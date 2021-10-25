Знарок и Зубов встретятся в сборной. Пока на Кубке Карьяла

Также в штаб нашей команды войдут специалист по молодежному хоккею Владимир Филатов и Александр Титов, стоявший на лавке СКА. Потом, по словам главного тренера армейцев Валерия Брагина, он заболел и уступил место другому специалисту (фамилию называть не станем, она не на слуху), а сегодня опять появился.

Знарок недавно был замечен на матче в Питере СКА – «Барыс», который хозяева проиграли. Он следил за игрой в компании одного из боссов клуба Андрея Точицкого и первого президента КХЛ, а ныне президента ФК «Зенит» Александра Медведева. Телевизионная камера выхватила эту троицу крупным планом, что породило слух: так и не возглавивший пекинскую дрим тим Знарок возвращается к активной деятельности.

Вспоминается, как главный тренер национальной команды Олег Валерьевич живьем следил за перипетиями борьбы на МЧМ-2016 в Хельсинки, где наша молодежка под руководством Брагина зашла в финал и весьма обидно уступила в овертайме хозяевам турнира. По ходу того же сезона Зубов сменил у штурвала СКА Андрея Назарова и входил в тренерский штаб первой сборной. Однако перед домашним чемпионатом мира Сергея Александровича отцепили.

На майской презентации «Красной машины новой сборки» накануне турнира автор этих строк попытался было поинтересоваться, куда девался Зубов. Услышав этот вопрос, Знарок пустился в бегство. Но журналисты его догнали и заставили ответить.

- Был Зубов, а теперь есть Брагин, - раздраженно пояснил главный тренер сборной.