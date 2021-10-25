ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Знарок и Зубов встретятся в сборной. Пока на Кубке Карьяла
25 октября 20:40
автор: Владислав Домрачев
автор фото: «Советский спорт»

Знарок и Зубов встретятся в сборной. Пока на Кубке Карьяла

Как стало известно «Советскому спорту», Олег Знарок и Сергей Зубов усилят тренерский штаб сборной России, которая 11-14 ноября в Хельсинки сыграет под руководством Олега Браташа на финском этапе Евротура.

Также в штаб нашей команды войдут специалист по молодежному хоккею Владимир Филатов и Александр Титов, стоявший на лавке СКА. Потом, по словам главного тренера армейцев Валерия Брагина, он заболел и уступил место другому специалисту (фамилию называть не станем, она не на слуху), а сегодня опять появился.

Знарок недавно был замечен на матче в Питере СКА – «Барыс», который хозяева проиграли. Он следил за игрой в компании одного из боссов клуба Андрея Точицкого и первого президента КХЛ, а ныне президента ФК «Зенит» Александра Медведева. Телевизионная камера выхватила эту троицу крупным планом, что породило слух: так и не возглавивший пекинскую дрим тим Знарок возвращается к активной деятельности.

Вспоминается, как главный тренер национальной команды Олег Валерьевич живьем следил за перипетиями борьбы на МЧМ-2016 в Хельсинки, где наша молодежка под руководством Брагина зашла в финал и весьма обидно уступила в овертайме хозяевам турнира. По ходу того же сезона Зубов сменил у штурвала СКА Андрея Назарова и входил в тренерский штаб первой сборной. Однако перед домашним чемпионатом мира Сергея Александровича отцепили.

На майской презентации «Красной машины новой сборки» накануне турнира автор этих строк попытался было поинтересоваться, куда девался Зубов. Услышав этот вопрос, Знарок пустился в бегство. Но журналисты его догнали и заставили ответить.

- Был Зубов, а теперь есть Брагин, - раздраженно пояснил главный тренер сборной.

А в олимпийском сезоне-2017/18 команда «Сочи» под руководством Зубова прервала длиннющую победную серию СКА Знарка.

- Я рад, что это сделал именно Серега, - признался тогда Олег Валерьевич, словно чувствуя неловкость за перестановки в штабах весной 2016-го.

На прошлой неделе Зубов уволился из малобюджетного рижского «Динамо», с которым на старте сезона добился успехов. Формулировка: по семейным обстоятельствам. И теперь он соединится со Знарком на Кубке Карьяла, где костяк нашей команды составят кандидаты в молодежную сборную России на МЧМ в Канаде (Эдмонтон, Ред Дир).

Безусловно, присутствие Знарка повысит интерес к турниру. Как и год назад, когда на турнир в Хельсинки нашу сборную возглавлял Игорь Ларионов. Тогда российский молодогвардейцы выиграли все матчи и стали победителями финского этапа Евротура. Мы восхищались Василием Подколзиным и Родионом Амировым, Егором Чинаховым и Семеном Чистяковым, Шакиром Мухамадуллиным и Ярославом Аскаровым, Ильей Сафоновым и Маратом Хустнутдиновым…

Теперь мы ждем продолжения «банкета», сравнения с командой Профессора не избежать. Увы, «под куполом» Эдмонтона (как любит говорить главнокомандующий пекинской дрим тим Алексей Жамнов) российская молодежка довольствовалась деревянными медалями (проиграла Канаде в полуфинале и Финляндии в матче за бронзу). Правда, в феврале Профессор выиграл Шведские игры, но совсем недавно «пошел на повышение», возглавив олимпийскую (читай вторую) сборную. А в молодежную проследовал из олимпийской Браташ.

Чего ожидать от всех этих перестановок-рокировок, возвращения в обойму сборных Знарка? Вряд ли сейчас модно дать однозначный ответ. Никто не знает, что будет после Олимпиады-2022 в Пекине и кто повезет сборную на ЧМ-2022. А не за горами домашний МЧМ-2023, который примут Омск и Новосибирск. Неплохо бы там выстрелить, не ударить в лед лицом. Так что домысливать-экстраполировать можно сколько угодно, строить различные варианты продолжения Знарком карьеры. Главное – Олег Валерьевич вернулся.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Галлямов и Мишина - лучшие в короткой программе на этапе Кубка РоссииГол и пас Свечникова помогли "Каролине" выиграть у "Торонто"Овечкин установил новый рекорд НХЛ, обойдя ГретцкиВ «Спартаке» приняли решение по ВиторииСемин назвал тренера, с которым «Спартак» был бы на первом местеРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавица
«Швед адаптировался в ЦСКА еще на сборах». Защитник армейцев Иван Ухов — о победной серии в Евролиге
Игрок сборной России и ЦСКА Иван Ухов рассказал «Плеймейкеру» о готовности команды к ближайшему матчу Евролиги против французского «Виллербанна» и том, как армейцы справляются с травмами лидеров.
Почему гимнастику нельзя раскрутить как фигурку? Страна все-таки увидела триумф Авериной, но политика нашего ТВ поражает
Чемпионат мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю начался с побед Дины Авериной в упражнениях с обручем и мячом. Однако 14-го и 15-го мирового золота россиянки страна вполне могла не увидеть. Как не увидела совсем недавно триумфа и скандала вокруг нашей суперзвезды Ангелины Мельниковой на ЧМ по гимнастике спортивной. Как такое может быть не интересно ТВ?!
Брюс Ли против Чака Норриса. Как снималась главная драка мирового кинематографа
Боец ММА Петр Ян, которому 30 октября 2021 года предстоит драться за звание чемпиона UFC в легчайшем весе, считает Брюса Ли своим кумиром. «Плеймейкер» вспоминает самый знаменитый бой с участием легендарного Брюса - против Чака Норриса в римском Колизее.
«Циничный заговор для удержания клиентов». William Hill обвиняют в демпинге цен на горячую еду
Букмекерская компания William Hill в тестовом режиме запустила программу по продаже недорогих горячих блюд, но наткнулась на критику и обвинения в цинизме.
Сын беглого бизнесмена и гроза Моуринью. Никита Хайкин — главная загадка в сборной Карпина
«Плеймейкер» подготовил видеорассказ о 26-летнем вратаре норвежского клуба «Буде-Глимт» Никите Хайкине, который неожиданно попал в расширенный состав сборной России на решающие матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.
В Европе больше всего футболистов вырастил «Аякс», в России — «Локо». А где же хваленая академия Галицкого?
Швейцарская футбольная обсерватория CIES составила рейтинг клубов по числу воспитанников, представленных в высших дивизионах национальных чемпионатов. Для России удивило отсутствие в Топ-5 «Краснодара», который вкладывает огромные деньги в подготовку собственного резерва.
Нет Никиты — Андрюха выручит! Как русский вратарь привел «Тампу» к первой полноценной победе сезона
В выездном матче с «Питтсбургом» Андрей Василевский сделал 28 сэйвов и помог действующему чемпиону НХЛ одержать первую победу в сезоне в основное время (5:1).
Снеговик Монсон не развалился, Архангел Никулин милосердно победил. Итоги вечера Pravda Fighting в Москве
26 октября в КЗ «Мир» на Цветном бульваре прошел боксерский вечер Pravda Fighting Championship, главным событием которого стал поединок Джеффа Монсона и Тимура Никулина.
«Спартак» требует сатисфакции! Не у «Зенита», а у Газизова, который должен вернуть народной команде 88 млн рублей
Шамиль Газизов проиграл суд «Спартаку» на 400 миллионов рублей, которые намеревался взыскать с бывшего клуба в качестве выходного пособия.
Снова нога в ногу. Как «Динамо» и ЦСКА дружно вышли в 1/8 финала Кубка России
Вторая и третья команды РПЛ победили на выезде соответственно «Оренбург» и липецкий «Металлург».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика