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Юрий Бабенко: Перед игрой с «Динамо» сказал ребятам, что для меня это особенный матч
24 октября 22:41
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

Юрий Бабенко: Перед игрой с «Динамо» сказал ребятам, что для меня это особенный матч

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - «Витязь» (2:5) главный тренер гостей Юрий Бабенко отметил, что появление в команде вратаря Кульбакова спровоцировало здоровую конкуренцию, а наставник хозяев Алексей Кудашов заявил, что у его игроков не было должного настроя на эту игру.

- Хорошая игра, ребята молодцы. Начали встречу неплохо. Второй период получился хорошим, дотерпели в концовке, когда «Динамо» начало прикладывать неимоверные усилия, - рассказал Бабенко.

- Поразило даже не количество шайб, а качество игры команды. Что мешало показывать такую игру раньше?
- Для нас это тоже большой вопрос. Работаем над этим. Много отрезков в матчах, где мы выдаем качественный хоккей, но подводит нестабильность и ненужные удаления. Ломается рисунок, и мы не можем собраться.

- Кульбаков провел хорошую игру. Не опасаетесь, что здоровая конкуренция голкиперов может перейти в нездоровую?
- Появление Кульбакова и спровоцировало здоровую конкуренцию. Ваня хорошо отыграл три матча, допустил мало ошибок. Надеюсь, так и продолжит. Чем выше конкуренция, тем сложнее попасть в состав. Надеюсь, это сработает в положительную сторону.

- Игру Шиксатдарова как оцените?
- Оценивать могу только всю команду, которая играла друг за друга и в атаке, и защите, и в средней зоне, и в большинстве, и в меньшинстве. Ребята доказали сами себе, что умеют играть в хоккей. Что касается новичков, Шиксатдаров прошел через пробный контракт, мы посмотрели на его отношение. Последние игры показывают, что он вливается в систему.

- Команда не всегда хорошо смотрелась в третьих периодах и часто проигрывала. Сегодня было по-другому. Что мешает оставаться в игре все шестьдесят минут?
- Тяжело ответить. Если бы мы знали, что мешает. Нет одной причины. Если смотреть на проигрыши в третьих периодах, то в концовках, когда снимаем вратаря, начинаем двигаться по-другому. Дело точно не в физике. Мелочи, которые мешают, мы стараемся убирать.

- Как подходили лично вы к игре с «Динамо»? Наверняка вам особенно хотелось победить?
- Особые чувства после победы есть. Не буду лукавить. Я сказал ребятам перед игрой, что для меня это особенный матч. Я пришел на эту игру впервые со стороны гостей, и это тоже необычные чувства.

«ДОМА МЫ НЕ ИМЕЛИ ПРАВА ТАК ИГРАТЬ»

- Из позитивного по этой игре можно выделить только третий период. С шайбой не играли, не оборонялись нормально, да и настроя хорошего не было. Все вместе, - рассказал Кудашов.

- Когда во втором периоде шайбы одна за одной стали залетать в ваши ворота, не было мысли взять тайм аут?
- Разные мысли были: по смене вратаря, по перестановкам, но я не хочу их озвучивать.

- Что вы говорили в перерыве, когда попустили четыре шайбы во втором периоде?
- Это внутренняя кухня. Не надо никому это слышать.

- Вы убрали Петунина от Галиева и Шипачева. Почему решили разбить первую тройку, которая набирала очки?
- Когда Петунин в ней играл, вы спрашивали, почему он там играет. Мы ищем разные варианты, особенно когда матч не складывается.

- Нехватка настроя – от усталости?
- Игры идут часто. Не снимаю вины с себя, но дома мы не имеем право так выступать.

- Уступить Бабенко менее обидно?
- Я раз за всех коллег. Бабенко только начал карьеру главного тренера. Но мы за своей командой следим.

- Вначале сезона была понятная схема. Три матча играет Бочаров, один Еременко. Почему отошли от этого?
- У нас не было такого. Были свои планы по этим вратарям. Но они не всегда совпадают с реальностью.

- Как оцените игру новичка Ведина?
- Не хочу делать выводы по одному матчу. Он давно не играл, тренировался только один раз. Надо дальше смотреть.

источник: «Советский спорт»
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