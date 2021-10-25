Знарок и Зубов встретятся в сборной. Пока на Кубке Карьяла

Также в штаб нашей команды войдут специалист по молодежному хоккею Владимир Филатов и Александр Титов, стоявший на лавке СКА. Потом, по словам главного тренера армейцев Валерия Брагина, он заболел и уступил место другому специалисту (фамилию называть не станем, она не на слуху), а сегодня опять появился.
Знарок недавно был замечен на матче в Питере СКА – «Барыс», который хозяева проиграли. Он следил за игрой в компании одного из боссов клуба Андрея Точицкого и первого президента КХЛ, а ныне президента ФК «Зенит» Александра Медведева. Телевизионная камера выхватила эту троицу крупным планом, что породило слух: так и не возглавивший пекинскую дрим тим Знарок возвращается к активной деятельности.
Вспоминается, как главный тренер национальной команды Олег Валерьевич живьем следил за перипетиями борьбы на МЧМ-2016 в Хельсинки, где наша молодежка под руководством Брагина зашла в финал и весьма обидно уступила в овертайме хозяевам турнира. По ходу того же сезона Зубов сменил у штурвала СКА Андрея Назарова и входил в тренерский штаб первой сборной. Однако перед домашним чемпионатом мира Сергея Александровича отцепили.
На майской презентации «Красной машины новой сборки» накануне турнира автор этих строк попытался было поинтересоваться, куда девался Зубов. Услышав этот вопрос, Знарок пустился в бегство. Но журналисты его догнали и заставили ответить.
- Был Зубов, а теперь есть Брагин, - раздраженно пояснил главный тренер сборной.
А в олимпийском сезоне-2017/18 команда «Сочи» под руководством Зубова прервала длиннющую победную серию СКА Знарка.
- Я рад, что это сделал именно Серега, - признался тогда Олег Валерьевич, словно чувствуя неловкость за перестановки в штабах весной 2016-го.
На прошлой неделе Зубов уволился из малобюджетного рижского «Динамо», с которым на старте сезона добился успехов. Формулировка: по семейным обстоятельствам. И теперь он соединится со Знарком на Кубке Карьяла, где костяк нашей команды составят кандидаты в молодежную сборную России на МЧМ в Канаде (Эдмонтон, Ред Дир).
Безусловно, присутствие Знарка повысит интерес к турниру. Как и год назад, когда на турнир в Хельсинки нашу сборную возглавлял Игорь Ларионов. Тогда российский молодогвардейцы выиграли все матчи и стали победителями финского этапа Евротура. Мы восхищались Василием Подколзиным и Родионом Амировым, Егором Чинаховым и Семеном Чистяковым, Шакиром Мухамадуллиным и Ярославом Аскаровым, Ильей Сафоновым и Маратом Хустнутдиновым…
Теперь мы ждем продолжения «банкета», сравнения с командой Профессора не избежать. Увы, «под куполом» Эдмонтона (как любит говорить главнокомандующий пекинской дрим тим Алексей Жамнов) российская молодежка довольствовалась деревянными медалями (проиграла Канаде в полуфинале и Финляндии в матче за бронзу). Правда, в феврале Профессор выиграл Шведские игры, но совсем недавно «пошел на повышение», возглавив олимпийскую (читай вторую) сборную. А в молодежную проследовал из олимпийской Браташ.
Чего ожидать от всех этих перестановок-рокировок, возвращения в обойму сборных Знарка? Вряд ли сейчас модно дать однозначный ответ. Никто не знает, что будет после Олимпиады-2022 в Пекине и кто повезет сборную на ЧМ-2022. А не за горами домашний МЧМ-2023, который примут Омск и Новосибирск. Неплохо бы там выстрелить, не ударить в лед лицом. Так что домысливать-экстраполировать можно сколько угодно, строить различные варианты продолжения Знарком карьеры. Главное – Олег Валерьевич вернулся.