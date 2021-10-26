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«Фантастика! Гол для хит-парада!» - вопил американский телекомментатор. И это не о дубле Овечкина
26 октября 10:16
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

«Фантастика! Гол для хит-парада!» - вопил американский телекомментатор. И это не о дубле Овечкина

Великая восьмерка бьет рекорд Гретцки и возглавляет список снайперов чемпионата. Но главным героем дня становится скромный мужчина из Ярославля.

Обладатели Кубка Стэнли-2019, лишившиеся к началу нынешнего сезона многих своих звезд, не знают поражений. Впервые в истории клуба «Сент-Луис» стартовал с пяти побед: дома на сей раз повержен «Лос-Анджелес» - 3:0.

Счет открыли только на 44-й минуте. Тарасенко все сделал сам. Принял шайбу на синей линии «королей», одним движением ушел от шведа Кемпе, парой финтов оставил в дураках американца Андерсона и из-под носа канадца Странда метнул шайбу в дальнюю девятку ворот Квика – двукратный обладатель Кубка Стэнли даже среагировать не успел.

Вот тогда телегоняльщик шайбы и заорал: «На наших глазах свершилось чудо – гол для хит-парада дня!» На что американский телеэксперт добавил: «Фантастическое индивидуальное мастерство».

На эти щедрые похвалы Владимир спустя 12 минут ответил второй шайбой. После изумительного – опять же по словам американцев! – паса Барбашева выскочил на одного Квика и, не сближаясь с ним, послал по льду шайбу в домик возможному голкиперу сборной США на Олимпиаде в Пекине.

- Рано или поздно все просачивается в прессу. Порой игроки чем-то недовольны. В конце концов он здесь. Играет за «Сент-Луис» и видит свое будущее в нашем клубе. Нам нужно, чтобы он выступал на высоком уровне, который он сейчас и демонстрирует. Фанаты всегда будут поддерживать его, - тренер «блюзменов» Крейг Берюбе вспомнил летние метания Тарасенко, который даже как вроде бы требовал отмена, а сейчас снова стал любимцем болельщиков.

- Иногда лучшие сделки – это те, которые вы не совершаете. Именно такая получилась у Дуга Армстронга в случае с Тарасенко, – подключился к дискуссии – кто бы вы думали? – Уэйн Гретцки. Наверное, он вспомнил о своем сенсационном трейде из монструозного «Эдмонтона» в хилый «Лос-Анджелес», из-за чего карьера канадца сразу пошла на спад. Армстронг, между прочим, возглавит штаб Кленовых в Пекине. Как это было и в Сочи-2014.

Болельщики «Сент-Луиса» и вправду без ума от Тарасенко. Арену не раз сотрясало скандирование «Влади! Влади!», на что герой матча отреагировал так:

- Да, это был особенный момент. Непередаваемые словами эмоции. Мы всегда чувствуем поддержку настоящих фанатов. Постоянно говорю об этом в интервью. Моей семье всегда и во всем помогают люди из Сент-Луиса. Поддержка на протяжении этих десяти лет в команде просто потрясающая.

Наша пятиматчевая победная серия? Это просто статистика. Формула успеха в том, чтобы просто идти от игры к игре… У нас есть возможности для роста. Считаю, мы можем добиваться большего.

Может добиваться большего, как выясняется, и «Вашингтон» с 36-летним русским капитаном.

К 16-й минуте «Вашингтон» повел в Оттаве – 4:1. Все, казалось бы, кончено. Обреченные хозяева поменяли основного вратаря Форсберга на его соотечественника из Швеции Густавссона… И «сенаторы» вдруг восстали из пепла! Во втором периоде Самсонов за пять минут капитулировал трижды – и вот на табло уже равенство – 4:4!

Здесь «Кэпиталз» из закромов американской столицы и выкатили свою Царь-пушку. Нашего Зайцева она так напугала, что воспитанник «Крыльев Советов» едва ли не сам вложил снаряд в ствол орудия. Ови сказал «спасибо», в одиночестве убежал на рандеву с Густавссоном и наградил скандинава титулом «149-й голкипер НХЛ, пробитый русским канониром».

Забавно, что за всю летопись НХЛ 149 голов и меньше забил 6851 игрок. А тут у одного москвича 149 персональных скальпов только подстреленных им вратарей.

В середине третьего периода Александр оформил дубль и наконец скинул с трона Гретцки. По выездным матчам не менее чем с двумя голами. Таковых у динамовца стало 84. У Гретцки – 83, Бретта Халла – 72, Фила Эспозито – 64, Марио Лемье – 63.

Как видите, Овечкин – отнюдь не эгоист. Щедро дарит свою магию зрителям на всех аренах НХЛ. Не беда, что на глазах горожан канадской столицы их «сенаторы» уступили вашингтонцам 5:7. Зато они увидели 736-ю и 737-ю шайбу русского гения, который приблизился к тому же Халлу на расстояние четырех точных выстрелов. Попутно Овечкин обошел Макдэвида и с семью голами возглавил список снайперов чемпионата, а по очкам (12) отстает от капитана «Эдмонтона» всего на один балл.

Одна только незадача – Александр сам признал, что первую шайбу забросил сломанной клюшкой. Что правилами запрещено категорически – от испорченного орудия труда хоккеист обязан избавиться немедленно! Иначе две минуты штрафа. Так что, ждем реакции на саморазоблачение Ови судейского комитета НХЛ. Любопытный прецедент!

На коне и Свечников-младший, чья «Каролина», как «Сент-Луис», выиграла все пять матчей. На сей раз в Роли пал «Торонто» - 4:1. У Андрея – гол и передача. Результативная серия сибиряка продлилась до пяти матчей. С 9 (5+4) очками он лидирует в «Каролине».

Отметим пару неожиданных результатов тура. С одинаковым счетом 1:5 «Тампа» влетела в Буффало, а «Рейнджерс» в «Медисон Сквер Гарден» - «Калгари». К сожалению, все пять шайб «огоньков» заглотнул Шестеркин. Снова малозаметен был Панарин – ноль очков при полезности «минус 1», а всего в сезоне уже «минус 4».

Без Кучерова совсем сдулись действующие чемпионы – третье поражение кряду. Но Василевский к позору у Ниагарского водопада никакого отношения не имеет. Джон Купер дал Андрею передохнуть перед спаренным матчем этой ночью по московскому времени в Питтсбурге.

источник: «Советский спорт»
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