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«Невероятно, немыслимо, неподражаемо!» - кричал американский телекомментатор, глядя на Сорокина
25 октября 10:35
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Нью-Йорк Айлендерс"

«Невероятно, немыслимо, неподражаемо!» - кричал американский телекомментатор, глядя на Сорокина

Российский голкипер «Айлендерс» второй вечер подряд играет на ноль и устанавливает рекорд клуба, а Капризов уходит в минус и попадает под жесткую критику тренера.

Этакий ребус для разминки: что бы это значило?

23.10

9

10

7

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Ну как, исходя из заголовка и вступления, догадались? Конечно, это отраженные Сорокиным броски по периодам в спаренных гостевых матчах выходных против «Аризоны» (0:3) и «Вегаса» (0:2).

Действительно, это невероятно. Мало того, что Илья, в отсутствие травмированного Варламова:

во всех шести играх выездного турне защищал ворота «островитян» бессменно;

заканчивали эту серию ньюйоркцы парой сражений в течение суток;

все 68 бросков «койотов» и «рыцарей» сибиряк нейтрализовал,

а последний из них – в упор от Ши Теодора в Лас-Вегасе Сорокин отразил за мгновение до финальной сирены…

Все эти подвиги россиянина выглядят куда весомее, если учесть, что за две недели со старта сезона в НХЛ зафиксированы лишь четыре сухие виктории – и две из них в активе Сорокина! А могло быть три, если бы на минувшей неделе в Чикаго гости, ведя 4:0, не расслабились бы в концовке, позволив «Хокс» за 26 секунд до сирены с последнего – 40-го броска распечатать-таки Илью.

Ну да ладно – ко второй звезде матча в Чикаго олимпийский чемпион добавил две первых - в Глендейле и Лас-Вегасе. А теперь получил возможность передохнуть целых пять дней – 30 октября «Айлендерс» продолжат свои скитания визитом в Нэшвилл. К тому времени, возможно, и Семен выздоровеет – еще семь кряду выездных матчей MVP Кубка Гагарина-2019 в одиночку точно не вытянет. Ведь откроют свою новенькую арену на Лонг-Айленде четырехкратные обладатели Кубка Стэнли только 21 ноября.

А вот «Миннесота» впервые в чемпионате проиграла, причем на своем льду и в одну калитку скромному «Нэшвиллу» - 2:5. Капризов второй матч кряду откатал вхолостую. Более того, с отрицательной полезностью – «минус 1» с «Анахаймом», «минус 2» сегодня. Голов Кирилл еще вообще не забивал. Пока «дикие» побеждали, в клубе на недостаточный КПД самого высокооплачиваемого игрока закрывали глаза. Но после оплеухи от «хищников» тренер Дин Эвасон отбросил сантименты и заявил, что российский форвард «пытается делать слишком много», что ему надо «упростить свою игру»:

- Мы знаем, что он может хорошо прессинговать и доводить борьбу до конца. В первую очередь ему надо делать это, а потом уже заботиться о красивых передачах и комбинациях.

В принципе я с согласен с канадским коучем. Кирилл порой явно увлекается игрой на партнеров, пасуя из убойных позиций. Хотя владеет шикарным хлестким кистевым броском. Да и на скорости может протаранить кого угодно. Больше нацеленности на ворота, Кирилл, и все пойдет!

Отметим в заключение, что этой ночью по московскому времени в НХЛ дебютировал 24-летний защитник Даниил Мироманов («Вегас»), а в состав «Сан-Хосе» вернулся залечивший травму Александр Барабанов. Олимпийский чемпион сразу отметился голевой передачей в Бостоне, где «Шаркс» потерпели первое поражение в сезоне – 3:4.

По мнению тренера «акул» Боба Бугнера, российский форвард выпал из ритма и ему срочно нужно подтягивать кондиции:

- Возникло ощущение, что для Барабанова игра была слишком быстрой. Он давно не выходил на лед.

В нынешнем чемпионате в НХЛ сыграл уже 41 россиянин – 7 вратарей, 11 защитников, 23 нападающих. Алексею Жамнову есть из кого набрать олимпийскую команду.

источник: «Советский спорт»
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