игрок «Уайлд», подписав новый пятилетний контракт на 45 миллионов долларов, еще ни разу не поразил ворота.

А вот Свечников, наоборот, впервые в чемпионате ушел со льда без гола. Хотя вклад Андрея в гостевую победу над «Коламбусом» (5:1), как всегда, был солидным – две передачи. В большинстве сибиряк подсобил отличиться и Ахо (4:1), но в протокол не попал, так как оказался третьим лишним ассистентом.

Наша юная поросль продолжает куковать в ложе прессы. Второй тур подряд остались вне заявки Василий Подколзин («Ванкувер») и Владимир Ткачев («Лос-Анджелес»). Три других молодых форварда – Михаил Мальцев («Колорадо»), Егор Чинахов («Коламбус»), Яков Тренин («Нэшвилл») пока в основе. Но терпение менеджмента имеет предел. Нужно срочно проявлять себя, иначе ссылка в резерв неизбежна.

Такие вот нерадостные дела менее чем за четыре месяца до зимней Олимпиады в Поднебесной.

источник: «Советский спорт»
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